Így lehet olcsó és fenntartható az ingatlan változó energiakörnyezetben is

Tóth Zoltán előadásában többek között arról számolt be, hogy energetikai szolgáltatóként, milyen fejlesztéseket hajtanak végre az üzemeltetés területén, a fenntarthatóság és a zöldülés jegyében. Az energiapiac rendkívül változó, dinamikus időszakokat él át, és ezzel az E.ON Csoport is lépést tart: összesen 4,5 millió zöld energiával ellátott ügyfele van. Az utóbbi időben a nagy termelők mellé bejöttek a kisebbek is, akik bele tudnak szólni a villamosenergia körforgásában. Az ő becsatornázásuk is egy olyan feladat, melynek meg kell felelni annak érdekében, hogy a cég elmondhassa magáról, törekszik a fenntarthatóságra.

A 4D transzformáció jegyében egy új fajta energiavilágnak az alapjait igyekszik lefektetni: az első „d” a dekarbonizáció, mely a fenntarthatóság alapköve, hiszen megújuló energiaforrásokra támaszkodik, és végső célja az energiahatékonyság. A decentralizáció jegyében osztott termelésre törekszik a cégcsoport, rugalmas hálózatok kialakítására, hatékony energiatárolásra és a fogyasztói szabályozás lehetővé tételére. A harmadik „d” a digitalizáció, mely elsősorban hatékony adatmenedzsmentet, digitális infrastruktúrát, automatizációt, sőt robotizációt foglal magába, de ide tartoznak még az okos otthonok, okos városok vagy éppen az okos gyárak koncepciói is. És végül a demokratizáció jegyében a lakossági fogyasztók megjelenése, a fogyasztóvédelem, és a termeléshez való hozzáférés kerül középpontba.

Mindezekből is kitűnik a vállalat egyik legfőbb, és legaktuálisabb üzenete az, hogy

komplexen, közösen kell gondolkodni, cél a fenntarthatóság, az energiahatékonyság és az ellátás biztosítása. Az energiahatékonyság jegyében a fűtés és a hűtés hatékonysága javulhat, ezáltal a gáz és vízfogyasztás csökkenhet.

Energiahatékonyság a gyakorlatban

Az előadás második fele a konkét példákról szólt. Kevesen tudják, hogy 2019-ben az Audi Hungaria két logisztikai központjának tetején, mintegy 160 000 négyzetméteren épített az E.ON egy 12 megawatt beépített csúcsteljesítményű naperőműparkot. A projekt megvalósulásával a gyárterületen működik Európa legnagyobb, épületen kialakított fotovoltaikus rendszere.

Emellett a komplex energetikai szolgáltatások részét képezik a különféle hőtermelési, hűtési, villamosenergia-termelési, világítási megoldások, és az egyéb hatékonysági fejlesztések.

Folyamatosan törekszünk olyan energiahatékonysági megoldások bevezetésére, melyek által az ügyfelek költségei is csökkenthetnek

A gyakorlatban ma már egy bevásárlóközpontot vagy egy irodakomplexumot számos módon energiahatékonyabbá lehet tenni: a hűtőtornyok felújításával például a vízfogyasztást lehet csökkenteni, a mágneses iszapleválasztók segítségével pedig az ellátásbiztonságot lehet növelni. A vízbetörések kiszűrésével értelemszerűen a kezelt víz költségét lehet csökkenteni, míg a gázmotorok felújításával az energiahatékonyságot lehet növelni.

