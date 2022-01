Kiderült, ki vásárolta meg a reptér melletti logisztikai parkot

Megvásárolta a WING a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vonzáskörzetében található Airport City Logisztikai Parkot, amely mintegy 44 ezer négyzetméter modern raktárépületet és 8 ezer négyzetméter irodaterületet foglal magában. Az eladási szándékról korábban mi is írtunk , most viszont az is kiderült, hogy a CPI csoporttal kötött tranzakció rekordalacsony, 5,6 százalékos hozamszinten valósult meg.