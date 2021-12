Alakul a taxishiány Budapesten? - Ezrekkel csökkent a taxisok száma a járvány kezdete óta

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

A koronavírus okozta járványhelyzetben időről időre életbe lépő kijárási korlátozások rengeteg szektornak okoztak károkat - nem kivétel ez alól a taxisok világa sem. A 2020-ban életbe lévő lezárások hatására a kereslet drasztikusan visszaesett, ahogy mindenki inkább otthonról próbált dolgozni, valamint a turizmus is befagyott. A járványhelyzet azóta ugyan időszakosan javult, de a kereslet sosem tért vissza a 2019-es szintjére. A visszaeső kereslet hatására rengeteg taxis hagyta ott a szakmát és állt inkább hivatásos sofőrnek vagy futárnak - ők pedig valószínűleg már nem is térnek vissza, már csak azért sem, mert nem tudni, hogy mikor áll be megint egy olyan járványhullám, ami ismét komoly lezárásokat hoz magával.

A Telex szerint 2019-ben még körülbelül 10 000 taxis volt Magyarországon, ehhez képest ma már csak 7000-en vannak

- a létszámcsökkenést bizonyítja továbbá, hogy az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) szerint idén 2000-rel kevesebb engedély adott ki a BKK, mint 2019-ben. A sok kilépés ugyan országos szinten jelentkezik, a taxishiány leginkább Budapesten okoz komolyabb fennakadásokat, hosszabb várakozási időket.

A lap megkeresésére Metál Zoltán, az OSZT elnöke elmondta, hogy általános taxishiányról még nem kell beszélni, a megnövekedett várakozási idők is sokkal inkább a fővárosi dugóknak köszönhető - vidéken elmondása szerint nem jelentkezik ilyesfajta probléma. Ezzel szemben a Taxi 4 Kft. értékesítési vezetője a G7-nek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy szerinte a taxishiány az ágazat legnagyobb problémája jelenleg.

A taxisok a kialakult helyzetre tarifaemeléssel válaszolnának, mondván, hogy nem csak a létszámhiány nehezíti meg az életüket. Jelentős fennakadásokat okoznak a fővárosi lezárások, amik a járvány előtthöz képest hosszabb utakat eredményeznek, nagy az alkatrész-hiány is, ami hosszabb szervízidőket és magasabb árakat eredményez, valamint az autók és a benzin is jelentősen drágultak az utóbbi időkben - ez utóbbit a tarifák csak részben követik le.

