A szigorúbb EU-s klímacsomag teljesítése lehetséges, de nagyobb erőfeszítést vár el mindenkitől

"A zöld megállapodás lényege egy karbonsemleges gazdaság létrehozása 2050-ig, és emiatt a 2030-as célokat is úgy kell módosítani, hogy sokkal ambíciózusabbak legyenek" - mondta el Hoós Éva, az Európai Bizottság (DG Energy) szakpolitikai tisztviselője a Portfolio Energy Investment Forum 2021 konferenciáján.

Az Európai Bizottság még július 14-én mutatta be az új, "Fit for 55%" uniós klímacsomagot, amely számos javaslatot tartalmazott arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne elérni 2030-ra a korábban kitűzött 55 százalékos kibocsátáscsökkentést. Ehhez több területen is szükséges lenne a szigorítás, úgymint a villamosenergia-termelés során, a közlekedésben, az épületüzemeltetésben, a fűtés és az ipari termelésben. Emellett javítani kell az energiahatékonyságot, növelni kell a megújulók részarányát és támogatni az alternatív megoldásokat, mint amilyen a tiszta hidrogén vagy a biomassza.

Az új uniós klímacsomag pontjai kapcsán, illetve az új irányszámok tekintetében az alábbiakat emelte ki Hoós Éva, az Európai Bizottság (DG Energy) szakpolitikai tisztviselője az Energy Investment Forum konferencián:

Az 55%-os javaslatcsomagot az Éghajlat-politikai célterv alapozta meg, amely rávilágított, hogy a korábbi 40%-os kibocsátáscsökkentési terv helyett az 55%-os csökkenés is lehetséges, illetve szükséges is egyben. A magasabb célkitűzés természetesen nagyobb erőfeszítést is igényel a tagállamoktól és a gazdasági szereplőktől.

A csomag 12 jogszabálymódosítási javaslatból áll, amelyek célja, hogy a gazdaság számára költséghatékony és a társadalom számára méltányos módon elérhető legyen a 2050-es cél. Ezek között van például a megújuló energia, vagy az energiahatékonysági irányelvek módosítása, az EU erdőstratégiája, a személygépkocsik és kisteherautók széndioxid-kibocsátására vonatkozó szabályrendszer átalakítása, valamint új javaslatokat is megfogalmaz a légi és a tengeri közlekedésre vonatkozóan.

A javaslatok az árképzésen keresztül kívánják ösztönözni azt, hogy a gazdaság a megfelelő befektetési döntéseket hozza.

Ennek keretében az európai kibocsátáskereskedelmi rendszert a Bizottság javasolja kiterjeszteni a közúti közlekedésre és az épületállományra is, a kiterjesztés 2025-től lenne aktuális és egy általános 43%-os kibocsátáscsökkenést szeretnének elérni 2030-ig.

Azon negatív társadalmi hatások kezelésére, amelyek az új területek kvótakereskedelembe való bevonásából fakad, a Bizottság javasolja egy Klímavédelmi Szociális Alap létrehozását, ami a háztartások, mikrovállalkozások támogatására jönne létre. Közvetett jövedelemtámogatást javasol a szegényebb háztartások számára és a nulla kibocsátás közlekedést támogatná. Ez a pénzügyi alap az EU költségvetésből lenne finanszírozva és 72,2 milliárd eurót jelentene a teljes időszakra nézve.

A csomag része, hogy a Közös Kötelezettségvállalási rendeletet is módosítsák (ESR). Ennek értelmében a kibocsátáscsökkentési célt 11 százalékponttal szigorítanák, vagyis a -29%-ról -40%-ra 2030-ig.

Kép forrása: Bea Bar Kallos/Portfolio

A földhasználatot szabályozó irányelvben is módosítások lennének (LULUCF) az erdők védelme érdekében.

A megújuló energia irányelvét is felülvizsgálták, a 2030-as fő célkitűzést a jelenlegi 32%-ról 40%-ra emelnék az új javaslatcsomag értelmében. A bioenergia felhasználására vonatkozó feltételeket is szigorítanák, ami az EU-s biodiverzitási stratégiában foglaltakat tükrözi.

A közlekedésre vonatkozóan a jelenlegi 14%-os célkitűzést módosíthatják úgy, hogy egy 13%-os széndioxid-kibocsátási csökkentést irányoz elő, és meghatároz a bioüzemanyagok számára egy új, 2,2%-os célt.

Ami a fűtés-hűtés szektort érinti az egy kritikus kérdés, egy komplex terület, ahol egyszerre kell intézkedni a megújuló energiaforrások, az ezekkel kapcsolatos technológiák és infrastruktúra, valamint a végfelhasználóknál rendelkezésre álló technológiát illetően. A Bizottság azt javasolja, hogy a jelenleg nem kötelező, a megújulók részarányára vonatkozó éves 1,1 százalékpontos növekedést kötelezővé tegyék. De emellett minden tagállamnak saját magára szabott plusz megújuló részaránynövekedést határoznának meg, ami nem lenne kötelező, de megmutatná, hogy milyen erőfeszítést kellene tennie az országoknak.

A javaslat tartalmaz újdonságot az uniós épületállományra vonatkozóan is: 2030-ra az épületek energiafogyasztásában felhasznált megújulók részaránya legyen 49% legalább, ez körülbelül kétszerese a jelenleginek. Ez vonatkozik a villamosenergia-felhasználásra, a gázfogyasztása, a hűtésre-fűtésre egyaránt.

Az energiahatékonysági irányelvben is emelnék a jelenlegi 32.6%-os energiamegtakarítást, és helyette 36-39%-ot javasolnak a primer és a végső energiafelhasználás tekintetében.

A módosítás tartalmazza, hogy az adókedvezmények a zöld energiát támogassák.

Új vámszabályozást is javasol az EU: az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó vámot is bevezetnének.

Hoós Éva elmondta, hogy a csomag egyes elemeit érdemes együtt olvasni, hiszen a hatásuk összeolvad, segítik egymást. Ez még nem az egésze az EU-s szabályozási környezet átalakításának, ősszel még fontos újabb javaslatok várhatóak például az épületek energiahatékonyságára vonatkozó irányelv módosítása is várható, és egy új gázcsomag kialakítása is zajlik. A lényeg, hogy az egész gazdaság átalakítására vonatkozó erőfeszítések történnek. Egy új gazdasági modell kialakítása történik, aminek nagy szerepe lesz a befektetések élénkítésében, a munkahelyek teremtésében, a versenyképesség növekedésében.

Címlapkép forrása:Bea Bar Kallos/Portfolio