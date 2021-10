Újabb hévvonal újul meg Budapesten

Indul a gödöllői és a csömöri hév megújítása - jelentette be közösségi média oldalán Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója. A projekt tervezési szakasza előreláthatólag 2024-ben zárul le, a végleges átadás pedig 2028-ban lehet esedékes. A Vitézy Dávid vezette BFK látszólag hatalmas lendületben van, hiszen szinte naponta jelentik be az újabb és újabb beruházások előkészületeiről szóló híreket - van, hogy napjában akár többet is.