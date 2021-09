Ezért nem várnak visszaesést a hazai lakáspiac szakértői

Tíz éve mindenki a piac fellendülésére várt, de azt valószínűleg senki sem gondolta volna, hogy a lakásárak 2021-re egyes területeken akár megháromszorozódhatnak. Az idei év kezdetén a 2020-as konszolidáció, a kivárás és a koronavírus járvány hatása miatt a forgalom legfeljebb lassú növekedése látszott a legvalószínűbb forgatókönyvnek, azonban – elsősorban az újonnan bevezetett otthonteremtési támogatások hatására – a piac a vártnál gyorsabban talpra állt és az árak már tavasszal növekedésnek indultak. Ma pedig nem látható olyan tényező, ami miatt az ingatlanpiac ismételt megtorpanására lehetne számítani – állapították meg az OTP Ingatlanpont szakértői.

„2011-ben még elképzelhetetlennek tűntek a mai lakásárak, és a mélypont közeli piacon mindenki arra várt, hogy mikor indul végre újra a növekedés. A ma legdrágábbnak számító V. kerületben 10 éve még átlagosan 347 ezer forintos négyzetméterárral találkozhattunk és az áremelkedésre egészen 2014-ig kellett várni” – jellemezte az egy évtizeddel korábbi ingatlanpiacot Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Hasonló várakozással indult az idei év is, azonban az ingatlanpiac a vártnál korábban és gyorsabban állt talpra, mint tíz éve. Már 2020 elején is a növekedési ciklus végét jelentő konszolidáció jellemezte a piacot, ami a hirtelen berobbant koronavírus járvány és az év végén bejelentett és idén januártól elérhető kormányzati támogatások miatti kivárás hatására forgalomban egyértelmű csökkenésbe, árszínvonalban pedig stagnálásba, néhol enyhe csökkenésbe váltott. Ugyanakkor a makrogazdasági folyamatok a pandémia ellenére is stabilak maradtak és

az ingatlanpiac mélyrepülésének kibontakozását a kormányzati otthonteremtési támogatások is megakadályozták azzal, hogy új keresletet generáltak.

Elsősorban ennek köszönhetően a forgalom növekedése mellett tavasztól már áremelkedés is megfigyelhető volt a piacon. A járvány hatására nem egy, a 2008-ashoz hasonló világméretű gazdasági válság tört ki, hanem elsősorban a vásárlói szokások és preferenciák változása miatti enyhe visszaesés hagyta lenyomatát az ingatlanpiacon.

„Az év elején még csak a forgalom növekedésére számítottunk, azonban a piac a vártnál gyorsabban éledt újra, és pillanatnyilag nem látszik olyan tényező, ami újabb megtorpanást okozhatna. Amíg elérhetőek az állami támogatások, addig szárnyalni fog a piac, és az sem valószínű, hogy a támogatások kifutása után, illetve a moratórium megszűntével mélyrepülés kezdődne. A jövő piaci tendenciáit latolgatva valószínűsíthető az is, hogy az emelkedő infláció miatt az ingatlanbefektetések újabb lendületet kaphatnak” – zárta gondolatait Valkó Dávid.

Az ingatlaneladások száma az első évhez képest 16-szorosára emelkedett, és az OTP Ingatlanpont ingatlanportfóliója is folyamatosan növekszik - mondta el Dr. Hartlieb Balázs, az OTP Ingatlanpont ügyvezetője. Az ügyvezető elmondása szerint 2020 azonos időszakához képest 2021 első félévében 40 százalékkal nőtt a tranzakciók száma, míg 2018. és 2021. között csaknem duplájára nőtt a közvetített hitelállomány. A szakember kiemelte, hogy a töretlen kereslet miatt az új építésű megbízásállomány aránya enyhén csökkent, és a beruházók kivárása miatt érezhetően lelassult az új projektek indítása.

„Az ingatlanpiachoz hasonlóan szárnyal a hitelpiac is, március óta minden hónapban rekordok dőltek, és a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján a lakáshitelezés júniusban elérte a 136,35 milliárd forintot.” – mondta Kormos Zoltán, az OTP Bank ingatlanhitelezésért felelős vezetője. A lakáshitelezés jövőjével kapcsolatban hozzátette, hogy az inflációs félelem miatt várhatóan drágulni fognak a lakáshitelek és növekedni fog a hitelkiáramlás is, míg az NHP Zöld Otthon Program elindulásával a fenntarthatósági szempontok is hangsúlyosabban fognak megjelenni a lakáshitelek piacán.

Címlapkép forrása: Getty Images