Több mint 40 milliárd forintból épül kajak-kenu központ a Velencei-tónál

A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémiát nettó 43 milliárd 415 millió forintért építheti fel a biatorbágyi West Hungária Bau Kft. – derült ki az uniós közbeszerzési értesítőből. A nyílt eljárásra három ajánlat érkezett be. Indult még a tenderen a veszprémi VEMÉV-SZER Építő – és Szerelőipari Kft. egy 43,8 milliárdos ajánlattal, a Laterex Építő Zrt. pedig érvénytelen ajánlatot tett.

Az akadémia főépülete 19 ezer négyzetméter nettó alapterületű lesz, amely egy pincerészt, a földszintet, illetve két emeletet foglal magába.

A pince és földszintes, 8 ezer négyzetméteres kajak-kenu épület fedett tesztpályaként és mérési központként, valamint kajak-kenu és evezős hajótárolóként funkcionál. Az uszoda részen 10 pályás 50 méteres versenymedencét, egy 15 méteres tanmedencét és 250 fős fix lelátót építenek, valamint wellness részleg is helyet kap. A multifunkciós tornacsarnokban kézilabda pálya és 250 fős mobil lelátó, vagy két darab kosár-/röplabda pálya lesz várhatóan, míg egy kondicionáló terem, valamint fallabda pálya is épülni fog. A kültéren street workout pálya, strandkézilabda pálya, 400 méteres rekortán futópálya, műfüves labdarúgó pálya és két darab teniszpálya lesz, illetve a sportolásra alkalmas helyszíneken kívül egy 3 szintes kollégiumot is terveznek összesen 66 szobával.

A lap értesülései szerint a sportközpont eredetileg Budapesten, a Hajógyári-szigeten épült volna meg, a mobilgáttal együtt, ami 1000 fa kivágásával is együtt járt volna. Végül a főváros és a helyi önkormányzat sem akarta védmű miatt beáldozni a fákat. A sportközpont végül Sukoró külterületén valósul meg.

A Velencei-tó legutóbb a rekordalacsony vízszint és a halpusztulás miatt került a figyelem középpontjába a nyáron.

Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás