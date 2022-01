Elérte legmagasabb pontját a Corvin Sétány melletti irodaház - Képeken mutatjuk be a projektet

Elérte a legmagasabb pontját a közel 30 000 négyzetméter irodaterületű Corvin Innovation Campus első üteme. A Corvin Sétány közvetlen közelében, a Szigony utca, Tömő utca, Apáthy István utca, valamint Balassa utca által határolt területen megvalósuló épületegyüttes több mint 17 200 négyzetméteres első fázisa várhatóan 2022 végére, míg a második üteme 2023 negyedik negyedévére készül el.

A tervek szerint haladva elérte a legmagasabb pontját a szinte teljesen érintésmentes kialakítású Corvin Innovation Campus fejlesztése. Az irodaház első üteme már szerkezetkész állapotnál tart, és várhatóan ez év végére készül el, jövőre pedig már be is költözhetnek az első bérlők. Eközben a Futureal már a második ütem munkálatait is megkezdte.

A Corvin Sétány közvetlen közelében, a Szigony utca, Tömő utca, Apáthy István utca, valamint Balassa utca által határolt területen megvalósuló épületegyüttes első fázisa 17 200 négyzetméteres, a második ütemmel együtt pedig 30 000 négyzetméter lesz a teljes alapterület.

