Fődíjat nyert a Magyar Zene Háza és taroltak a nyugat-európai projektek a MIPIM-en (képek)

A Cannesban megrendezésre kerülő MIPIM ingatlanpiaci világkiállításnak négy fontos lába van, a személyes találkozások megteremtése a világ minden pontjáról érkező ingtalanpiaci üzletemberek számára, bemutatkozási lehetőség az országok, városok, cégek részére, az aktuális szakmai kérdések megvitatása, illetve az átadott vagy készülőben lévő projektek elismerése a MIPIM Awards keretében. A kiállítás zárásaként megrendezett díjátadón először úgy tűnt, hogy idén magyar projekt nem kap elismerést, mivel a kulturális és sport fejlesztés kategóriában, ahol a Magyar Zene Háza is indult, a svájci Musée Atelier Audemars Piguet nyert, ám végül a zsűri különdíját a nemrég átadott magyar projekt képviselőjének, Sághi Attilának, a Városliget Zrt. műszaki-vezérigazgató helyettesénk adták át.

Bár érezhetően kevesebben voltak az idei MIPIM kiállításon, mint a Covid előtti időszakban, az aktuális gazdasági és politikai helyzet, a megannyi kockázat és kérdőjel közös nevező a hazánkban, Európában és a világban egyaránt. Ebben a bizonytalan, de a minőségi fejlődést (értsd: fenntarthatóbb, élhetőbb) előtérbe helyező hangulatban adták át a legjobb projekteknek odaítélt díjakat, melyet 50:50 arányban a közönség és zsűri szavazatai alapján döntöttek el. Idén, a 31. MIPIM Awards-on 13 kategóriában hirdettek győztest, köztük a korábban már díjazott budapesti Liget Projekt egyik eleme, a Magyar Zene Háza is díjat kapott.

A döntős projektek között a közép-kelet európai országokat ugyan többen is képviselték, mint Vilnius, Ljubjana, Varsó, vagy Budapest, ám díjat most nem sikerült másnak nyernie a régióból. A legtöbb döntős projekt Franciaországból, az Egyesült Királyságból és Olaszországból érkezett, de voltak a versenyzők között dán, indiai, kínai, spanyol, török, japán, vagy görög projektek is.

Lássuk a győzteseket

Zsűri különdíj: Magyar Zene Háza

- Fejlesztő: Városliget Zrt.

- Tervező: Sou Fujimoto Architects

Legjobb kulturális és sport fejlesztés: Musée Atelier Audemars Piguet

- Helyszín: Le Brassus, Svájc

- Fejlesztő: Audemars Piguet

- Tervező: BIG-Bjarke Ingels Group

Legjobb egészségügyi intézmény: Basaksehir Cam Ve Sakura City Hospital

- Helyszín: Isztanbul, Törökország

- Fejlesztő: Istanbul PPP Saglik Yatirim A. S

- Tervező: Perkins & Will (Concept)

Legjobb Hotel: Casa di Langa

- Helyszín: Cerreto Langhe CN, Olaszország

- Fejlesztő: Gentli Ospitalitá srl

- Tervező: GaS Studio con Parisotto Formenton Architetti

Legjobb ipari- logisztikai fejlesztés: LCP Trecate

- Helyszín: Trecate, Olaszország

- Fejlesztő: Logistics Capital Partners

- Tervező: The Blossom Avenue Partners

Legjobb "mixed-use" fejlesztés: Frederiksberg Allé 41

- Helyszín: Koppenhága, Dánia

- Fejlesztő: Union Holding and NRE Denmark

- Tervező: Cobe

Legjobb irodaház: BNP Paribas Fortis HQ at Montagne du Parc

- Helyszín: Brüsszel, Belgium

- Fejlesztő: BNP Paribas Fortis

- Tervező: Baumschlager Eberle Architekten / Styfhals / Jaspers-Eyers Architechts

Legjobb felújított épület: Astoriahuset and Nybrogatan 17

- Helyszín: Stokholm, Svédország

- Fejlesztő: Humlegarden

- Tervező: 3XN

Legjobb lakóprojekt: AEbeloen

- Helyszín: Aarhaus, Dánia

- Fejlesztő: Raundahl & Moesby

- Tervező: CEBRA

Legjobb bevásárlóközpont: CAP3000

- Helyszín: Saint-Laurent-du-Var, Franciaország

- Fejlesztő: Altarea

- Tervező: Groupe-6

Legjobb városfejlesztés: Borough Yards

- Helyszín: London, UK

- Fejlesztő: MARK

- Tervező: SPPARC

Legjobb "Futura" projekt: Arboretum

- Helyszín: Nanterre, Franciaország

- Fejlesztő: WO2

- Tervező: Leclercq Associés / DREAM / Nicolas Laisné / Hubert&Roy

Legjobb "Futura Mega Project": Hangzhou Alibaba DAMO Academy Nanhu Industry Park

- Helyszín: Hangzhou, Kína

- Fejlesztő: Jiachuan Technology Co.

- Tervező: Aedas

Magyar Zene Háza reakciók:

„A Magyar Zene Háza elismerésének jelentőségét mutatja, hogy nemzetközi szakértőkből álló zsűri nem minden évben osztja ki a fődíját, csak ha úgy ítéli meg, hogy az általa meghatározott speciális és szigorú szempontoknak egy épület kiemelkedően, az egész mezőnyt egyértelműen maga mögé utasítva megfelel. A Magyar Zene Háza ebben a ritka elismerésben részesülhetett, ami magyar ingatlanfejlesztés történetében példátlan mérföldkő. A grémium idén fenntarthatósági, esztétikai és a könnyen hozzáférhető, különleges látogatói élmény szempontjai alapján osztotta ki fődíját, több száz, a világ legkiemelkedőbb fejlesztéseit felvonultató versenyző közül” – hangsúlyozta Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója.

A Liget Budapest projekt ma Európa legnagyobb kulturális tartalmú városfejlesztési projektje - mondta Baán László, a projekt miniszteri biztosa, hozzátéve, hogy: a már elkészült fejlesztések nemzetközi sikerei, így a Magyar Zene Háza most elért világelsősége is azt bizonyítják, hogy a projekt teljes körű befejezését követően hazánké lesz az egyik legvonzóbb és legkomplexebb kulturális negyed Európában. Ennek azonban elengedhetetlen feltétele a még el nem kezdett fejlesztéseknek, ezen belül is elsősorban az Új Nemzeti Galériának a megvalósítása.

„A ház eddigi elismerései és a MIPIM mostani díja is megerősíti, jó úton járunk, hogy minél több család, gyerek és fiatal felnőtt életében kapjon meghatározó szerepet a zene. Célunk az, hogy azt a magyar zenei tudást, műveltséget, mely híressé tett bennünket a világban, itt újra felfrissítsük, ápolni segítsük, s a lehető legszélesebb körnek megmutassuk, micsoda pluszt kap az életben az, aki a zene nyelvén is ért. Sokszínű programkínálatunkkal a zene számtalan élményét tárjuk fel látogatóink előtt, legyen az egy kiállítás, koncert, közös zenélés, éneklés, táncolás vagy izgalmas zenepedagógiai foglalkozás” – mondta el Batta András, az intézmény vezetője.

2022 januárjában nyílt meg a sajátosan komplex zenei beavató intézményként működő Magyar Zene Háza, amely otthont ad az ország első átfogó, interaktív zenetörténeti kiállításának is. Bár Magyarország zenei nagyhatalom, a magyar zenetörténetet átfogóan bemutató tárlat eddig nem létezett az országban. A japán sztárépítész, Sou Fujimoto által tervezett ikonikus épületet csaknem 170 nemzetközi pályaműből választotta ki a zsűri, és az eredményhirdetés óta világszerte komoly figyelem övezte a megvalósulását a nemzetközi szakma részéről. A végeredmény pedig nem okozott csalódást, egy valódi kortárs építészeti remekmű született: organikusan hullámzó, lyukakkal áttört tetőszerkezetével és hatalmas, vízszintes szerkezeti osztás nélküli üvegfalaival összetéveszthetetlen látványt nyújt. A formabontó külső egy komplex zenei beavató intézményt rejt, amely sokszínű programkínálatával egész évben a zene számtalan élményét tárja a látogatók elé. A Zene Háza a 2016-ig itt, a Városliget szívében álló, használton kívüli, lepusztult irodaház komplexum helyén épült fel, az új épület környékén pedig egy évtizedekig elzárt és elhanyagolt, mintegy 7000 négyzetméternyi zöldfelület került megújításra és vált ismét a Városliget szabadon látogatható parkfelületévé.

Képek forrása: MIPIM