Közel 180 ingatlant venne a főváros helyi védelem alá

Úgy tűnik kezd egyre inkább nosztalgikus megítélés alá esni a szocializmus sokat kritizált, sokak által kifejezetten rondának tartott építészeti stílusa. A Fővárosi önkormányzatnál élen járnak ebben, ugyanis egy új tervezet szerint közel 180 darab, elsősorban 1945 és 1980 között épült ingatlant vennének helyi védelem alá - írja a pestbuda.hu . A listán olyan ikonikus épületek is szerepelnek, mint a budavári Hilton hotel épülete, de lakótelepek és munkásszállók is bekerültek.

Közel 180 ingatlant venne helyi védelem alá a Fővárosi Önkormányzat egy a héten közzétett rendelet-előterjesztés nyomán. A listán I., II., III., V., VII., VIII., XI., XII., XIII., XIV., XV. XVI., XVIII., XXI. kerületi ingatlanok szerepelnek.

A védetté nyilvánítás értelmében az ingatlanokat nem lehet majd elbontani és átalakításukra is csak a jelenlegi (de felújított) arckép megőrzése mellett lenne lehetőség.

A listán olyan ikonikusnak mondható épületek szerepelnek, mint a budavári Hilton hotel épülete vagy a Déli pályaudvar főépülete - ez utóbbi egyébként érdekes fejlemény, hiszen a déli elbontása, parkosítása már régóta tervben van, a mostani tervezet szerint viszont bármi is legyen a pályaudvar sorsa, a főépület biztosan marad (egy esetleges parkosítás esetén még értékes épület is lehet, akár kulturális célú felhasználásra is). Védelem alá kerülne továbbá a budai várban a háború után elbontott házak helyére épült összes lakóépület, de a csillebérci gyermekvasút több állomásépülete is.

A Déli pályaudvar 1978-ban. Forrás: Fortepan

Érdekes továbbá, hogy több lakótelep is felkerült a listára. A legnagyobb közülük az óbudai kísérleti lakótelep (a Váradi utca, Bécsi út, Reménység utca és Zápor utca által határolt területen), melynek épületeire ránézve talán nem a "műemlék" szó jut elsőre eszünkbe (jelentőségét viszont az adja, hogy a lakótelep az elsők között volt, amit az állam a nagy lakásépítési programjában - 15 év alatt egymillió lakás építése - felépült az '50-es évek végén, '60-as évek elején). Védelmet kaphat továbbá a Fiastyúk utcai lakótelep és a Lehel utcai kislakótelep is.

Az Óbudai kísérleti lakótelep. Fotó: Kőrösi Tamás - We Love Budapest

A védelemre javasolt épülete többsége lakóépület, de vannak közöttük egészségügyi létesítmények, volt pártszékházak a II. kerületben és Csepelen, ipari létesítmények, bisztró, iskola, egykori munkásszálló Csepelen és az 1897-ben épült Hevesi Sándor téri Magyar Színház 1966-ban befejeződött átépítése is.

Az előterjesztés indoklása szerint "a rendelet fő célja a Budapest főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

Védelem alá helyezéssel megakadályozható az építészeti értékek bontása és azok a beavatkozások, amelyek az építészeti értékek érvényesülését zavarnák.

Erő Zoltán, Budapest főépítésze közleményében hozzátette, a Várostervezési Főosztály az egész fővárosban vizsgálatot tart annak érdekében, hogy melyek azok az ingatlanok, melyek védelemben még nem részesültek, de érdemesek rá.

Az előterjesztésről a főváros lakossági fórumot is tart, melyre január 20-án, csütörtök délután kerül sor. A fórumon személyesen és online formában is részt lehet venni.

Címlapkép: MTI Fotó/Faludi Imre