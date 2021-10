Szlovákiában vásárolt értékes ingatlanokat a magyar kormány titokban

A magyar kormány nemcsak közvetlenül, hanem egy állami alapítvány cégén keresztül is vásárolt értékes szlovákiai műemlék épületeket, derítette ki a Ján Kuciak Oknyomozó Központ (ICJK) az ujszo.com beszámolója szerint.

A portál kiemelte, hogy Kassa belvárosában, a Szent Erzsébet-dóm tőszomszédságában lévő műemlék épületet idén január 11-én vásárolta meg egy Manevi nevű cég.

Az a társaság, amely a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány tulajdonát képezi. Az alapítványt a magyar kormány hozta létre, majd közel 44 millió euró értékben adott át neki állami tulajdonban lévő cégek, a Manevi és a Comitatus-energia részvényeit.

A Ján Kuciak Oknyomozó Központ szerint olyan állami vállalatokról van szó, amelyek a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium portfóliójába tartoztak. A tranzakció után ugyanis a két céget már nem tartják nyilván a magyar külügyminisztérium által kezelt vállalatok listájában. Ennek ellenére a két céget kezelő alapítvány kuratóriumában Fidesz-közeli személyek ülnek, az intézményt pedig Magyar Levente helyettes magyar külügyminiszter vezeti – írták.

Beszámoltak továbbá arról is, hogy idén februárban ugyancsak a Manevi tulajdonába került a pozsonyi Nyerges utcában (Sedlárska ulica) és a Védcölöp utcában (Palisády) egy-egy értékes ingatlan. A magyar nagykövetség és a Magyar Köztársaság Kulturális Intézete egykori épületéről van szó. Hasonlóképpen Trencséntyeplic városában a Vlára fürdőház is a Manevi birtokába került.

Az Új Szó írásában azt is kiemelte, hogy a közelmúltban nagyszabású feltárási munkálatok kezdődtek az ipolysági katolikus templom közvetlen közelében lévő egykori premontrei kolostor területén. Az Árpád-kori alapokkal rendelkező épületet külső forrás bevonásával a Sine Metu Polgári Társulás vásárolta meg, amelyet a Szövetség elnökségi tagja, Orosz Örs vezet. Orosz a közösségi oldalán tavaly decemberben számolt be róla, hogy a jobb sorsra érdemes ingatlant a Bazoš adok-veszek oldalon lévő hirdetésben találták. Az ICJK most kiderítette, az ingatlan idén márciusban a fent említett Manevi SK tulajdonába került.

Címlapkép forrása: MTI/Molnár-Bernáth László