Egész Közép-Európában nem kapott még senki olyan minősítést, mint amit most egy budapesti épület

A Horizon Development fejlesztésében megvalósult Szervita Square Building megkapta a LEED Platinum környezettudatos minősítést - derül ki a fejlesztő közleményéből.

A Szervita Square Building pár napja megkapta a legmagasabb, LEED Platinum szintű környezettudatos épületminősítést a LEED v4 BD+C (Building Design and Construction) akkreditációs rendszerben, visszaigazolva a projekt fenntarthatósági kezdeményezéseit és a beépített jövőtudatos megoldások létjogosultságát.

A projekt Közép- és Kelet-Európa első és ez idáig egyetlen LEED Platinum minősített többfunkciós épülete.

A budapesti ingatlanpiac európai viszonylatban élen jár a zöld minősítések viszonylatában, a teljes 3,96 millió négyzetméter területű irodaállomány, zöld minősítéseinek az aránya öt év alatt 32 százalékról 43 százalékra nőtt.

Az épületek 79 százaléka BREEAM, 35 százalékuk pedig LEED minősítésű, ennek megfelelően bizonyos épületek két minősítést is birtokolnak. A WELL minősítés aránya európai viszonylatban még viszonylag alacsonynak mondható, a hazai ingatlanállomány 3,5 százaléka rendelkezik ezzel a minősítéssel. Az európai tendenciáknak megfelelően a budapesti minősített irodák üresedési aránya is alacsonyabb a teljes piaci üresedési rátához viszonyítva.

