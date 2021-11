Elözönlötték a turisták a szálláshelyeket: járvány előtti szinten a vidéki turizmus

Októberben elérte a járvány előtti szintet a vidéki turizmus: az év tizedik hónapjában 2,8 millió vendégéjszakát regisztráltak a szálláshelyek Magyarországon, 62 százalékkal többet, mint egy éve, és 2019-hez képest is mindössze 15 százalék az elmaradás - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója szombaton közétett podcastjában.

Októberben 1,1 millió vendég volt a szálláshelyeken, 340 ezer külföldi, közel 740 ezer belföldi. A belföldi vendégéjszakák száma 16 százalékkal nőtt egy év alatt, és meghaladta a 2019-est is. A külföldi vendégek egymillió vendégéjszakája a tavalyi négyszerese, de 42 százalékkal elmarad a 2019-es eredménytől.

A vendégek fele hotelekben, közel 30 százaléka magán- és más szálláshelyen pihent októberben. A kihasználtság a négycsillagos hotelekben volt a legmagasabb, 54 százalék.

A legkedveltebb turisztikai térségek sorrendjéről Guller Zoltán elmondta: az alapjaiban változatlan, továbbra is a Balaton a legnépszerűbb, ahol 430 ezer vendégéjszakát regisztráltak, ezt a Mátra-Bükk térsége követi 240 ezerrel, Budapest és környéke pedig a harmadik legnépszerűbb célpont. Az összesített vendégéjszaka-szám a Bük-Sárvár térségben emelkedett a legjobban, a tavalyihoz képest több mint duplájára, és 70 százalékos a növekedés a Sopron-Fertő térségben tavaly októberhez viszonyítva.

A belföldi forgalomnak köszönhetően októberben 2 millió vendégéjszakát regisztráltak a fővároson kívüli szálláshelyek, ami 35 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi adathoz képest, de a 2019-es rekordévhez képest is 2 százalékos növekedés. A magyarok 1,6 millió vendégéjszakát töltöttek el vidéki szálláshelyen, ez 2019-ben 1,4 millió volt, és a 2019-es rekordévhez képest is 13 százalékkal többen pihentek most októberben a vidéki Magyarországon. Vidékre egyébként 83 százalékban magyarok, 17%-ban külföldiek utaztak.

Budapestre is visszatértek a turisták

Az MTÜ vezérigazgatója arról is beszélt, hogy Budapesten is volt növekedés, összesen 762 ezer vendégéjszakát regisztráltak, ami valamivel több mint háromszorosa az egy évvel korábbinak, bár a 2019-es adat 60 százaléka. Minden hónapban egyre magasabb a budapesti szálláshelyek kihasználtsága, ami elsősorban a növekvő külföldi vendégforgalomnak köszönhető.

Hozzátette: az összes vendégéjszaka 30 százalékát már a fővárosban töltötték el az utazni és pihenni vágyók, és Budapesten tovább nőtt a külföldiek számaránya, 77 százalékban külföldieket fogadtak a budapesti szálláshelyek. Az egynapos látogatások fő célpontjai közül Budapest környékét, a fővárost, a Balatont, valamint Tokaj és Nyíregyháza térségét emelte ki, az összes egynapos látogatás 60 százaléka ezen a négy területen valósult meg.

A szálláshelyek teljes árbevétele több mint 40 milliárd forint volt októberben, ami 92 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Az árbevétel 78 százalékát a hotelek realizálták. A külföldiek közel 20 milliárd forintot költöttek magyarországi szálláshelyeken, ami a tavalyi érték háromszorosa. 2021 októberében a vendéglátásóból származó árbevétel meghaladta a 103 milliárd forintot, ami tavalyhoz képest 35 százalékos, de 2019-hez képest is 12,5 százalékos emelkedés. Az MTÜ adatai szerint alapvetően szombatonként volt a legmagasabb árbevétel a vendéglátásban, közel négymilliárd forint minden szombaton, a vadászati világkiállítás utolsó szombatján ez az összeg az ötmilliárdot is meghaladta.

Az előfoglalásokról szólva elmondta, novemberre és decemberre közel hárommillió vendégéjszakát foglaltak le eddig a turisták, ebből 1,7 milliót novemberre.

Címlapkép: Getty Images