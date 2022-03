Metaverzum az ingatlanpiacon: porhintés vagy a következő lépcsőfok?

A metaverzumok világa tavaly ősszel robbant be a köztudatba miután a Facebook nevet váltva feltette a témát a térképre. Azóta a Portfolio is rengeteg cikkben foglalkozott már a metaverzumban rejlő lehetőségekkel, ami bizony olyan helyekre is elér, mint az ingatlanpiac. Hogy hogyan is kapcsolódik a kettő egymáshoz és hogy valóban erre vezet-e a fejlődés az ingatlanpiacon, arról a világ minden tájáról egybegyűlt szakértői panel beszélgetett az Unissu webináriumán.

Fogalmi zavarok

A beszélgetés résztvevői szerint az egyik legnagyobb bajt az jelenti, hogy hatalmasak a fogalmi zavarok akörül, hogy pontosan mi is az a metaverzum.

A metaverzummal az a probléma, hogy a fogalom egyszerre jelent mindent és semmit.

- véli Antony Slumbers, a Real Innovation Academy társalapítója, aki egyébként sokkal kevésbé hisz a technológia világmegváltó mivoltában. "Ha megkérdezel 1000 ingatlanost, hogy mi is az a metaverzum, akkor 1000 különböző választ fogsz kapni. Mivel a fogalom ennyire nem egyértelmű, ez eltereli a figyelmet a mögöttes technológiáról, ami tényleg megváltoztathatja a világot – eltereli a figyelmet arról a kérdésről, hogy mit is tudunk kezdeni ezzel a technológiával, hogy a fogyasztók érdekeit szolgáljuk" - fejtette ki.

Jason Lovell, a PwC AR és VR-ért felelős munkatársa szerint a metaverzum jelenleg sokkal inkább csak egy divatos hívószó, ami alatt a legtöbben minden VR/AR dolgot értenek. "A fogalom egy olyan jövőt testesít meg, amit talán sosem érünk majd el"- mondta, pedig a mögöttes digitális technológia szerinte is nagyon fontos.

"Ez igazából csak hozzáállás kérdése egyébiránt. Egy felmérés szerint például az embereket megkérdezték, hogy rendszeresen használják-e az internetet - erre azt felelték, hogy nem. Azonban amikor azt kérdezték tőlük, hogy Facebookoznak-e a telefonjukról, szinte mindenki igennel felelt" - hívta fel a figyelmet Rick Robinson az emberek fejében rejlő fogalmi zavarokra.

Hogyan hat ez az ingatlanpiacra?

"Amiről itt mi beszélünk, az valójában még egy nem létező technológia. Még maga Zuckerberg is úgy beszélt a metaverzumról, mint ami még nem is létezik. Az egész egyelőre csak egy olyan virtuális világ koncepciója, ahol az emberek találkozhatnak és interakcióba léphetnek egymással - utóbbiaknak eddig csak a tágan értelmezett ingatlanok adtak lehetőséget. Az emberi interakciók pénzügyi tranzakciókat, értékteremtést is magukkal vonzanak, abban pillanatban viszont, hogy ezek az interakciók egy másik síkra helyeződnek, úgy a tranzakciók is követni fogják őket.

Az érték – vagy pénz, ha úgy tetszik – elkezd kiáramolni a "real estate"-ből a "virtual estate"-be

- mondta Yolande Barnes, a University College London Ingatlanpiaccal foglalkozó kutatója, oktatója. "Gondoljunk csak bele, hogy mi is az a "real estate”. Olyan mozdíthatatlan tárgyak (épületek), amik egy földhöz, telekhez vannak kötve. Az ingatlanok értékét az adja, hogy emberi interakciók – és ezáltal tranzakciók – történnek az bennük. Amennyiben az interakciók és így a tranzakciók is átköltöznek a metavrzumba, akkor az elszívja az értéket a valós ingatlanpiacról is" - fejtette ki.

"Az NFT művész világnak van ugyan ingatlanos vonatkozása a metavrzumban, de a piac itt továbbra is úgy fog működni, mint a műtárgyaknál.

Egy ingatlan, egy telek értéket az adja, hogy produktív – ebben az értelemben pedig egy virtuális telek is lehet produktív, így értékes is. A metaverzumokban pedig további telkeket teremtünk ebben a tekintetben

- tette még hozzá Yolande Barnes.

"Az ingatlanszakmát semmi sem gátolja meg abban, hogy olyan élményeket nyújtson, ami felerősíti a digitális és valós élményeket egyaránt – ez egy nagy lehetőség. Az ingatlanszakma évszázadok óta teremt tereket, ideje ezt kibővíteni egy olyan síkra is, ahol csak a képzelet szabhat határokat. Ez egy olyan dolog, amire jobban kellene fókuszálni – olyan élményeket nyújthatunk, amit még soha senki" - tett hitet a fejlődés mellett Daryl Colthrust, a MetaGameHub DAO stratégiai tanácsadója.

A szkeptikusok hangja

A panelbeszélgetésben természetesen szkeptikus hangok is helyet kaptak - ilyen volt Jordan Kostelac, a JLL Hongkongi munkatársa is, aki szerint az érték, ami a metaverzumokban rejlik az valójában csak egy mesterségesen generált hiányból fakad. "Az egész csak egy múló digitális trend, mint a Fortinte. Az emberek már évtizedek óta költenek jelentős összegeket videójátékokra, de egyik sem vált még befektetéssé" - mondta. Szkeptikus volt továbbá a beszálló cégek jelentőségével is, hiszen szerinte ez nem más, mint egy puszta (de okos) marketingfogás.

"Már maga a tény, hogy ezt a panelt online tartjuk a világ minden pontjáról összegyűlve mutatja, hogy az ingatlanpiac jelentős változásokon megy keresztül" - kezdte Alex Wrottesley, a Landmark Geodata ügyvezető igazgatója. "A problémám, hogy a metaverzumok még közel sem tartanak ott, ahol sok ember gondolja – a „Ready Player One” című filmben bemutatott élmény még nagyon messze van. Nem azért mert nincs meg a technológia, hanem azért mert ez rengeteg pénzbe kerülne.

Amíg nem jutunk el egy valóban élethű élményig, addig nem nagyon van miről beszélnünk – addig is ez csak egy trend marad, amibe azért száll be mindenki, hogy pénzt tudjanak keresni a tudatlanabbakon.

Amire mindenképp figyelnünk kell, hogy megtartsuk az emberségünket - avatárok mögé bújva ugyanis könnyen elveszíthetjük azt" - figyelmeztetett Alex Wrottesley.

"A Metaverzumok ígérete egy olyan átható, decentralizált világ megteremtése, ahol úgy tudunk az egyik helyről a másikra mozogni, hogy közben a digitális ID-nk és vagyontárgyaink teljes kontrolljában vagyunk – ez még 10-15 évre van tőlünk" - fejtegette Antony Slumbers. "Sokaknak megvan a privilégiuma, hogy a való életben is szép helyeken éljen és szép helyekre utazzon – a metaverzum pont azok körében rettentő népszerű, akiknek nincs hozzáférése ehhez a privilégiumhoz a valóságban. Rengeteg technológia áll a rendelkezésünkre, hogy jobbá tegyük magunk körül a világot – ebben elvitathatatlan szerepe van az ingatlanpiacnak is.

A szakmánk nem akarhatja, hogy az emberek a virtuális világban ragadjanak, a célunk az kell, hogy legyen, hogy a legújabb digitális technológiákat is felhasználva egy jobb épített környezetet teremtsünk az embereknek

- fogalmazta meg zárásként az ingatlanszakmának címzett felhívást a Real Innovation Academy társalapítója.

Címlapkép: Getty Images