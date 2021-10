Lakásba fektetnél? - Mutatjuk az aktuális hozamokat

Még a tavalyi átlagos hozamszinttől is elmarad az idei, a befektetési célú lakóingatlan-vásárlásoknál a Takarék Index elemzése szerint. A használt lakások esetében csökkent a sajáttőke-arányos nyereség, míg a fővárosi új lakások esetében stagnált. A legnagyobb hozamot vidéki használt ingatlan vásárlásával lehet elérni, a budapesti belvárosi lakásokkal a legkisebbet, 4 és 9,5 százalék között mozognak az átlagos értékek.

A koronavírus-járvány tavaly jelentős hatással volt a lakáspiacra, ami idénre is áthúzódott: visszaesett a turizmus, kevesebb belföldi munkavállaló és tanuló keresett kiadó lakást, csökkentek a bérleti díjak. Ezek a tényezők pedig mérsékelték a befektetési céllal, kiadásra szánt ingatlanokkal elérhető hozamokat is.

A bérleti díjakon és a lakásárak változásán múlik minden

A kiadási célú lakásvásárlásnál a hozam két tényezőből tevődik össze, a bérleti díjból és a lakásárak növekedéséből. A korábbi években az utóbbi biztosította az ingatlanok jelentős jövedelmezőségét.

Tavaly ugyanakkor a drágulás mértéke jelentősen csökkent, bár még így is 3 százalékkal nőtt éves szinten 2021 első negyedévére a Takarék Index értékei alapján. (Az éves növekedési ütem ebben az időszakban a KSH számítása alapján, csak a használt lakásokat nézve, 3,9% volt.)

Ha sokkal hosszabb, húszéves időtávon hasonlítjuk össze a lakásárak változását, akkor azt lehet látni, hogy 2021 első negyedévéig (2001 első negyedévétől kezdve) a lakásárak átlagosan 257 százalékkal emelkedtek, ami 7 százalékos évesített hozamot jelentett csak az árnövekedésből. 2011 és 2021 között az ingatlanárak 133 százalékkal nőttek, így tízéves távlatban az évesített hozam 9 százalékos volt.

Öt év alatt a lakások 87 százalékkal drágultak, évente átlagosan 13,4 százalékkal. Az elmúlt egy évet azonban csak 3,4 százalékos emelkedés jellemezte.

A lakásárak változásából elérhető egyszerű hozamok, a költségek figyelembevétele nélkül (2021 Q1-ig, a lakásárak változásából eredően) Hozam Évesített egyszerű hozam 1 éves 3,4% 3,4% 3 éves 43,2% 12,7% 5 éves 87,3% 13,4% 10 éves 133,1% 8,8% 20 éves 257% 6,6% Forrás: Takarék Index, Portfolio

A közvetlen ingatlanbefektetések hozamának másik összetevője a bérleti díjból elérhető jövedelem. A KSH lakbérindexe szerint országosan az előző év azonos időszakához képest 2021 júliusában 1,4 százalékkal nőttek a bérleti díjak, de Budapesten csak 0,2 százalékos volt az emelkedés. Így összességében, bár az idei nyár gyorsabb ütemű drágulást hozott, továbbra is messze elmarad az árszint a járvány előttitől, ami rontja az ingatlanok hozamtermelő képességét.

A tavalyinál 0,3–1 százalékkal alacsonyabb a hozam

A Takarék Index elemzéséből kiderül, hogy a jelenlegi piaci információk alapján közelítőleg milyen átlagos teljes hozamokra lehet számítani egy kiadási célú lakásbefektetés során, vagyis a bérleti díjakból és a lakásárak változásából együttesen.

Tegyük fel, hogy egy lakóingatlan vételárának felét 5,14 THM-es jelzáloghitelből finanszírozták. A kapcsolódó költségek (illeték, ügyvédi díj, felújítás, berendezés) összesen 8 százalékot tettek ki, illetve az amortizáció évente 1 százalékos. A számítás szerint a bérlésből származó jövedelem megállapításához a befektető tételes költségelszámolást alkalmaz, ahol az ingatlan éves szinten 2 százalékos amortizációja számolható el a beszerzési érték után. A bérbeadásnál havi 10 ezer forint egyéb költség merül fel, és a lakás az év 90 százalékában bérbe van adva. A modellben a közös költség összege havonta 10 ezer forint volt.

A kalkuláció szerint 3 százalékos várható lakásár-növekedés mellett 4,9-6,7 százalékos hozamokra lehet számítani Budapesten a használt lakások piacán. Vidéken az eddigiekhez hasonlóan, ennél kicsit magasabb, 6,1 és 9,4 százalékos szintek is elérhetőek. Az új lakásoknál a hozamok Budapesten 4 és 6 százalék között alakultak a számítás szerint.

A lakásbefektetéseken elérhető hozamok (3%-os éves lakásfelértékelődés mellett) Helyszín Használt lakások Új lakások Hozamok (%) *Átlagos hozam Hozamok (%) *Átlagos hozam Vidéki városok (Győr, Szeged, Debrecen, Miskolc, Pécs) 6,1-9,4% 7,3% Budapest 4,9-6,7% 6,0% 4-6% 5,1% Budapest belváros 5-6,7% 5,9% 4-5,7% 5,0% Buda (II., III., XI. és XII. kerületek) 4,9-6,1 5,6% 4-6% 4,9% Pest (nem belváros: IX., XIII., XIV. kerületek és a használtaknál XV. Kerület is) 6,4-6,7% 6,5% 5,2-5,8% 5,5% Forrás: Takarék Index, Portfolio*A vizsgált kerületek hozamainak egyszerű átlaga

Idén a használt lakások esetében némileg csökkent a sajáttőke-arányos nyereség a tavalyihoz képest, míg a fővárosi új lakások esetében stagnálás látszott. Ez azt jelzi, hogy a járvány tavalyi jelentős hatása – amikor 4–5 százalékponttal csökkentek a hozamok 2019-hez képest –, 2021-re is áthúzódott, a hozamszintek egyelőre nem kezdtek emelkedni.

A zöld hitel emelheti a hozamot

Az új lakások piacára a közeljövőben több tényező is jelentős hatással lehet. Az irántuk jelentkező keresletet támogatja, hogy a most indult zöldhitel program keretében 2,5 százalékos kamattal is elérhető jelzáloghitel az energiatakarékos ingatlanokat vásárlóknak, ami a mostani kalkulációhoz képest közvetve javíthatja az új lakások hozamtermelő képességét. Ráadásul a családos, CSOK-kal vásárlók számára, ez utóbbi hitel kamatlába 0 százalékra mérséklődik, ami szintén növelheti a keresletet az új lakások iránt. Összességében tehát az új lakások további áremelkedésére lehet számítani.

A használt piac idei éve is jól sikerült eddig, sokan vásároltak lakást, az árak pedig ismét felfelé indultak. A jövőre nézve pedig a támogatásoknak, valamint a gazdasági növekedésnek és emelkedő bérpályának köszönhetően az újhoz hasonlóan a használt piacon is további áremelkedés várható. A lakáspiaci kockázatok között ugyanakkor meg kell említeni a hitelkamatok emelkedését, valamint a hiteltörlesztési moratórium jövő évi kifutását, amelynek pontos hatásai egyelőre nem ismertek.

Címlapkép: Shutterstock