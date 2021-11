Megtorpan a lakáspiac, vagy csak túlárazott az ingatlanóriás?

Áron alul tervez eladni 7000 saját tulajdonú ingatlant az Egyesült Államok legnagyobb ingatlankereskedelmi portálja, a Zillow - írja a Bloomberg . A Zillow-t leginkább a hazai ingatlan.com-hoz lehetne hasonlítani, annyi különbséggel, hogy a tengerentúli cégnek saját befektetései is vannak. Az ingatlankereskedelmi vállalat utóbbiból tervez eladni most egy nagyobb csomagot, összesen 2,8 milliárd dollárért. A történet érdekessége viszont, hogy az eladásra kínált ingatlanok kétharmadát beszerzési áruk alatt adná tovább a cég, ami több szakértő szerint is aggodalomra adhat okot az amerikai ingatlanpiacon.

A Zillow az Egyesült Államok legnagyobb ingatlankereskedelmi portálja, mely nem csak összeköti az eladót a vásárlókkal, de saját befektetéseket is véghez visz. Legújabb projektjükként beszálltak az úgynevezett "iBuying" trendbe, melynek lényege, hogy a cég lehetőséget kínál az eladóknak, hogy egyenesen a vállalatnak adja el az ingatlant, mely egy algoritmus segítségével méri fel az ingatlan értékét. Ha az eladó elfogadja az algoritmus által számolt árat, akkor a cég maga veszi meg az ingatlant, hogy azt némi felújítást követően tovább is adja.

A cég október közepén viszont leállította iBuying projektjét és bejelentette, hogy miután a második negyedévben 3800 ingatlant vásárolt, az év végéig már nem fog több lakást vásárolni.

Nagyobb probléma a projekttel, hogy egy jelentés szerint a cég által vásárolt ingatlanokat beszerzési áruknál átlagosan 4,5%-kal olcsóbban kínálja eladásra.

Jeremy Wacksman, a Zillow vezérigazgatója a vásárlások leállítását a szűk kínálattal (akadozó ellátási láncok) és a munkerőhiánnyal indokolta. Mint mondta, ők sem mentesek ezektől a piaci folyamatoktól, emiatt pedig egyre csak halmozódnak a befejezetlen felújítások és eladások.

Piaci problémák?

A munkerőhiány és az alapanyagárak elszállása nem csak a hazait, hanem a amerikai ingatlanpiacot is gúzsba kötik. Az amerikai National Association of Home Owners szerint az amerikai építőcégek továbbra is jelentős ellenszélben működnek a fent említett okok miatt. Az építőipar problémái a lakásfelújításokra is jelentős hatással vannak, amik így igen sokat ártanak a rövid távú felújítás-értékesítés (angol szakszóval "home-flipping") üzletnek, amibe a Zillow is belekezdett az iBuyung projektjével.

A lakások alacsonyabb áron való értékesítése részben betudható annak, hogy az algoritmust eleve magasabb árak ajánlatára programozták, azonban komolyabb piaci folyamatokat sejtet, hogy a Bloomberg szerint az ingatlankereskedelmi portál 2018 novembere óta nem kínálta ilyen alacsony felárral az ingatlanjait. További baljós jel lehet, hogy a cég az összes amerikai ajánlatának felén csökkentette az árat az idei év harmadik negyedévében. A Marketwatch által idézett szakértő szerint

könnyen lehet, hogy a zillow valami olyat lát az adataiban, ami az ingatlanárak emelkedésének lassulására, esetleg csökkenésére enged következtetni.

Bizarr optimizmus a versenytársak körében

A fentiek után furcsának tűnhet, hogy Zillow-val szemben az iBuying üzletágban tevékenykedő versenytársaik (Redfin, Offerpad, Opendoor) pont hogy bizakodó hangnemet ütöttek meg a fejlemények kapcsán. Mind a három cég további vásárlásokat és expanziót tervez a közeljövőre nézve, annak ellenére, hogy a munkaerőhiány és az alapanyagárak rájuk is ugyan úgy hatással vannak. Tovább árnyalja a helyzetet, hogy a független ingatlanpiaci elemző, Mike DelPrete szerint

2021-ben a Zillow, az Offerpad és az Opendoor is áron felül vettek ingatlanokat, miközben 2019-ben még mind áron alul tudtak vásárolni.

Az Attom Data Solutions ingatlanpiaci elemzőcég szerint a "home-flipping" 2021 első negyedéve óta nem termelt ilyen alacsony átlagos profitot, mint most, 33,5%-ot. A cég elemzője szerint ez ugyan még mindig igen magas és közel sem veszteséges ráta, azonban a csökkenő tendencia több "home-flipping" cég döntéseit is befolyásolhatja. A Zillow-nak például jobban megérherti visszavenni iBuying szolgáltatásából, tekintve, hogy versenytársaival ellentétben az ingatlankereskedő oldalnak nem ez a fő profilja, hanem több lábon is állnak. A ResiShares (ingatlanpiaci befektetőcég) vezérigazgatója szerint a cégnek ez a legkockázatosabb és legtőkeigényesebb üzletága - így logikus lépésnek tűnik a visszavonulás.

Mindent egybevetve a Zillow visszavonulása a rövid távú felújítás-értékesítés üzletágtól akár jelzés értékű is lehet a piac számára, hogy a közeljövőben mérséklődhetnek a lakásárak. A versenytársak viselkedését látva mindazonáltal könnyen lehet, hogy a vállalat kicsit túlpörgette az új üzletágat és a kelleténél többre értékelte a megvásárolt lakásokat, most pedig csak egy kisebb korrekciót láthatunk tőlük.

Címlapkép: Getty Images