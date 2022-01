Minden csak egy karnyújtásnyira: Lesz-e Budapest valaha 15 perces város?

A pandémia beállta óta visszaszorult az emberek mobilitása és máshogy kezdték el használni közvetlen környezetüket - nem csak az otthonok belső tere és kertjei értékelődtek fel, hanem a lakásunk közvetlen környezete is és a kérdés, hogy vajon mennyire egyszerű egyes szolgáltatásokat megközelíteni. A helyzet új életet adhat a "15 perces város" koncepciójának, mely az újhullámos urbanisták egyik szent grálja lett. Hogy lesz-e Budapestből 15 perces város, arra a Hype&Hyper magazin segít nekünk választ találni, de Erő Zoltán, Budapest főépítészének korábbi nyilatkozatai is segítenek eligazodni.

Minden 15 percre

Lehet-e Budapest valaha igazi kompakt, 15 perces város - teszi fel egyre több kortárs, hazai urbanista a kérdést, köztük Erő Zoltán Budapest főépítésze is. De mi is az a 15 perces város?

A 15 perces város koncepció alapja az ideális városi élőhely, ahol minden számunkra fontos – alapvető és gyakran használt - szolgáltatás 15 perces utazási távolságon belül van.

Ezt eredetileg gyalogos értelemben kell értelmezni, de igazából minden más közlekedési eszközzel is összeköthetjük, bár így elveszik a mini-városközpont szerepe, hiszen tömegközlekedéssel és autóval 15 perc alatt igen sok városnegyeden keresztül tudunk haladni.

A koncpeció nem új, gyökerei már az 1990-es években is fellelhetőek, melyre aztán ráépült a kortárs "Új urbanizmus" mozgalom is, mely a magazin szavaival: az emberléptékű várostervezési elveket hangsúlyozza - gyalogosbarát tömbök és utcák, közeli és változatos lakhatási és vásárlási lehetőségek és hozzáférhető közterek kialakítása. A magazin két budapesti városrészt hoz említendő példának, ahol sikeresen alakítottak ki ilyen kompakt negyedeket: a Margit-körút környéki Margit negyedet és a Bartók Béla út környékét.

A Margit-negyed

A 15 perces város modelljének kialakítása a Margit-negyedben a gyalogosan elérhető, heterogén, sokrétű, lakossági igényeket kiszolgáló szolgáltatásmix és ökoszisztéma fejlesztését jelenti, ami nemcsak a vállalkozásokat, üzleteket és a kulturális helyszíneket érinti, hanem az egyéb oktatási és szociális intézmények hálózatának becsatornázását is.

A környék revitalizációjában a legnagyobb felelősség a helyi önkormányzatra hárul, különböző vállalkozás és gazdaságserkentő programok elindításával. Az üzletek megtöltésének egyik eszköze az ingatlanpályázati rendszer újraindítása, a fenntartók, szakmai mentorációt segítő szereplők és a helyi vállalkozók között, aminek vannak budapesti előképei: a KÉK-Kortárs Építészeti Központ 2012-2015 között zajló LAKATLAN projektje, mely utcafronti ingatlanoknak az újrahasznosításával kísérletezett közösségi erőforrás bevonásával vagy a Fővárosi Önkormányzat 2013-ban indított „Rögtön jövök!” programja.

Az élet felpezsdüléséhez adottak voltak a megfelelő alapok: a környéktől egy lépésre van a Széll Kálmán tér, mellettük a két Mamut plázákkal. A projekt részeként újították meg a Millenáris parkot de a Mechwart liget is megfelelő zöldterületet biztosít.

A Bartók Béla út környéke

Példaértékű a Bartók Béla út belvárosi (Móricz Zsigmond körtérig tartó) szakaszán kialakult kulturális városnegyed, szájhagyomány útján a Bartók-negyed átalakulása is. Az utóbbi években látványos fejlődésnek lehettünk szemtanúi: az üres utcafronti ingatlanok megteltek élettel és egy új városnegyed alakult ki. A Bartók Béla úton ma már sorra érik egymást a kulturális helyszínek és bárok, éttermek - az egész út csak úgy pezseg az élettől (ebben nagy szerepe van a környéken elszórt Műszaki Egyetemi kollégiumoknak, campusépületeknek - az egyetemisták gyakori látogatói a környékbeli bároknak, éttermeknek).

Újbuda Önkormányzata 2009 óta tudatosan valósította meg ezt a Kulturális Városközpont koncepciót, ugyanakkor a fejlődés organikusan is megindult: nemcsak az önkormányzati ingatlanokat lakták be helyi vállalkozók, kulturális helyszínek és intézmények, hanem a kapcsolódó utcákban, magántulajdonú helyiségekben is megindult ez a felfelé ívelő revitalizáció, ami a lakosságra is kihatott. A környék vendéglátói felfutását erősítheti a tény, hogy a belvárosban, a VII. kerületben némileg megnehezítették a helyi kocsmák és szórakozóhelyek életét, akik egy része így a Móricz Zsigmond körtér felé vette az irányt (ami egyébként villamossal még mindig 10 perc alatt el lehet érni) - a környéken több romkocsmával is találkozhatunk.

A környék felfutása a lakásárakban is megmutatkozik, az árak ugyanis gyorsabban emelkedtek a Bartók Béla út és a Móricz Zsigmond környékén mint sok más helyen a városban

- a prímet még mindig a belvárosi kerületek viszik, de szorosan követi őket a szóban forgó térség is.

A 2021 tavaszán zajló kutatás szerint a helyiek egyetértenek abban, hogy a negyed igazi 15-perces városrésszé fejlődött az elmúlt években. Ha az ember belegondol, a Móricz környékén karnyújtásnyira van az Alle pláza, a Bartók a megannyi bárjával és éttermével, a József Attila gimnázium, a Szent Imre Kórház sincs messze, valamint a Feneketlen tó és a Gellért hegy is, ha zöldre vágyik valaki. Mindez szinte egy 15 perces sétán belül.

A példák közös vonásai azt mutatják, hogy Budapesten vannak olyan adottságokkal rendelkező negyedek, ahol jól használva, felismerve a lokális erőforrásokat és lehetőségeket, a lakosok számára magasabb életszínvonalat biztosító, élhetőbb városrészeket tudunk kialakítani.

Ami pedig talán igazán kiemelendő, az az, hogy mindez önkormányzati elhatározásból is megtörténhet - nem kell éveket várni a hatalmas kormányzati beruházásokra.



Mit gondol a főépítész?

Erő Zoltán, Budapest főépítésze 2020-as kinevezése alkalmával osztotta meg gondolatait a kompakt városok kapcsán egy interjú keretei közt. Az akkor frissen kinevezett főépítész elmondta, hogy

Budapesten a jövőben a kompakt város koncepcióját látná szívesen, aminek lényege, hogy az elhagyott ipari területek és átmeneti zónák felélesztésével mentesíteni lehetne a várost a további terjeszkedéstől.

Az elmúlt néhány évtizedben a fővárosnak 300 ezerrel csökkent a lakosságszáma, akik nagy része az agglomerációba költözött ki, ez az "urban sprawl" azonban az Egyesült Államokban sem fenntartható. Az ingázás feltételeit a tömeg- és közösségi közlekedés fejlesztésével ugyan lehet javítani, de a valódi megoldást a kompakt város jelenti, ahol kisebb távolságban érhetők el a szükséges intézmények, munkahelyek.

Címlapkép: Getty Images