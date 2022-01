Vitézy Dávid: fenntarthatatlan, ahogy a budapesti várostérség burjánzik

Érdemes lenne egységes alapra helyezni Budapest és az agglomeráció közlekedésszervezését – jelentette ki Vitézy Dávid a BudaPestkörnyéke.hu számára adott interjújában. A Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója beszélt arról is, évtizedek alatt hogyan rontották el az agglomerációt és hogyan lehetne élhető Budapestet és környékét csinálni.

Vitézy Dávid az interjúban, amelynek teljes szövegét ezen a linken lehet elolvasni, az alábbi gondolatokat fogalmazta meg:

A 23 önálló kerület, a köztük és az állam között lebegő főváros és a mindannyiuktól teljesen független, sok kisebb-nagyobb településből összeálló agglomerációs térség mai közigazgatási rendszere nagyon messze van az ideálistól és a jó európai példáktól. Széttöredezett hatáskörök, rendszerekben való gondolkodás hiánya jellemzi ezt a struktúrát évtizedek óta – nem véletlen, hogy a teljes régió közlekedésfejlesztéséért csak az állami szinten lehet igazán tenni ma, ez az egyetlen „közös többszörös”.

Budapestre naponta sok százezer ember jár be dolgozni más településekről, nagy többségükben autóval – a helyzet fenntarthatatlan és romló, Budapest térsége mára egy legalább 3,5 milliós régió a mindennapi ingázási szokások alapján. Erre kétféle közigazgatási típusú válasz is elképzelhető: az egyik, hogy legyen valamiféle régiós, erősebb együttműködés Budapest és a tágabb várostérsége között, ugyanakkor a mai fővárosi hatáskörök egy részének regionális szintre helyezése mellett maga Budapest legyen kisebb. A másik pedig, hogy legyen Budapest nagyobb, mint most és az 1950-es mintára olvasszon magába újabb, gyakorlatilag hozzánőtt településeket. Egy 10 milliós országban viszont nem érdemes egy 3-4 milliós fővárost csinálni.

A közlekedésszervezésben és néhány nagy rendszernek a tervezésében muszáj lenne regionális szintre emelni a közszolgáltatások szervezését Budapesten és környékén. Ez nem azt jelenti, hogy a fővárosnak, a budapestieknek nem lenne beleszólása, hanem azt, hogy még jobban összetolhatnánk az elővárosi és a városi közlekedésszervezést, ahogy ez Prágától Madridig Európa-szerte történik.

Abban, hogy hova kéne eljutni Budapest és környékének közlekedésfejlesztésében húsz év múlva, teljes konszenzus van Magyarországon. Abban viszont, hogy mit kéne csinálni a következő két évben, tehát, hogy mit kellene rövidtávon csinálni, éppen mire jusson pénz, abban érthető módon nincsen. Nyilvánvalóan mindenkinek az a legfontosabb, ami a saját térségében a legfontosabb, a fővárosnak egyes budapesti ügyek, az agglomerációban mindenkinek a saját vonala, de olyannal még nem találkozott, hogy valaki azt mondta volna, hogy azok a projektek, amiket visznek, károsak lennének és nem kellene csinálni.

Az összes közlekedési projekttel, amit most az agglomerációban meg kell valósítaniuk, valójában a várostervezés évtizedes hibáit vagy hiányát próbálják meg lekövetni.

Felhívja a figyelmet arra, hogy a zöldmezős lakásépítések során egész egyszerűen annak a lakóhelynek a valós költségét nem fizeti meg az, aki csak a házat építi meg. Előbb-utóbb oda út, vasút, közművek kellenek, amit közösen fizetünk. Egész egyszerűen fenntarthatatlan, mind anyagi, mind környezeti értelemben, ahogy a budapesti várostérség burjánzik.

Véleményes szerint kellene egy olyan törvény, ami kimondja, az agglomerációban nincs több zöldmezős lakásépítés, és ahol esetleg még engedélyezett új lakások, házak építése, azok gyalogtávra vagy biciklivel kényelmesen elérhető távolságra lehetnek csak a legközelebbi vasút vagy hév-állomástól. Hozzáteszi, ez így van már számos nyugat-európai nagyváros régiójában. Ez persze lehet, hogy magával hozza azt, hogy az állomások környékén akár társasházak is megjelennek, a jobb közlekedési lehetőségeket kihasználva, de így lehet hatékonnyá tenni a vasútfejlesztést igazán.

Kiemeli, hogy annyi lakóegység jött létre az elmúlt harminc évben és jön létre ma is, hogy ezt ki kell szolgálni közlekedéssel. Sokszor volt olyan felvetés, hogy majd, ha nagy lesz a dugó, az emberek úgyis visszaköltöznek. Ez nem fog megtörténni véleménye szerint, ugyanis ahhoz túl nagy ingatlanérték jött létre az agglomerációban. Sem közgazdaságilag, sem politikailag nem működik ez a stratégia. Viszont, ha a már létrejött települések óriási mai közlekedési problémáit meg is oldják a kötöttpályás fejlesztésekkel, a folyamatból tanulni kell és a hibák megismétlését el kell kerülni.

Véleménye szerint Budapesten akkor lesz inkább kedve maradni az embereknek, ha megfelelő lesz a lakásállomány és élhető városrészek jönnek létre nagy zöldfelületekkel, jó lakásokkal, nem kizárólag gyors profitot hozó, gyorsan forgó, kicsi bérbeadható lakások épülnek, amik valójában befektetési termékek. Annak érdekében, hogy az agglomeráció lepényszerű szétterülését megállítsák, tehát mind Budapesten, mind az agglomerációban valós, felkészült várostervezésre és politikai döntésekre van szükség.

Felhívta a figyelmet arra a súlyos problémára is, hogy sokszor az történik, hogy az agglomerációs városfejlesztésnek a valós költségeit nem fizeti ki senki. Politikai probléma keletkezik belőle, és aztán valahogy megpróbálnak utána szaladni iskolaépítéssel, bölcsődeépítéssel, orvosi rendelő építésével, közművesítéssel, közlekedésfejlesztéssel, tehát közpénzből oldják meg a kialakult problémát. Szerinte éppen ezért csak akkor van értelme sok pénzt költeni az agglomerációs közlekedésfejlesztésre, ha el tudják érni, hogy ez a probléma ne termelődjön újra. Azt, hogy ezermilliárdokból megépítik az elővárosi vasúti hálózatot a következő évtizedekben, hogy a régió és Budapest ne fulladjon bele a közúti közlekedésbe, majd utána a még be nem épült zöldfelületeken újra elkezdődik elölről az egész, nem szabad csinálni.