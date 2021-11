Járványtól megerősödve, alapanyagáraktól gúzsba kötve: merre indul tovább az ingatlanpiac?

Tíz évvel ezelőtt a KPMG felmérése szerint az európai vállalatvezetők 85%-a a gazdasági, pénzügyi tényezőket emelte ki, mint legnagyobb kockázat a gazdaságra nézve - a környezeti szempontok, a klímaváltozás vagy a járványhelyzet szinte egyáltalán nem is szerepeltek a listán. Nagyot fordult ehhez képest a világ egy évtized alatt, hiszen ma már egyértelműen a járványok és a klímavészhelyzet az egyik legmeghatározóbb kockázati tényező az ingatlanpiacon. Dános Pál MRICS , a KPMG Ingatlan tanácsadásért felelős vezetője, társult partnere ennek kapcsán egy panelbeszélgetés keretei között arról kérdezte az ingatlanpiac szegmenseinek képviselőit, hogy ők hogyan is alkalmazkodtak a járványhelyzethez, milyen hatással volt rájuk az alapanyagárak emelkedése és milyen jövőt látnak az ingatlanpiacon a digitalizáció terén.

"A pandémiára közvetlenül ugyan nem készültünk fel, de a digitalizációra igen. A járványhelyzet egy olyan szinten ért minket, ahonnan gyorsan tudtunk reagálni a kialakult helyzetre és minden feltétel biztosított volt az új munkamenetre való átállásra – felelte Kelemen Csaba, a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. igazgatósági elnöke arra a kérdésre, hogy milyen felkészültség mellett érte a cégeket a járvány. "A csoporton belül több, mint 100 cég van az értéklánc minden szintjén, a Covid-hullám pedig minden szereplőt máshogy érintett. Az kijelenthető, hogy a beszállítókat érintette a legnehezebben" – folytatta. "Összességében piaci oldalon minden megrendelő gyorsan és jól reagált, így ez nekünk mindenképp egy pozitív tapasztalat volt. Persze aztán sok olyan szereplő is volt, aki visszaélt az alapanyagárak emelkedésével, ilyenkor viszont felértékelődnek azok a partnerségeket, amik valóban együttműködés alapon működnek. A jövőbe való befektetések kapcsán Kelemen Csaba elmondta, hogy szerinte kell, hogy legyen tőke ezekre a befektetésekre. "Előre kell menni és már azelőtt megtenni ezeket a lépéseket, mielőtt kötelezőek lennének – a piac viszont ezt még nem árazza jól be.”

Véleményem szerint nagyon jó hatása volt a járványnak az iparágra, hiszen rengeteg rejtett tartalékot hozott elő az egész szektorból

– mondta Báthory Balázs, a Market Építő Zrt. vezérigazgató helyettese a váratlan járványhelyzetre adott válasz kapcsán. „Van amire fel lehet készülni, de arra, hogy az árak 3-4-szereszükre ugranak, arra nehezen” – véleményezte az építőipari áremelkedéseket. "Ami talán a legfontosabb ilyenkor, az a partnerség, amivel mi a beszállítóink felé fordulunk. Nagyon elvált, hogy kire lehet ilyenkor számítani és kire nem, ki az, aki kihasználja ezt a piaci anomáliát és visszaél vele és ki az, aki nem. A digitalizáció kapcsán elmondta, hogy szerinte beszállítói szinten nagyon rossz a helyzet ilyen téren – a kkv-knak nincs kapacitásuk a fejlesztésre.

Nincs idejük, energiájuk, kitekintésük arra, hogy hosszú távon felmérjék az ilyen fejlesztések megtérülését, ebben pedig segítenünk kell a kis cégeket.

A logisztikai piac előretörése kapcsán Báthory Balázs szerint Magyarország még mindig nagy lemaradásban van hatékonyságot tekintve, ami rontja a versenyképességet. A lakásárak terén elmondása szerint további áremelkedésre kell számítani. Budapesten például már lassul a lakóingatlanok fejlesztése, így a kínálat is szűkülni kezd, a kereslet viszont nem fog visszaesni, így az árak csak tovább emelkednek majd.

Tóth Attila, a CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. elnöke szerint az építőipari alapanyagok áremelkedése már 2017-ben is látszódott. "Egy 2017-es felmérésünkből már kiderült, hogy hatalmas mennyiségű megrendelés van a csőben.

Ez egy megugorhatatlan történetnek bizonyult és ez a púp egyre csak csúszott és csúszott. Hatalmas piaci túlnyomás volt és ez mutatkozik meg most az árakban

A digitalizáció és a fenntartható megoldások kapcsán elmondta, hogy szerinte kell, hogy legyen egy jövőbeni víziónk. Lehet, hogy ez nem közvetlen haszonnal jár és nem mutat profitabilitást, de valójában meg fog térülni. A digitális megoldások közül a BIM-et emelte ki, amivel szerinte az egyetlen probléma, hogy csak a szakma felső 20%-a áll ehhez közel. A beszállítói körben náluk például kötelező a BIM használata, mivel szerinte másképp nem is tudnak működni, csak ebben az adatkörnyezetben.

„Nem voltunk erre felkészülve, vagy inkább nem tudtuk, hogy fel vagyunk készülve. Olyan gazdasági helyzetet vizionáltunk, mint ami 2008-2009-ben volt, de szerencsére kiderült, hogy nem erről volt szó és jól tudtunk működni az új környezetben is” – kezdte Tatár Tibor MRICS, a Futureal Development Holding vezérigazgatója. „A legnagyobb nehézség számunkra a bizonytalanság – a mi projektjeink a rizikómenedzsmentről szólnak és ezeket a rizikókat most nem tudjuk felmérni. Minden abba az irányba hat, hogy a projektköltségeink is növekedni fognak – a telekárak is emelkednek (lassan el is fogynak Budapesten), a finanszírozás költsége szintén emelkedett, tehát egy ’total developmen cost’ növekedés van.

Korábban örültünk, ha 16 euróért bérbe adhatunk, most meg már 18-nál kezdünk

– egy jobbat akár 20-ért is. Az ESG is csak egy költségnövelő tényező lesz, ha a már a kivitelezésnél is figyelnünk kell a karbon lábnyomunkra. Nagy kérdés persze, hogy az ESG ez csak egy kipipálandó szempont lesz, vagy valós elköteleződés és fontos probléma.

Az irodák terén nehéz megmondani, hogy merre indul majd a piac.

Még mindig nem tudjuk és azért nem tudjuk, mert a bérlőink se tudják, hogy mit akarnak.

Nem tudják hogy akarják a home-office arányt, vagy az elrendezést – ötletek persze vannak, de kevés a konkrétum. Azt sem tudjuk, hogy a bérlők hogyan fogják 2-3 év múlva használni az irodát. Igenis lesz irodaigény, de át fog alakulni az irodahasználat, ez pedig okoz némi bizonytalanságot.

Címlapkép: KPMG / Sebestyén László