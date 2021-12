Grandiózus tervek láttak napvilágot: sportparadicsom lesz a Pilisből

Az ország leglátogatottabb erdős területeit kezelő Pilisi Parkerdő az aktív kikapcsolódást segítő fejlesztéseket valósít meg a következő időszakban. Javul az erdei kerékpáros-infrastruktúra, új elemekkel bővül a Nagyvillám-sípálya és további parkolóhelyek létesülnek a népszerű kirándulóhelyek meglévő, ám jelenleg túlzsúfolt parkolóiban.

A Pilisi Parkerdő által kezelt erdőkben évente több mint 30 millió látogató fordul meg. Ezért az erdészet az elmúlt időszakban számos sikeres és népszerű beruházást valósított meg a turisztikai infrastruktúra-fejlesztés terén. A folyamat keretében megújult többek között a Prédikálószéki-kilátó, a Fekete-hegyi kulcsosház, illetve a Hidegvölgyi négy évszakos pihenőhely, az Anna-laki vadászház pedig karbonsemleges szálláshellyé vált. Ezen felül az erdőgazdaság még 2018-ban kezdte meg a természetjáró civil szervezetekkel, valamint a Magyar Természetjáró Szövetséggel egyeztetve a teljes turisztikai infrastruktúrájának megújítását.

A rekonstrukciós munkák a következő évben sem állnak meg, így az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AÖFK) közreműködésének és támogatásának köszönhetően további turisztikai szolgáltatással, illetve infrastruktúra-fejlesztéssel bővül a Pilis és a Visegrádi-hegység aktív turisztikai kínálata.

Erdei kerékpárút és egynyomos mountain bike pálya

Az összesen 62,6 km hosszú kerékpározásra alkalmas erdei út felújítására már elkészültek az egyesített engedélyezési és kiviteli tervek, melynek része az érintett műtárgyak – például az átereszek, a támfalak, a korlátok – felújítása is. Az útcsatlakozásoknál sárrázókat alakítanak ki, és a kapcsolódó sorompókat kerékpáros-barát megoldásra cserélik. Ugyancsak a kerékpáros fejlesztés része a „Kopárok”-on (Zajnát-hegyen) megvalósuló, több mint 7 kilométeres, single trail, vagyis egynyomos mountain bike pálya is, amelynek kiviteli tervei is rendelkezésre állnak. A tervezés legfontosabb követelményei közé tartozott a természeti szempontból védett területek érdekeinek szem előtt tartása, így ennek megfelelően jelölték ki a biciklis nyomvonalat, illetve építenek meg számos rámpát és ugratót. A helyszínt és az útvonalat úgy alakították ki, hogy professzionális, a sportági követelményeknek teljes mértékben megfelelő edzési, felkészülési és versenyzési lehetőséget biztosítson a sportolóknak az erdei gyalogos, lovas, valamint hobbikerékpáros forgalomtól mentesen. A kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárást várhatóan még az idén kihirdetik.

Több parkoló, jobb elrendezéssel

Annak ellenére, hogy a kirándulásokhoz egyre többen választják a kerékpárt és a közösségi közlekedést, a népszerű kirándulóhelyeken továbbra is jelentős az autóforgalom. A meglévő 9 parkolási helyszínen olyan fejlesztések valósulnak meg, amelyek ésszerűbb elrendezéssel, forgalomszabályozással növelik a helyek számát nem csak az autóval, hanem az autóbusszal érkezők számára is. Emellett javul a parkolók infrastruktúrája is, ugyanis a felújítás eredményeként jobb útburkolat, szükség esetén pedig megfelelő vízelvezetés és közvilágítás is kerül a helyszínekre.

Fogadóépület a Nagyvillám-sípályán, két új felvonó

A Visegrád melletti Nagyvillám-sípálya is fejlődik, ugyanis elkészültek a több mint 300 négyzetméter alapterületű, tájba illeszkedő, magas színvonalú, négyévszakos fogadóépület kiviteli tervei. A pálya két új, húzókaros felvonót is kap majd, amelyek a két leghosszabb felvonót váltják majd fel. Továbbá előkészítés alatt állnak a hóellátás biztonságát növelő egyéb fejlesztések is.

A sípálya, valamint az erdei infrastruktúra-fejlesztés csak az egyik eleme a Pilisi Parkerdő által tervezett, a Mogyoró-hegyen és környékén létrejövő „Felleg Park”-nak. Ugyanis a beruházás része egy tematikus játszóteret és egy vadbemutató-kertet is tartalmazó, a Mogyoróhegyi Ökoturisztikai Központ is. Ennek a tervei szintén elkészültek már, a kivitelezés várhatóan 2022 tavaszán kezdődik meg.

Felleg Park fogadóépület látványterve, forrás: Pilisi Parkerdő Zrt

A projektek tervezési és fejlesztési szakasza legkésőbb 2022. április 30-án ér véget, a kivitelezések várhatóan 2022. év végéig megvalósulnak, a beruházások összértéke pedig meghaladja a 3 milliárd forintot.

Címlapkép forrása: Pilisi Parkerdő Zrt.