Kapkodhatjuk a fejünket: új irodaátadás, új projektbejelentés és új ügyvezető

Sűrű hónapok az itthon is aktív ingatlanfejlesztőnél: egy hónap múlva átadja legújabb budapesti irodaházát, elérte az 50%-os értékesítettséget a folyamatban lévő budai apartmanház-fejlesztésénél, hamarosan új irodaprojektbe kezd, és új ügyvezető igazgatót köszönt a Codic Hungary. A fejlesztő közleményben számolt be a legújabb változásokról.

Több újdonságról számolt be a Codic Hungary ingatlanfejlesztő. A jelenleg zajló projektekkel együtt 53 100 négyzetméter irodát és mintegy 300 lakást építettek Magyarországon.

Portfolio Property Awards 2021 A legújabb iroda-, lakó-, logisztikai-, és hotelfejelsztéseket, valamint a legjobb ingtlanos cégeket, tehetséget idén is díjazzuk a november 18-ai Property Awards díjátadónkon.

Jövő hónapban adják át a Green Court Office A épületét.

A 20 ezer négyzetméteres Green Court Office irodaházat novemberben adja át a fejlesztő, amelynek már több mint 74 százalékát bérbe adták: az első bérlők, a holland Randstad és az olasz Vagheggi a jövő hónapban be is költözhetnek az irodájukba. A legfelső szinten fennmaradó további – összesen 4000 négyzetméter – terület kiadásáról jelenleg is tárgyalnak.

Az épület BREEAM Excellence előminősítést szerzett, valamint az épület kivitelezése során figyelembe vették az Access4you Gold minősítés előírásait, amelyek a megváltozott munkaképességű emberek munkavégzését könnyítik meg.

Az új ügyvezető, Kalapács Kornél elmondta, hogy: "A Codic mozgalmas évzárásra készül. A Green Court Residence kiemelkedő piaci fogadtatása után jelenleg a Green Court Office irodaház befejező munkálatai zajlanak."

Green Court Office A épület. Kép forrása: Codic Hungary

Az első fővárosi iskolaépület felújítását is magába foglaló budai HomeWork projektjében az elérhető apartmanok 50%-át értékesítették.

Az ügyvezető arról is beszámolt, hogy tervezett ütemben halad a vállalat budai HomeWork projektjének értékesítése is. Budapest egyik első – máig megmaradt – iskolaépületének újjáélesztését is magába foglaló iroda- és lakóingatlan-projektben az elérhető apartmanok felét már értékesítették, az átadást 2023 nyarára tervezik.

HomeWork. Kép forrása: Codic Hungary

Hamarosan útjára indítják újabb irodafejlesztésüket az egykori Modiano cigarettapapír- és -hüvelygyár épületében.

A Modiano cigarettapapír- és -hüvelygyár Váci úton fekvő épületének átalakításával és újjáépítésével egy 13 500 négyzetméter prémiumkategóriás irodaterület fejlesztésébe kezdenek bele.

Modiano látványterv. Kép forrása Codic Hungary

Ez év október közepétől Kalapács Kornél tölti be a Codic Hungary ügyvezetői pozícióját.

20 év után, októberben Kalapács Kornél váltotta Christophe Bovingot a Codic Hungary ügyvezetői székében. Mielőtt a Codichoz csatlakozott az Orco Property Group magyarországi részlegét, majd a Colas-Bayer-csoport hazai tevékenységét irányította. Az építőmérnök, MBA-diplomás Kalapács Kornél mintegy 30 éves szakmai múltja során nemzetközi és hazai tapasztalatokat szerzett az ingatlanfejlesztés területén; több megaprojektben vett részt többek között Franciaországban, Dubajban, Türkmenisztánban és Tahitin.

Kalapács Kornél, Codic Hungary ügyvezető igazgató. Kép forrása: Codic Hungary

Címlapkép forrása: Codic Hungary