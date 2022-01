A főváros már eladta, de még mindig megmenekülhet Buda egyik történelmi épülete

Tavaly év végén a főváros eladta a budai hegyek egyik elhanyagolt, de történelmi jelentőségű épületét, az Istenszeme fogadó egykori villáját és az ahhoz kapcsolódó elgazosodott erdőterület. Az eladás nagy visszhangot váltott ki a helyiek körében, akik petíciót is indítottak a XII. kerület polgármesternek, Pokorni Zoltánnak címezve, hogy az önkormányzat éljen elővásárlási jogával és mentség meg az épületet, hogy az inkább közcélokat szolgáljon. Az ügy kapcsán már Fürjes Balázs is felszólalt , aki állami tulajdonba venné az ingatlant.

Heves tiltakozások után úgy tűnik még megmenekülhet Buda egyik történelmi épülete, az egykori Istenszeme fogadó villája (avagy Haggenmacher-villa). A fővárosi vagyonkezelő nyilvános pályázaton még november 23-án adta el az ingatlant 400 millió forintért, az adásvételi szerződést pedig december 21-én alá is írták (fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a Válasz Online szerint az ingatlan már 2016 óta szerepel a főváros eladásra szánt ingatlanjainak listáján, szóval az előző városvezetés is már a telek eladását vizionálta). Ezen a napon hívta fel a figyelmet a Kétfarkú Kutyapárt kerületi képviselője is, hogy a helyiek petíciót indítottak a telek megmentése céljából - a felhívás eddig 607 aláírásnál tart. A petícióban a helyiek nyomatékosan kérik a XII. kerület polgármesterét, Pokorni Zoltánt,

hogy az önkormányzat éljen elővásárlási jogával és mentsék meg a Szilassy út 3. alatti, egykori Istenszeme Fogadó, majd Kossuth Gyermekotthon műemléki épületét és az ahhoz tartozó 38 000 négyzetméter erdőterületet.

A cél, hogy az erdő közepén lévő telek ne magánkézben, az emberek elől elzárva üzemeljen, hanem közcélt szolgálva kerüljön felújításra.

A Válasz Online cikke szerint a helyi építési szabályozások és a 2013-as Normafa-törvény miatt az ingatlant egyébként nem lehetne teljesen elzárni a túrázók elől. Előbbi az egész telket közjóléti erdő övezetbe sorolja, ahol kizárólag a meglévő épület 10%-os bővítésére van lehetőség, új épület egyáltalán nem építhető. Utóbbi, 2013-as szabályozás pedig kimondja, hogy a területen csak szállás, vendéglátó, sport, szabadidő, turisztikai, oktatási, kulturális és egészségügyi célú hasznosítást engednek meg. A BFVK (fővárosi vagyonkezelő) szerint a kerületi szabályzat az erdő átjárhatóságát is garantálja, mivel a telek területének legfeljebb 20%-a lehet közhasználat elől elzárt terület, és ez nem haladhatja meg a 2000 négyzetmétert.

A műemléki épület körüli huzavonába a mai nappal Fürjes Balázs, Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár is becsatlakozott, aki Facebook bejegyzése szerint

már kezdeményezte is a fővárosi önkormányzatnál, hogy az állam élhessen elővásárlási jogával és így a műemlék köztulajdonban maradjon

- a politikus ezzel párhuzamosan az államnál is kezdeményezte a vonatkozó folyamatok elindítását. Amennyiben az ingatlan állami tulajdonba kerül, Fürjes Balázs a kerületi önkormányzattal együtt dolgozva újítaná meg a szebb napokat is látott villát. Az államtitkár ügybe való becsatlakozása után nagyobb figyelem fog hárulni az ingatlan sorsára és mivel a jelenlegi városvezetést eleve rengeteg támadás éri a városháza állítólagos eladási szándéka nyomán, nem lenne meglepő, ha a Haggenmacher-villa és az ahhoz tartozó erdőterület végül mégsem privatizálódna.

A villát a történelem során sokféleképpen hasznosították - használták hétvégi üdülőként, gyermekotthonként, de még lovasterápiát is tartottak a kertéjeben. A gyermekotthont 1999-ben költöztették végül el, miután a villa megsüllyedt. Az ingatlan történelmi jelentőségét egyebek mellett az adja, hogy Kossuth Lajos épp ebben a villában üdült amikor 1837 május 5-én hajnalban letartóztatták a Országgyűlési Tudósítások című lap engedély nélküli kiadásáért.

Címlapkép: Az elhanyagolt Haggenmacher-villa. Forrás: Fürjes Balázs Facebook oldala