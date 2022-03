Újabb mérföldkőhöz ért a Nyugati pályaudvar és környezetének megújítása

Fürjes Balázs emlékeztetett, októberben hirdették meg a Nyugati pályaudvar és környezetének teljes körű megújítását. A projekt keretei közt a következő években egy teljesen új városrész születik: 23,5 hektár, vagyis közel két Városmajornyi terület szabadul fel, és nyer teljesen új funkciót. A helyén új közpark, minőségi zöldterületek és középületek jönnek létre.

A Nyugati pedig egy modern, 21. századi pályaudvarként újul meg, a föld alatt egy 6 vágányos mélyállomással, amelynek köszönhetően Budapest a korábbinál jóval több vonatot tud majd fogadni. Megújul és bezöldül a Nyugati tér is. Ehhez az átfogó projekthez érkeztek most meg a pályaművek 12 világhírű építészirodától.

A második fordulóba 12 olyan építész-mérnök csapat jutott be, amelyek Európa nagy, történelmi pályaudvarainak megújításában is komoly tapasztalattal rendelkeznek - az irodák 5 magyar építészirodával is együttműködnek.

A beérkezett pályaműveket a bíráló bizottságok elkezdték vizsgálni, a zsűri pedig március 26-án teszi közzé a nyertes építészirodát. A pályázó irodákat az államtitkár egy korábbi posztjában már bemutatta néhány referenciaművel.

Címlapkép: Getty Images