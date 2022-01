A jövő munkaterei: Irodát foglalni egy napra, mobilappon keresztül

A munka világának jövője egyre kevésbé a klasszikus értelemben vett irodákban van - de nem is feltétlenül a home office-ban ahogy azt sokan gondolnák. Egyre elterjedtebb munkavégzési forma ugyanis az úgy nevezett "flex irodák" használata. Az ilyen flex irodákat a cégek egy-egy napokra tudják kibérelni, hogy az egyre elterjedtebb hibrid munka irodai részét itt oldják meg és ne a drágán bérelt irodáikba. A pandémia azonban ennek a piacnak sem tett túl jót - a New Work elsősorban flex irodákban utazó ingatlancég szerint a piaci potenciál a felére esett vissza. Hogy milyenek is a kilátások ezen újszerű irodák piacán, arról a cég online sajtótájékoztatóján tudtunk meg többet.

"A flex irodák kapcsán ma már nem az a kérdés, hogy szükség van-e rájuk egyáltalán egy cég irodai portfóliójában, hanem az, hogy mennyi kell belőle, hogy lépést tarthassunk a piaci igényekkel" - kezdte az online térben megrendezésre kerülő sajtótájékoztatót Hubert Abt, a New Work vezérigazgatója, aki a cég legfrissebb flex irodákra vonatkozó felmérésének eredményeit ismertette. Az általános helyzetet ismertetendő elmondta, hogy a flex irodák piaca Lengyelországban sokkal előrébb tart, ahol az ilyen irodák a teljes piac már 25-30 százalékát teszik ki - szemben például Magyarországgal, ahol ez a szám még 5 százalék alatt van.

Az elmúlt két év járványhelyzete azonban az eddig dinamikusan növekvő szegmensnek is keresztbe tett.

Hubert Abt elmondása szerint 2019-ben a szerződések havi összértéke még 600 000 euró körül volt, ez 2021-re felére, 300 000 euróra esett vissza.

A negatív számokhoz hozzájön még, hogy a Deskmag, irodai élet átalakulásával foglalkozó magazin tavaly decemberi felmérése szerint a flex irodákban utazó vállalatok 70%-a nem termel profitot (nagyobb részük még nem veszteséges és a bevételek fedezik azért a kiadásokat).

A borús számok ellenére azonban bőven van ok a bizalomra a rugalmas irodák alpiacán. Mindenekelőtt Hubert Abt szerint a flex irodákban 2022-ben nagy visszapattanást várhatunk és a szerződések havi összértéke idén elérheti a 400 000 eurót. Ezt a fellendülést olyan tényezők hajthatják majd, mint a World Economic Forum napokban közölt felmérése miszerint az irodapiacon a döntéshozók 65%-a még mindig negatív a jövőt illetően. Ez a flex irodák szempontjából azért érdekes, mert azok, akik negatívan látják az irodapiac jövőjét, azok kevésbé hajlandóak hosszú távú elköteleződésekre és könnyebben mozdulnak el az olyan rövidtávú megoldások felé, mint a rugalmas munkahelyek.

A New Work vezérigazgatója szerint továbbá még mindig nagy nyomás van a hagyományos irodák piacán, ahogy az üresedési ráták továbbra is egész magasak, a kiadói ösztönzők tovább emelkednek (például a bérletidíj-mentes időszakok hossza), miközben az építési és fit-out költségek is emelkednek. Ezek a vezérigazgató olvasatában mind a flex irodák felé terelik majd a piacot.

Egyre elterjedtebbé válik a felfogás, hogy a tér már nem csak egyszerűen egy iroda, a tér egyre inkább szolgáltatás is. A dolgozók negyede már így is hibrid módon végzi a munkáját, innen már nincs visszaút.

- emelte ki Hubert Abt. Az irodai kihasználtság a járvány előtti 55%-ról nagyon alacsonyra, 40%-ra esett vissza, ez pedig nagy probléma, már csak azért is, mert így nem használjuk fel az épületek beágyazott kibocsátását sem. Ahhoz, hogy maximálisan kihasználjuk az irodaépületeket, az ingatlanszektor kénytelen lesz digitális megoldásokat is beemelni - az egyik koncepció (amivel néhol már kísérleteznek), hogy mobilappon keresztül lehessen irodákat foglalni egy-két napra. "Kellene egy booking.com, csak irodáknak" - hangsúlyozta Hubert.

A proptech viszont sajnos még nagyon visszamaradott fázisban van és az ingatlanszakma eleve nem túl rugalmas, ha változásokról van szó. A piac viszont ilyen megoldások beemelésével szerinte sokkal kompetitívebbé válna. Figyelmeztetett ugyanakkor, hogy a rugalmas munkahelyekre való átállás kezdetben veszteséges lenne a fejlesztőknek, kiadóknak (ami sokakat el is riaszt ettől a szegmenstől),

azonban elmondása szerint a szolgáltatásokból eredő bevételek hosszabb távon messze túlszárnyalják a terek kiadásából származó bevételeket.

Mindezek nyomán a New Work felmérése szerint a flex irodai szektor szereplői pozitívan látják jelenlegi helyzetüket (még úgy is, hogy 70%-uk jelenleg nem termel ugye profitot) és sokan pozitívan tekintenek a jövőbe is. A kutatás szerint a megkérdezettek 45%-a "jónak", további 34% pedig "kielégítőnek" értékeli üzleti helyzetét. 41% gondolja úgy, hogy a következő három hónap kedvezően fog alakulni (ami azt jelenti, hogy a többség azért rövid távon még mindig nem derűlátó).

A New Work egy korábbi közleményében azt prognosztizálták, hogy a globális flex irodahelyiségek piaca a 2020-as 7,97 milliárd dollárról 2025-re várhatóan 13,03 milliárd dollárra nő majd. Ennek megfelelően a cég is erőteljes növekedést regisztrált a rugalmas munkahelyek iránti keresletben magyarországi piacán. Erre reagálva indította el a cég együttműködési (franchise) koncepcióját. A 2012-ben, Budapesten alapított New Work 3 ország (Lengyelország, Magyarország és Csehország) 6 városában 16 irodát üzemeltet.

Címlapkép: Getty Images