Irodaházat vásárolhat Bukarestben az Indotek Group

A magyar Indotek csoport előrehaladott tárgyalásokat folytat a bukaresti One Victoriei Center irodaház megvásárlásáról - írja a Property Forum.

A profit.ro beszámolója szerint a projekt Ionuț Dumitrescu és Omer Susli vállalkozók közös tulajdonában van,

a tranzakció becsült értéke pedig meghaladja a 20 millió eurót.

A One Victoriei Center a város központjában található, bruttó bérbeadható területe 12 000 négyzetméter. Az épületet a One United Properties vette át az Immofinanz-tól egy strukturált üzlet keretében, amely egy telket is tartalmazott, ahol egy vegyes felhasználású projekt áll fejlesztés alatt.

Az Indotek 2019 óta van jelen Romániában, miután megvásárolta a Promenada Târgu Mureș Mall-t az AEW Europe-tól. 2021 első felében az irodai szektor tette ki a legnagyobb részét a befektetési tranzakcióknak Romániában.

Címlapkép: Google Maps