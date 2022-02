Diáknegyed épül a budapesti agglomerációban

Az ország eddigi legnagyobb középiskolai beruházása indul Dunakeszin - ismertette Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára, a térség országgyűlési képviselője az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.

Az államtitkár emlékeztetett, az elmúlt évtizedben számos beruházás valósult meg, így többek között szak- és háziorvosi rendelő, oktatás- és sportfejlesztési projektek, útfejlesztés, valamint a kormány éppen most döntött a 13 milliárd forint értékű szennyvízfeldolgozó építéséről. Ebbe a sorba illeszkedik az a középiskolai beruházás, amelynek közbeszerzési eljárása már lezárult, és hamarosan elkezdődnek az építési munkálatok - közölte.

A térségben több tízezer diák él, most egy gimnázium és szakgimnázium épül a számukra. A gimnáziumban lesz kéttannyelvű oktatás is, a szakgimnáziumban pedig a valós piaci igényeket kielégítő képzés. A létesítményhez tartozik több sportpálya és egy nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas uszoda - mondta a fideszes politikus.

Az intézményben 1500 diák tanulhat majd, várhatóan 2025-től - tette hozzá.

