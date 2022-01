Mi készül itt? Kitakarították a Tétényi-fennsík illegális szemétlerakóhelyét

A XXII. kerületi Tétényi-fennsík Természetvédelmi Terület a főváros legnagyobb kiterjedésű száraz rétjeit magába foglaló terület, számos védett, ritka állat és növényfaj otthona. Mégis voltak olyan emberek, akik az elmúlt években, évtizedekben ezt egy hulladéklerakónak tekintették - írja a főpolgármester.

Hosszú előkészítési, tervezési és engedélyezési folyamat után most végre megkezdődhetett a több, mint 4100 tonnányi szemét és sitt eltávolítása,

valamint a tereprendezés és rehabilitáció a Főkertnek és az FKF-nek köszönhetően. A munkálatok időzítése nem véletlenül esik a téli, vegetációs időn kívüli időszakra, így ugyanis minimalizálható a természetvédelmi károkozás veszélye.

Karácsony Gergely köszönetet mondott a Fővárosi Vízműveknek is, ugyanis az általuk biztosított 70 millió forintos vízbázisvédelmi támogatásból valósulnak meg a természetvédelmi terület élőhely-rehabilitációs munkálatai.

A Tétényi-fennsík körülbelül 1,4 négyzetkilométert felölelő természetvédelmi terület, mely Budapest határain túl még Törökbálintra is átlóg. A fennsíkon korábban - már vagy 10 évvel ezelőtt - volt szó esetleges lakópark-fejlesztésről is (a beruházásnak még külön weboldal is született egy olyan cég nevével fémjelezve, ami azóta megszűnt), azonban a projektről azóta sem tudni semmit. A jelenlegi szemételhordást viszont aligha lehet ezzel összekötni, hiszen az természetvédelmi területről történt - ezt pedig aligha fogják beépíteni.

Címlapkép forrása: Karácsony Gergely Facebook oldala