Ingyenes elektromos autó töltőket telepít a kiskereskedelmi park

A STOP SHOP bevásárlópark portfóliója újabb szolgáltatással bővült: 14 hazai helyszínen 116 elektromos autó töltőpont kezdte meg működést - szerepel a tulajdonos Immofinanz közleményében.

Hazánkban jelentősen nő az érdeklődés a tisztán elektromos autók és a plug-in hibrid járművek iránt, ezért egyre több nyilvános töltőpontra van szükség. A töltőhálózat folyamatos bővítése mellett szükség van arra is, hogy a járművek töltésére felhasznált energia egyre nagyobb mértékben karbonmentes forrásból származzon.

Ezért is döntött úgy a STOP SHOP hálózat tulajdonosa, hogy 116 elektromos autó töltőpontot helyeznek üzembe, 14 hazai helyszínen.

Az Immofinanz és az Emobility Solutions közötti együttműködésnek köszönhetően mostantól a STOP SHOP kiskereskedelemi parkokban is igénybe vehető az elektromos autók töltését szolgáló modern töltőhálózat, ahol 116 darab 22 kW teljesítményű AC töltőpont áll rendelkezésre.

A kezdeti időszakban a vásárlók a szolgáltatást ingyenesen vehetik igénybe, a későbbiekben a fizetés többek között mobil alkalmazáson keresztül történik.

A 14 helyszín:

Békéscsaba Budapest Hűvösvölgy Budapest Óbuda Budapest Újpest Debrecen Érd Gödöllő Hatvan Keszthely Miskolc Nagykanizsa Nyíregyháza Szolnok Veszprém

„A STOP SHOP kiskereskedelmi hálózat országszerte található bevásárlóparkjai jól megközelíthető helyszíneken megfelelő számú parkoló biztosításával várja ártudatos vásárlóit. Ezt a versenyelőnyt kihasználva döntött az Immofinanz a fejlesztés mellett, hogy elektromos töltőállomásokkal bővíti meglévő szolgáltatásait.” – mondta Nagy Viktor, az Immofinanz Magyarországért felelős országos vezetője.

„Az Emobility Solutions is elkötelezett a fenntartható energiagazdálkodás lehetőségeinek kiaknázásában, ezért további együttműködés keretében más kapcsolódó fejlesztéseken is dolgozunk. Érdeklődés esetén egyéb elektromobilitás szolgáltatók ügyfelei számára is közvetlenül hozzáférhetővé tesszük a STOP SHOP töltőhálózatát” – tette hozzá az Emobility Solutions részéről Ungár János ügyvezető.

