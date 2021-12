Nézd meg, a hazai irodaállomány mekkora része rendelkezik zöld minősítéssel

Folyamatosan növekszik a zöld minősítéssel rendelkező épületek aránya és az irodák kihasználtsága is a kontinentális európai irodapiacon – derül ki a CBRE legfrissebb kutatásából. A cég által elemzett összes kontinentális európai városban a zöld minősítésű épületek alacsonyabb üresedési rátával és gyorsabb bérbeadási sebességgel rendelkeztek, mint a kontinens egész piacának átlaga. Európai viszonylatban Budapest élen jár nemcsak a zöld minősítések arányát tekintve, de a kettős minősítéssel rendelkező épületek számában és az üresedési ráták ranglistáján is az élbolyba tartozik.

A budapesti ingatlanpiac európai viszonylatban élen jár a zöld minősítések viszonylatában, amit hűen tükröz, hogy

a teljes (3 956 000 négyzetméter területű) irodaállomány zöld minősítéseinek aránya öt év alatt 32 százalékról 43 százalékra nőtt.

Az épületek 79 százaléka BREEAM, 35 százalékuk pedig LEED minősítésű, ennek megfelelően bizonyos épületek két minősítést is birtokolnak. A szintén népszerű WELL minősítés aránya európai viszonylatban még viszonylag alacsonynak mondható, a hazai ingatlanállomány 3,5 százaléka rendelkezik ezzel a minősítéssel. Az európai tendenciáknak megfelelően a budapesti minősített irodák üresedési aránya is alacsonyabb a teljes piaci üresedési rátához viszonyítva.

A zöld minősítés kapcsán az irodák árazásában is meghatározó különbség figyelhető meg. Budapest legnagyobb irodai alpiacán, a modern irodai állomány negyedének otthont adó Váci úti irodafolyosón a zöld minősítés 8,5 százalékkal növeli meg az irodák bérleti díját: a jelenleg elérhető A kategóriás irodák kínálati ára átlagosan 14,9 EUR/négyzetméter, míg zöld minősített állományban ugyanez az értek 15,5 EUR/négyzetméter.

„A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a zöld minősítéssel rendelkező épületekkel kapcsolatos előnyök visszatükröződnek a piaci értékekben. Az elmúlt öt évben a tanúsítvánnyal rendelkező irodaházak aránya 24 százalékról 31 százalékra nőtt a főbb piacokon egész Európában, ami megerősíti, hogy a bérbeadási trendeket egyre inkább befolyásolják a fenntarthatósági törekvések” – fejtette ki Kibédi-Varga Lóránt, a CBRE Magyarország ügyvezetője. „Érdemes megjegyezni, hogy az erős környezeti teljesítménnyel rendelkező épületek is általában újabb, korszerű eszközök, így nehéz pontosan meghatározni a fenntarthatósági tanúsítványnak tulajdonított bérleti díj mértékét. A szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó kötelezettségvállalások világszerte növekednek, így arra számítunk, hogy a fenntartható épületek iránti kereslet tovább fog gyorsulni.”

