Utolsó simításokat végzik a világ legkülönlegesebb szuperzöld "óriás félcsövén"

A Városliget megújítása, az új épületek és intézmények megépítése és ideköltöztetése, a meglévő kulturális intézmények felújítása, a park teljes rehabilitációja, illetve jó néhány nem a területen megvalósuló, de a projekt részét képező fejlesztés (pl. Komáromi Csillagerőd, vagy az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ) a magyar állam egyik legnagyobb beruházása. A projekt kapcsán hosszú évek óta hallani támogató és kritizáló érveket, akár civil, akár gazdasági, akár politikai oldalakról, ami érthető, hiszen egy ekkora volumenű fejlesztésnél lehetetlen minden jó szándékot egy nevező alá hozni. Egy ekkora költségű állami beruházás sok szempontból jó terep az érvek és ellenérvek ütköztetésére. Most azonban a sok kisebb (bár az itt élők és a parkot használók számára igen fontos) fejlesztés után, elérkeztek az első ütem két grandiózus épületeinek pillanatai. Megnyílt a Magyar Zene Háza, míg tavasszal a Néprajzi Múzeum is elkezdi fogadni a vendégeket. Két részes interjúban járjuk körbe a számunkra legizgalmasabb kérdéseket az épültek kivitelezésével és üzemeltetésével kapcsolatban, Gyorgyevics Benedekkel, a projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatójával. Az első rész az épületekről, a sokakat foglalkoztató kivitelezési nehézségekről és az árazásról szól, míg a második részben a hosszú távú kihívást és feladatot jelentő üzemeltetés részleteit boncolgatjuk.

A Liget Projekt ez egyik legfontosabb kiemelt beruházás ma Magyarországon. Mielőtt rátérnénk az éppen átadás előtt álló két új épület részleteire, kicsit tegyük rendbe a távolról talán nehezen átlátható jogviszonyokat. A területet a Városliget Zrt. fejleszti, de az állam, a fővárosi önkormányzat és Zugló tulajdonolja. Mi is itt a pontos képlet?

Valóban bonyolult a helyzet, de a 2013-ban elfogadott Városliget törvény hivatott arra, hogy ebben tiszta képet teremtsen. Bármennyire meglepő, az egész Városliget egy helyrajzi számon van. Ez ingatlanfejlesztési szempontból legalábbis szokatlan, de ezzel az adottsággal kell együtt élni. Ráadásul ez egy osztatlan közös tulajdon, amiben a Főváros, a magyar állam és nagyon kis tulajdoni hányaddal Zugló is benne van. Ezért volt szükség a törvényre és arra, hogy 99 évre kinevezzenek egy vagyonkezelőt, ez a Városliget Zrt. Egyfajta tulajdonosijog-gyakorlóként, jogi értelemben vagyonkezelőként jogosult a területen lévő fejlesztések elvégzésére. Az épületek tekintetében a magyar állam a tulajdonos, a park tekintetében pedig a Főváros. A törvény nélkül nem lehetett volna belekezdeni a Városliget fejlesztésébe, hiszen nyilván nehezen elképzelhető, hogy a három tulajdonos mindig minden kérdésben egyetértsen.

A következő lépcső az, hogy az újonnan létrejövő épületeket a magyar állam javára fejleszti a Városliget Zrt. Ez azt jelenti, hogy a beruházás időszakára a Városliget Zrt. vagyonkezelésében vannak, amikor elkészült, akkor tulajdonba adja a magyar államnak, és ugyanebben a pillanatban a Városliget Zrt. visszakapja vagyonkezelésbe ezeket. Az ingatlanok a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő könyveiben szerepelnek majd. A parki fejlesztések pedig a Főváros könyveiben szerepelnek. Ott nincs ilyen jogi aktus, tekintve, hogy az nem építésiengedély-köteles beruházás, ezeknek a beruházásoknak csak az értékelszámolása a kérdés, hogy az hogyan történik. Az épületek tekintetében a Városliget Zrt. pedig egy használati megállapodással biztosítja a beköltöző intézmények számára a beköltözés lehetőségét.

Gyorgyevics Benedek, forrás: Mohai Balázs/Liget Budapest

Akkor létezik egy ilyen megállapodás, hogy a beköltöző intézmények 0 forintért kapják meg az épületek használatának jogát?

Így van. Bérleti díjat nem kell fizetni a bent tartózkodásért, viszont az üzemeléshez köthető költségeket egy használati megállapodásban rögzítettek szerint részben az intézmény, vagy közvetlenül a Városliget Zrt. állja. A közműköltségeket az intézmény fizeti a rá eső használati hányadban.

Megnyílt az első ilyen új intézmény, a Magyar Zene Háza. Mik a tapasztalatok?

Így van, a Magyar Kultúra Napján Orbán Viktor miniszterelnök adta át Magyar Zene Házát. Óriási büszkeség számunkra, s örömmel látjuk, hogy beérett a kollégák emberfeletti munkája, hiszen a nyitás óta megtelt élettel az új intézmény, gyakorlatilag egymásnak adják a kilincset a látogatók. Minden nap zenei programokkal, izgalmas és interaktív zenetörténeti állandó kiállítással, találkozhat a nagyközönség, de sokan már önmagában az épület miatt is eljönnek: a japán sztárépítész, Sou Fujimoto kortárs építészeti remekművet alkotott: organikusan hullámzó, lyukakkal áttört tetőszerkezetével és hatalmas üvegfalaival összetéveszthetetlen látványt nyújt, nem véletlen, hogy világszerte a legjobban várt új épületek között tartja számon a nemzetközi szakma. S ráadásul a jelentősen nőtt a zöld is a területen, a Zene Háza a korábban itt álló egykori lepusztult Hungexpo irodaházak helyén épült fel, az új épület környékén pedig egy évtizedekig elzárt és elhanyagolt, mintegy 7000 négyzetméternyi zöldfelületet tudtunk megújítva visszaadni a látogatóknak egy zenei játszótérrel is, ami már most elképesztően népszerű a családok körében.

Hogyan sikerült áthidalni a tervezéstől a megvalósításig eltelt évek alatt az építőiparban előállt nehézségeket, mint a szakemberhiány, az árak elszállása vagy az ellátási nehézségek?

Mi relatív szerencsés időpillanatban szerződtük le a teljes projektet, még jóval a pandémia előtt, és az előtt, hogy az építőipari árak elszálltak volna és a beszállítási útvonalakban problémák jelentkeztek. Ezek a szerződések megvoltak. Viszont rengeteg energiát kellett fordítani arra, hogy ezeket a szerződéseket karban tartsuk, folyamatosan update-eljük. Ez nem az árak emelkedéséből fakadó újra árazást jelentette, hanem volt olyan időpillanat, amikor előre kellett hoznunk rengeteg beszerzést, anyagok megvásárlását, idő előtt készleteznünk kellett. Tehát amikor annak a veszélye merült fel, hogy bizonyos anyagokat nem lehet majd a későbbiekben beszerezni, vagy csak lényegesen drágábban, akkor nekünk ezeket be kellett szereznünk, tárolási nyilatkozatokat adni stb.

De látom más beruházásokon, az Operánál én is szembesülök vele, hogy mit jelent, ha menet közben éri utol a beruházást nemcsak az építőanyagok árváltozása, hanem a hiánya is. A Zene Házánál ezt a nehézséget összességében kifejezetten jól menedzselte a Magyar Építő, nem volt ilyen típusú probléma. Ami az igazán gondolkodtató feladat volt, hogy ebben a házban minden egyedi. Nincs egyetlen klasszikus megoldás sem. Egy olyan rendszer, ahol a hűtés, fűtés talajszondával és redundáns módon pedig a Főtávval, inkluzíve távhűtéssel van megoldva, tehát a műjégpálya hidegenergiáját használja az épület, azt lehet sejteni, hogy tényleg mindenben egyedi megoldásokat követelt.

Ez a teljesen egyedi rendszer így a megnyitó előtt akkor ki lett próbálva, le lett tesztelve?

Igen, működik. Nyilván a nyitásig voltak még méretezési kérdések, hiszen soha nem látott méretű üvegfelületekkel találkozunk, ráadásul egy koncertteremben. Az akusztikától kezdve a légtechnikán át nagy hangsúlyt fektetünk a finomhangolásra. Természetesen voltak benchmarkok, de hogy ez a valóságban, amikor üzemszerűen működik, és majd egy-egy koncerten 250-300 ember ül ott, és közben 50-en az állandó kiállítást nézik, a tetőben pedig zenepedagógiai foglalkoztatás is van, hogy ezekre a terhelésekre a ház az előzetes terveknek és várakozásainknak megfelelően reagáljon, azt folyamatosan teszteltük, monitoroztuk, és a nyitás előtt elvégeztük a szükséges korrekciókat.

Fontos azonban kiemelni, hogy egy ilyen volumenű épület átadása nem zárul le a hivatalos átadónál. Falakat ugyan vélhetően nem fognak már mozgatni, szigetelést sem kell extrát beépíteni, de a következő majdnem egy évben a generálkivitelező itt lesz a helyszínen, és a napi üzemeltetésben felmerülő kérdéseket és problémákat garanciális munka keretében még javítani fogja. Ez a kevésbé egyedi épületeknél is szokványos gyakorlat, például a szintén Liget projektben megvalósult Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központnál is még jó másfél évig tartott, amikor elő tudtak állni olyan megoldandó helyzetek, hogy a tervezőnek, a kivitelezőnek és a beruházónak össze kellett dugniuk a fejüket.

Mindig fontos kérdés egy állami, vagyis közpénzből megvalósuló projektnél, de nyilván piacinál szintén, hogy mekkora lesz a bekerülési és az üzemeltetési költsége. Ha ennyire egyedi ez az egész épület és konstrukció, akkor hogyan lehetett ezt megfelelő biztonsággal beárazni a tervezésnél?

Ez egy kifejezetten gondolkodtató feladat volt, de nagyon sok időt és energiát rakott bele a tervező Sou Fujimoto is, és a magyar partner is (M-Teampannon), hogy végül tényleg egy olyan műszaki tartalomra érkezzenek be az ajánlatok, ami már meghatározható. Voltak olyan elemek, mint a nagyon egyedi üveghomlokzat, aminek a tender kiírásának a pillanatában még nem voltak ismertek a műszaki paraméterei, vagyis, hogy lesz-e lehetőség a tervező által megálmodott, a helyenként közel 12 méter magas, egyedi üvegek beépítésére, és ha igen, akkor ez milyen technológiával fog elkészülni, ide érkezni és beépülni. Ebből kifolyólag azt sem tudhattuk, hogy ez mennyibe fog kerülni, így ez egy nullás tételként szerepelt az eredeti költségvetésben. Pontosan tudtuk, hogy ha megszületik ez a technológiai megoldás, akkor külön be kell áraztatni és egy szerződésmódosítással be kell tenni az egész rendszerbe. Ilyen nagy volumenű és költséges tétel, mint az üveghomlokzat, ami egy komoly technológiai kihívás is volt – végül egy magyar cég Németországban szerelt üveget épített be - több nem volt az épületben. Inkább a nagy kérdés az volt, hogy amikor az épület üzemelése és működése elindul, vajon minden a terveknek megfelelően megy-e?

Hiszen nem lehet azt mondani, hogy az elmúlt 30 zene házánál ez úgy volt, hogy…, mint például egy új építésű irodaháznál, vagy logisztikai központnál.

Másik, méretében, látványában és költségében is a Magyar Zene Házánál nagyobb volumenű épület, ami nemsokára átadásra kerül, a Néprajzi Múzeum. Itt voltak-e másfajta nehézségek és kihívások, amikkel meg kellett küzdeni?

A Néprajzi Múzeumnál rengeteg műszaki kihívással szembesültünk, hiszen nagy fesztávú épület, melynek a 60 százaléka a föld alatt van. A leggondolkodtatóbb és egyben leglátványosabb feladat a tetőkert volt, mert ez egy szabadon bejárható zöldtető lesz. Az, hogy ez minden időjárási körülményben, a nagy terhelés esetén is mindig a legszebb arcát mutassa komoly feladat.

Üzemeltetési oldalról ez megint egy óriási kihívás, hiszen ilyen méretű extenzív zöldtető nemhogy itthon, de még a világban is egyedi.

Ennek megfelelően akkor lesz majd külön saját tájépítész meg kertfenntartó csapata ennek a területnek?

Az első időszakban igen, sőt azzal készülünk, hogy amíg nem alakulnak ki a használati szokások, külön hoszteszcsapat lesz, akik 24 órában felügyelik ezt a tetőkertet. Akár 3-kor is végig sétálhatsz itt, a legszélső pontján pedig 25 méter magasból kinézhetsz a ligetre. Ez az üzemeltetési konstrukció már a játszótérnél is így volt, ahol az első három hónapban hoszteszek segítettek. Nem lehetett tudni, hogy azon a játszótéren, ahol most egy szebb napon 2-3000 ember fordul meg, és az első napokon 5-7000 is előfordult, ha egy kisebb gyerek felmászik egy nagyobb játékra, és az esetlegesen tűsarkúban lévő anyuka nem tud utána mászni, akkor kap-e segítséget bárkitől. Aztán a szemünk láttára beállt a normális használat.

Néprajzi Múzeum, forrás: Liget Budapest, Mohai Balázs

Ennél a jóval több beépített anyagmennyiséget kívánó projektnél voltak esetleg hasonló problémák az anyagárak emelkedése, vagy az ellátási nehézségek miatt?

A Néprajzi Múzeum egy 40 ezer négyzetméteres épület, ami a számítások szerint a nap végén 50 milliárd forintba fog kerülni. Ez nagyságrendileg 30 nagyobb és több száz kisebb szerződésből állt össze. A gondolat felmerülésétől és a tervezés előkészítésétől egészen odáig, amikor az első látogató belép az épületbe.

Ebből egy hangsúlyos, de bőven nem kizárólagos részt tesz ki a generálkivitelezői szerződés, ami lefed rengeteg feladatot. Ezt a drágulás kérdést azért tudom nehezen értelmezni, mert minden egyes alkalommal, amikor megkötünk egy újabb szerződést a Néprajzi Múzeum kapcsán, rögtön azzal a felütéssel jelenik meg a sajtóban, hogy „Megint drágult a Néprajzi Múzeum”.

Ezt kétféleképpen tudom kezelni. Az egyik, hogy immunissá válok a hetedik év után ezekre a megállapításokra, a másik, hogy időről időre megpróbálom elmagyarázni, hogy ez a projekt nagyon sok szerződésből tevődik össze. A generálkivitelezői szerződés - ami egy nyílt közbeszerzési eljárás alapján folytatódott le, és a ZÁÉV nyerte el - az anyagárak drágulása miatt egyszer sem változott. A ZÁÉV-vel együtt kizárólag a menet közben felmerülő, a tovább tervezésből vagy az intézményi igényekből felmerülő pontosításából eredő pótmunkákat emeltük be a szerződésbe, arra azonban volt példa, főleg a pandémia első időszakában, hogy a generálkivitelező kérésére bizonyos költségelemeket előrehoztunk. A tervezettnél korábban vásároltunk be rengeteg olyan anyagot, amit a Városliget Zrt.-nek a szerződés terhére elő kellett finanszíroznia annak érdekében, hogy a horizonton felsejlő drágulás, illetve a prognosztizálható, a beszállítási útvonalakban felmerülő akadályoztatás - ami egyébként sokkal kevésbé jelent meg szerencsére, mint gondoltuk – ne okozzon fennakadást az ütemezésben. Akkor azt vélelmeztük, hogy a kialakuló helyzet, vagyis a gyárak leállása komoly anyaghiányhoz vezethet, ezért a generálkivitelező mindent berendelt, amit tudott. Biztonsági játékot játszottunk és végeredményben jól döntöttünk. Az épületek nemsokára megnyitnak és új élményekkel várják a látogatókat.

A cikk megjelenését a Liget Budapest támogatta.

Címlapkép forrása: Liget Budapest/Mohai Balázs