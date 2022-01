Elkerüli az összeomlást a kínai ingatlanpiac, az európainak pedig az emelkedő kamatok sem tehetnek keresztbe

Összeomlik-e akkor a kínai ingatlanpiac? Merre indul tovább Európa és mi a helyzet az Amerikai oldalon? Ezekre a kérdésekre igyekezett válaszokat találni a KPMG hétfő délutáni, online térben megrendezésre kerülő eseménye, melyen a a globális ingatlanpiac lehetséges alakulásait vitatták meg az ingatlanszakma szakértői a világ minden pontjáról. Az biztosan elmondható, hogy a legtöbb szereplő rendkívül pozitívan néz a közeljövőbe még ha az infláció és a kamatemelések sötét felhőket hoznak az egyébként derűs égre.

Mi történik Kínában?

Sokan szorosan figyelik a kínai ingatlanpiacot, melyen olyan hatalmas cégek szenvednek a kötvényeik után fennálló tartozások kifizetésétől, mint például az Evergrande, mely a magyar GDP körülbelül kétszeresét halmozta fel csak tartozásként, rajtuk kívül pedig több ingatlancég is ingatag lábakon áll.

A KPMG eseményén Andrew Weir, a KPMG egyik vezető közgazdásza kérdezte Kevin Kang kollégáját (szintén vezető közgazdász a KPMG-nél) a kínai ingatlanpiac helyzetéről - mennyire van válságban a piac, merre tud innen indulni?

Kevin Kang szerint nem meglepő, hogy a "három vörös vonal" intézkedés, amely korlátozza a cégek eladósodását, földhöz vágta a kínai ingatlancégeket. Ami érdekes - véleménye szerint - hogy az állam ilyen erősen lép fel a regulációs oldalon. A kínai ingatlanpiac pedig az ország gazdaságának egyik legfontosabb komponense, hiszen a teljes GDP 15%-ért fele, valamint minden fix eszközbefektetés 27%-ért (mind a kettő rettentő magas arány).

A szakértő elmondása szerint a szektor valóban nincs jó formában, de összeomlani nem fog.

Andrew Weir kérdésére válaszolva azt is elmondta, hogy a nyugattal (elsősorban Amerikával) való politikai, diplomáciai csatározások ellenére a piac stabil nemzetközi tőkebeáramlásra számít. Végezetül azt is elmondta, hogy számításaik szerint a kínai GDP idén 5,2%-os növekedésére lehet számítani, ami míg sok országnak nagyon jó lenne, Kína számára az elmúlt évekhez képest viszont visszaeső teljesítményt jelent (a tavalyi Coviddal terhelt évet nem tekintve).

Mi a helyzet Amerikában és az öreg kontinensen?

Az online esemény egy panelbeszélgetéssel folytatódott (és zárult), melyet dr. Hans Volckens, a KPMG EMEA régiós ingatlantanácsadó részlegének a vezetője moderált.

Sabine Eckhardt, a JLL Közép-Európai részlegének vezérigazgatója szerint az európai ingatlanpiacon erős optimizmus jellemző az előttünk álló évre, ezzel összhangban pedig ők is erős teljesítményt várnak a szektortól idénre, amiben segíthet, hogy jelentős befektetésekre lehet számítani Európán kívülről is, elsősorban Amerikából. Elmondása szerint rövid- és középtávon ugyan némi aggodalomra adhat okot az emelkedő inflációs és kamatkörnyezet, de szerint a befektetőknek ez pont hogy jó lehetőség lehet a beszállásra.

Fontos szerinte figyelni a diverzifikációs trendekre is, hiszen olyan eszköztípusok is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, mint az egészségügy (kórházak), vagy a tanulói lakhatás.

Sabine Eckhardt kitért még az ESG fejlődésére is, amivel kapcsolatban szerinte a legnagyobb probléma, hogy nincsen hozzá globális sztenderd. Nagy a nyomás ilyen téren az ingatlanszakmán és tetézi a helyzetet a kérdés, hogy vajon ki fog ezért az átállásért végül fizetni?

Az amerikai oldalon szintén pozitív kilátásokkal készülnek 2022-re, és még ha az infláció és a kamatemelések be is zavarnak kicsit, a szektor erős lábakon áll, hogy kibírja a helyzetet - véli Steven Wechsler, a NAREIT (Szabályozott Ingatlanbefektetési Társaságok Országos Szövetkezetének) vezérigazgatója. A szabályozott ingatlanbefektetési társaságok (SZIT) jelentős részét képezik az amerikai ingatlanpiacnak, hozamaik pedig az elmúlt években messze felülmúlták az olyan indexekét, mint az S&P 500 vagy a NASDAQ. Szerinte az SZIT-ek magas inflációs környezetben is jól teljesítenek, azonban ezt az egész pozitív hangulatot vakvágányra viheti egy esetleges stagfláció beállása. Amire szerinte mindenképp figyelni kell, az az, hogy az Egyesült Államokban a pandémia hatására megváltozóban vannak a föld- és területhasználati szokásaink, amik az ingatlanpiacra is kihatnak.

Dominique Moerenhout, az ERPA vezérigazgatója arra emlékeztetett, hogy az európai ingatlanpiacok már el is érték a járvány előtti szintjüket, bár a hozamok eszköztípusonként változnak. A piac növekedését szerint olyan tényezők hajtják, mint a nagy mennyiségű elérhető tőke vagy és külföldi nagyobb tőkebeáramlások Közel-Keletről és Ázsiából. Mindez hozzásegíti a szektort ahhoz, hogy elérjék az elemzői konszenzust, a 10%-os idei növekedést. Hozzátette még, hogy elmarad a "logisztikai szektor apokalipszise", amit szerinte sokan vizionáltak. A szakértő véleménye szerint az emelkedő kamatkörnyezet sem jelent majd akkora kihívást, mivel mind a háztartások, mind a cégek eladósodottsága sokkal egészségesebb képet mutat, mint korábban.

Címalapkép: Getty Images