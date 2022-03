Új park épül Dél-Budán

Új park épül a Nagytétényi Sváb Emlékhely körüli területen - írja a Pestbuda.hu . A tavaly elkészült tervek után idén elindult a park kivitelezése, ahol többféle korosztálynak tervezett játszóterek, szabadtéri kondipark, foci- és strandröplabdapálya is készül, de lesz elkerített kutyafuttató és szánkódomb is lesz.

A tavaly elkészült tervek után idén elindult a XXII. kerületi Tétény-rét családi park kivitelezése, melynek során a Nagytétényi Sváb Emlékhely (XXII. kerület, Romhányi utca és Angeli utca sarka) körüli területen többek között tematikus játszóteret, elkerített kutyafuttatót, szabadtéri kondiparkot is kialakítanak, valamint sakk- és pingpongasztalokat is elhelyeznek.

Portfolio Property X 2022 A Property X az első olyan hagyományos konferenciáink alapjain nyugvó rendezvényünk lesz, ahol a találkozás, a networking, az élmény és a hangulat egyaránt kiemelt szerepet kap. A részletekért kattintson!

A parkban emellett pihenőpadok, asztalok, ivókút is helyet kap, valamint egy esőbeálló pelenkázót is kialakítanak. A sportfunkciókat tekintve pedig egy homokos strandröplabdapálya, illetve két kis kapu felállításával egy gyepes focipálya is megvalósul. A park a tervek szerint 2022 áprilisára készülhet el.

A park látványterve, Forrás: budafokteteny.hu

Címlapkép forrása: Getty Images