Bedobták magukat a magyar befektetők: uralják az ingatlanpiacot

A tavalyi gyengélkedés után idén újra erőre kapott az ingatlanbefektetési piac, jövőre már a koronavírus-járvány előtti szintet közelíthetik meg a volumenek. 2021-ben 20 százalékkal erősebb befektetői forgalom várható mint az előző évben, az erősödés motorja az irodapiac. Az idei folyamatok sajátossága az irodapiaci tranzakciók magas aránya az összvolumenen belül, amely a 85 százalékot is elérte 2021 októberéig, szemben a pandémia előtti 40 százalékkal. A magyar befektetői arány korábban nem látott szintre, 80 százalék fölé emelkedett - összegezte a kilátásokat és tapasztalatokat Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke.

Az októberig jegyzett 750 millió eurós ingatlanbefektetési forgalom ugyan 5 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakától, de komoly év végi hajrára számít az IFK, aminek köszönhetően

a 2021-es évre a tavalyit 20 százalékkal meghaladó, 1,2-1,3 milliárd eurós forgalmat prognosztizálnak.

Takács Ernő elmondta, hogy az ingatlanpiac 4-5 éves szárnyalását törte meg 2020-ban a világjárvány, ekkor az ingatlanbefektetési volumen 40 százalékkal esett vissza. Akkor is látszott azonban, hogy a megtorpanás átmeneti, a kilátások erős visszapattanást jeleztek előre, amelyet az újabb fertőzési hullám lassított, de visszavetni szerencsére nem tudott. Arra is rámutatott, hogy elég komoly vagyon halmozódott fel az elmúlt években Magyarországon, ami kereste már a befektetési lehetőségeket. Megjegyezte, hogy az ingatlanok ára az anyagköltségek, az energia és a munkaerő drágulása miatt nem csökkent. A finanszírozási hajlandóság átmeneti visszaesés után idén már újra erős volt, a bankok is szívesen hiteleznek, relatíve olcsón lehet forráshoz jutni. A befektetők tavaly a gazdasági korlátozások miatt nehezen tudtak tőkét kihelyezni, ezért sokan idén és jövőre próbálják behozni a 2020-ban elmaradt üzleteket.

Sok volt az irodapiaci tranzakció

Az idei folyamatok sajátossága az irodapiaci tranzakciók magas aránya az összvolumenen belül, 2021-ben eddig a forgalom 85%-a ezen a piacon zajlott, szemben a vírus előtti évek 40 százalék körüli arányával. A retail piacon ezzel szemben csupán 5% a befektetések aránya a korábbi 40% helyett. A hotelpiaci tranzakciók értéke is alacsony maradt, de a kiskereskedelem forgalma és ezzel együtt az ilyen ingatlanok teljesítménye szépen javul. A nagyvárosokban gyorsan visszapattant a vásárlóerő, az ottani kereskedelmi ingatlanok teljesítménye a tavalyinál sokkal jobb, sőt sok esetben még 2019-nél is jobb forgalmat regisztráltak.

Az irodapiac közelít a 4 millióhoz

Az irodai kínálat idén nagyságrendileg 120 ezer négyzetméterrel bővül a tavalyi 230 ezer négyzetméteres növekedés után,

várhatóan 2022 márciusáig pedig átlépi a budapesti állomány a mágikus 4 millió négyzetmétert.

A kihasználatlanság a tavalyi év trendjét követően az év elején tovább emelkedett egészen 9,8 százalékig, a második félévben azonban érezhetően erősödött a kereslet, az irodák újra kezdenek benépesülni, a dolgozók legalább részben visszatérnek, így a mutató 9,1 százalékra javult, ami regionális összehasonlításban is kedvező. Közép-Európában csak Prágában alacsonyabb a kihasználatlanság, Varsó, Bukarest, Pozsony 12 százalék fölött áll. Ez pont az a határ, ahol már túlkínálatról beszélhetünk, nálunk azonban még jóval kedvezőbb a helyzet – emelte ki Takács Ernő.

Építés alatt áll további 480 ezer négyzetméter, ezek nagy többségben 2022 második felére időzítettek, de egy részük 2023-ra is átcsúszhat. A teljes kereslet 253 ezer négyzetméter volt az első három negyedévben, ami 6 százalékkal magasabb a tavalyi év azonos időszakánál. Az IFK elnök kiemelte: az új bérbeadásak aránya nőtt a keresleten belül, így a nettó bérbeadás 19 százalékkal emelkedett tavalyhoz képest. A bérleti díjak átlagos értéke enyhén csökkent 2019 végéhez képest (14-ről 13,5 euróra négyzetméterenként) az A kategóriás irodáknál inkább enyhe emelkedés volt, 16 euróra négyzetméterenként, a prémium kategóriás irodák bérleti díja pedig 22-24 euró körül mozgott.

Az ipari ingatlanoknál látványos bővülés várható

Magyarországon ma még alig van eladó ipari ingatlan, ami van az is inkább B kategóriás, kisebb értékű és felújításra szoruló. A prémium szegmensben elvétve van kínálat, ezzel szemben hatalmas a kereslet.

Jövőre várható egy új, érdemi nagyságú állomány átadása, ami a befektetési forgalmat feljebb húzhatja.

Az ipari állomány a fővárosi régióban jelenleg 2,6 millió négyzetméter, idén már 170 ezer m2 csarnokterület készült el, és további bő 400 ezer m2 áll építés alatt. Ez a legdinamikusabb növekedés a 2008-as válság óta. A legtöbb bérraktár továbbra is Budapest környékén épül, míg a regionális ipari központokban inkább saját használatra történő fejlesztések dominálnak. Debrecen környékén látható majd a logisztikai fejlesztések felfutása, illetve Budapest vonzáskörzetébe tartozó központok – Tatabánya, Kecskemét vagy Székesfehérvár – generálnak komolyabb ipariingatlan-igényt. 2019-hez képest 2022-re 20 százalékkal nőhet az állomány, ami nagyon gyors bővülési ütemet jelent.

A V4 tagországokat összehasonlítva a magyar piacon a legerősebb a hazai tőke jelenléte

A befektetési forgalom mindenhol csökkent a régióban, és bár a lengyel és a cseh piac lényegesen nagyobb, mint a magyar, Szlovákiát és Romániát megelőzzük. A magyar befektetők egyre hangsúlyosabban vannak jelen a régió országaiban, elsősorban Lengyelországban, másodsorban Romániában utána a balkáni országokban. Sőt ki is léptek a régióból, befektetési céljaik a déli országok: Portugália, Spanyolország, Olaszország, Görögország.

A lakáspiacon nincs nagyobb kereslet

Takács Ernő a lakáspiacról elmondta, hogy a jelentős áremelkedés miatt nőtt a volumen, de nincs nagyobb kereslet darabszámban, mint a válság előtt. Szintén hajtja a piacot és már érezhető a hatása az MNB zöld programjának, ami 2,5 százalékos fix kamat mellett hitelt nyújt a magyar lakás és házállomány megújítása, energetikai korszerűsítése érdekében új lakások vásárlására. Ez egyértelműen a „vastagabb pénztárcájú” felújítóknak kedvez, mégis óriási az érdeklődés. Ezzel szemben megoldásra váró problémának nevezte az elnök, hogy a jelenleg meglévő és nagyon rossz állapotú magyar lakásállomány megújításához jelenleg nincsen eszköz.

Arra is kitért, hogy a magyaroknak az ingatlan menekülési befektetési termék, az árak egy pillanatig nem csökkentek. A Balaton elképesztő árrobbanáson ment át az elmúlt másfél-két évben. Budapesten ideig-óráig minimális csökkenés volt tapasztalható 2020-ban, idén már megint drágulás figyelhető meg. A vidéki megyeszékhelyeken gyakran láthatunk kétszámjegyű áremelkedést, Balatonon pedig 20 százalék felettit. Az újépítésű lakások tömegével jelennek meg a déli parton, budapesti árazással, 1-1,2 millió forintos négyzetméteráron.

Az átadott új építésű lakások száma 20-25 ezer között lehet idén, és a továbbiakban is lendületes lehet a növekedés részben a kormányzati támogatások, részben pedig a Magyar Nemzeti Bank zöld otthonteremtési programjának eredményeként – jegyezte meg Takács Ernő. Hozzátette, hogy az elmúlt 1-1,5 éve elhalasztott lakásépítési igények és a kivárást előidéző problémák megoldásának eredményeként

jelenleg 35 ezer lakás van kivitelezés alatt.

IX. Hallgatói Ötletpályázat

Takács Ernő beszámolt arról is, hogy az Ingatlanfejlesztés Napja alkalmából kihirdették a IX. Hallgatói Ötletpályázat eredményét. Minden pályázati témával szemben elvárás volt a gazdasági megvalósíthatóság, pénzügyi feltételek kidolgozása, az adott téma urbanisztikai szerepe a felhasználók igényeinek figyelembevételével, a tervezési munkarészek részletes kidolgozása, a célcsoportokhoz szükséges funkciók és szolgáltatások köre, a területek rendezése, közlekedési kapcsolatai, valamint a környezettudatosság.

A pályázók három témából választhattak:

Budafok városközpont és Duna part rehabilitációja és beépítése;

Hajógyári sziget – fesztiválközpont és szabadidő park;

SSC a Covid után – Hogyan változtak meg az elvárások a munkahelyekkel szemben a járvány hatására?

Budafok városközpont és a Duna part rehabilitációját és beépítését megtervező csapat „Borváros Pezsgő Utcái” című pályamunkája nyerte a pályázatot, az „IFK Talentum 2021” díjat a BME négy építészhallgatója kapta. A második helyezett a Hajógyári sziget lehetőségeit újragondoló munkájával, a „See&Get” című pályázatot beadó csapat lett, míg „Budafok – Élettel teli kisváros a nagyvárosban” című pályázat alkotói a harmadik helyen végeztek.

A pályázati dokumentációk elbírálásában a Magyar Építész Kamara, Magyar Urbanisztikai Társaság, az IFK delegáltjai, tájépítész és várostervezési közgazdász vett részt.

Címlapkép: Getty Images