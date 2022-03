Hatalmasat ugrottak az új lakások árai Budapesten - Mutatjuk mennyivel drágultak átlagosan

Tegnap megjelent a legfrissebb Budapesti Lakáspiaci Riport, mely a fővárosi új lakások piacát elemzi. Mint azt meg is írtuk, az átlagár újabb rekord szintre emelkedett miközben a négyzetméterár is rekordot döntött. A jelentés tartalmazza a lakások átlagos átárazását (áremelkedését) is, mely nagy mértékben eltér az előző negyedévben látottaktól - az átlagos átárazás magasabb volt most, mint korábban.