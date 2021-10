Figyelem, fontos változások érkeznek az ingatlan-ügyintézéseknél

Ugyan a törvényjavaslatot még júniusban fogadták el és csak 2023-ban lép hatályba, sokaknak elkerülhette a figyelmét, hogy milyen fontos változások is érkeznek az ingatlan-nyilvántartásban és ügyintézésekkel kapcsolatban. A módosítások több olyan területet érintenek, mely a vállalkozók eddigi ügymeneteit is megváltoztatja, ilyen többek között az elektronikus földhivatali beadás lehetősége, valamint az ország bármely pontjából elérhető ingatlan-ügyintézés is - írja a Telekom hellobiznisz.hu oldala.