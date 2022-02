Újabb országba tör be a hazai ingatlanüzemeltető cég

A B+N Referencia Zrt. 2021 tavaszán felvásárolta az ISS Csoport csehországi, szlovákiai, román és magyar érdekeltségeit, majd ősszel a terjeszkedés folytatásaként 100%-os tulajdonrészt vásároltak az ISS szlovéniai leányvállalatában. Most a cég bejelentette, hogy felvásárolta a lengyel INWEMER létesítményüzemeltető vállalatot.

Lengyelországban terjeszkedik a hazai létesítményüzemeltetési cég, a B+N Referencia Zrt. 2021 tavaszán vásárolta meg az ISS Csoport csehországi, szlovákiai, román és magyar érdekeltségeit. Ezt követte ősszel a – szintén az ISS csoporthoz tartozó – szlovén leányvállalat akvizíciója. A társaság minden országban – így a mostani felvásárlásban érintett cégben is - 100%-os tulajdonrésszel rendelkezik.

A lengyel piac mérete és fejlettsége miatt nagy mérföldkőnek számít a cég számára a mostani felvásárlás, az akvizícióval teljesen lefedik a Közép-európai régiót.

A mai ügylettel a régió hat országában közel 18 000 munkatárssal, 15 millió négyzetméter területet látnak el.

A felvásárolt INWEMER 1992 óta a lengyel FM iparág szereplője, és az ország teljes területét lefedve tevékenykedik. Ügyfél-portfóliójában számos hazai és multinacionális cég mellett állami intézmények és egyéni vállalkozások is megtalálhatók. 7000 fős munkatársi gárdája több mint 750 ügyfél számára 5,5 millió négyzetméter területet lát el. Fő tevékenysége a takarítási és üzemeltetési szolgáltatások nyújtása. A 2020 évi árbevétele elérte a 45 millió eurót.

„A B+N Referencia Zrt. komoly nemzetközi cégeket megelőzve szerezte meg az INWEMER tulajdonjogát. A lengyel társaság tapasztalatának, szaktudásának integrálása a B+N Referencia Zrt számára komoly kihívás, egyúttal hatalmas lehetőség is. Biztos vagyok benne, hogy a sikeres magyar, cseh, szlovák, román és szlovén akvizíciók folytatásaként a lengyel piacon is megkerülhetetlen szereplők leszünk. Fő bázisunk a kékgalléros munkaerő. Mivel Európa kékgalléros munkavállalói elsősorban a közép-kelet-európai régióból származnak, ez a jelentős munkaerőbázis a nyugat-európai versenyképességünket is javítja. Ezt az előnyünket kihasználva, további terjeszkedést tervezünk” - mondta Kis-Szölgyémi Ferenc, a társaság vezérigazgatója.