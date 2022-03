Küszöbön a harmadik nagy energiaárrobbanás – Mi vezetett idáig és mit tehetünk ellene?

Az épületüzemeltetés egyik legnagyobb kihívását a növekvő energiaárak jelentik, éppen ezért a LEO FM legutóbbi üzleti reggelijének is ez volt a központi témája. Az energiaárak alakulásáról és az árrobbanás mögött megjelenő okokról Pletser Tamás , az Erste Csoport regionális olaj- és gázipari elemzője beszélt, emellett Novotny Dénes , a LEO Energetikai Munkacsoport vezetője a munkacsoport céljait, míg Lovas Gusztáv , a Decor Floor ügyvezető igazgatója a cég működése során megjelenő környezeti és energiahatékonysági kérdéseket foglalta össze.

„Az 1960-as évek óta a mostani lesz a harmadik nagy energiaárrobbanás. Az 1974-1982 közötti, majd a 2000-2008 közötti időszak után ugyanis kétségtelen, hogy ebben az évtizedben is magas energiaárak várhatók, amit a Bloomberg nyersanyagárindexe is megerősít. A földgáz, a nyersolaj, a kőszén és ezzel együtt az áramár egyaránt jelentősen emelkedik, ráadásul a mostani helyzet még rosszabb is mint a 74-82-es időszak, mert akkor főként csak a kőolaj ára emelkedett. Igaz viszont, hogy akkor a kőolajnak még 40 százalék feletti volt a részesedése, mostanra ez már csak 30.” – mondta el előadásában Pletser Tamás.

A fent vázolt helyzet kialakulásához három tényező vezetett.

ciklikus tényező : ennek során túlkínálat alakul ki, a kínálat meghaladja a keresletet, ami lejjebb viszi az árakat, csökken a beruházási hajlandóság és ez idővel újabb áremelkedéshez vezet. Általában 10-15 éves ciklusokról beszélhetünk, mivel egy nagyobb olaj- vagy bányaberuházás legalább 5 év, idő kell ahhoz, hogy a szereplők reagáljanak a megváltozott piaci környezetre. 2010-2014 között a magas olajár miatt jelentős beruházások történtek, a bővülő kínálat hatására beesett az ár, így 2014 után leépültek a beruházások, viszont mostanra már a covid előtti szintre, napi 100 millió hordóra nőtt a kereslet, ami az árak emelkedéséhez vezetett.

: ennek során túlkínálat alakul ki, a kínálat meghaladja a keresletet, ami lejjebb viszi az árakat, csökken a beruházási hajlandóság és ez idővel újabb áremelkedéshez vezet. Általában 10-15 éves ciklusokról beszélhetünk, mivel egy nagyobb olaj- vagy bányaberuházás legalább 5 év, idő kell ahhoz, hogy a szereplők reagáljanak a megváltozott piaci környezetre. 2010-2014 között a magas olajár miatt jelentős beruházások történtek, a bővülő kínálat hatására beesett az ár, így 2014 után leépültek a beruházások, viszont mostanra már a covid előtti szintre, napi 100 millió hordóra nőtt a kereslet, ami az árak emelkedéséhez vezetett. szekuláris tényező: ezek alatt hosszabbtávú, cikluson átívelő okokat kell érteni. A fejlődő világban 4 milliárd ember most ér el a nyugati világban élő emberek fogyasztási szintjére, ami hatalmas energetikai keresletet teremt. Ez 100 GJ/fő értéket jelent. A fejlett világban ezzel párhuzamosan zajlik a klímaválságra adott válasz, a zöld energia terjedése, aminek a kiépítése önmagában is nagy mennyiségű fosszilis energiát igényel.

geopolitikai tényező: ebben leginkább az orosz-ukrán konfliktust látjuk, de a közel keleten is feszült a viszony. Bár most Iránt 1-1,5 millió hordóval úgy tűnik, kiengedik a világpiacra, ami enyhít valamennyit a helyzeten, de Oroszország is legalább 5 millió hordó olajat ad naponta a világpiacra, nem beszélve a földgázról.

Az árakon rövid távon csak egy gazdasági recesszió segíthet, ha ez nem következik be, a magas árak legalább 5, de akár 10 évig is fennmaradhatnak.

A most zajló beruházások 2025-26-ra enyhíthetik csak a helyzetet. Bár Kína gazdasági lassulása 2023-ra némileg javíthatja a számokat, de így is komolyabb árrobbanásra kell számítanunk, az idei évet 100 eurós gáz és 250 eurós áramár jellemezheti. Pozitív hozadék viszont, hogy

a magas energiaárak hatására egy kevésbé pazarló világ felé indulhatunk el.

A megtermelt élelmiszernek például a 40 százaléka a kukában landol, de az épületszigetelés is kiemelt szerepet kaphat, így összességében egy élhetőbb, kevésbé függő világ alakulhat ki és a technológia is nagyot fejlődhet." - tette hozzá a szakértő.

Az energiatárolás nagyon fontos lenne ahhoz, hogy kiegyensúlyozott lehessen az ellátás. Az áram előállítási költsége Európában főként a földgáz árától függ, főleg akkor, amikor a megújuló arány alacsony, például olyan november-január közötti napokon, amikor eleve keveset süt a nap és még szélcsend is van. Rövid távon tehát az orosz gázellátás a legnagyobb kockázat Európában, a kontinens az LNG irányába halad, így a korábbi gázpiaci likviditás nem valószínű, hogy visszatér.

Az is tény viszont, hogy Nyugat-Európában nincs elég hely hatalmas napelemparkok létesítésére, ezért hosszabb távon a nukleáris energia lehet a befutó, ami sokkal olcsóbb, mint a megújuló. Egy kW napelemkapacitás 20 GJ energiába kerül, vagyis a napelem előállításához rengeteg fosszilis energiára van szükség. Bár fontos kérdés a globális felmelegedés, számos más környezeti probléma van, aminek legalább akkora figyelmet kellene kapnia. Az energiacégek felelősségre vonása helyett a fogyasztásra, a keresleti oldalra kellene fókuszálni, csak egyelőre nincs valós alternatíva. A repülés például Európában azért ilyen olcsó, mert a kerozint semmilyen adó nem terheli. Az ESG ilyen összefüggésben nézve főleg csak a cégek lelkiismerete miatt fontos.

Még mindig nagy szükségünk van a fosszilis energiára, a gázfogyasztás még legalább 10, az olajfogyasztás még legalább 20 évig növekedni fog.

– hívta fel a figyelmet a szakértő.

A LEO Energetikai Munkacsoportról

Novotny Dénes, a munkacsoport vezetője kiemelte, hogy az energetika részesedése többszörösére nőtt az épületekhez kapcsolódó költségekben, amivel valamit kezdeni kell. A munkacsoport főbb célkitűzései, prioritásai között az épületfelügyeleti rendszerek hatékony üzemeltetése, a mérés és adatok elemzése, kezelése, valamint az elszabaduló energiaárakkal kapcsolatos kérdések állnak. A cél az innovatív, jó technológiák behozása, ezek konkretizálása annak érdekében, hogy összeálljon egy komplex anyag.

Egy konkrét példa

Lovas Gusztáv, a Decor Floor ügyvezető igazgatója a cég szempontjából megjelenő környezeti és energiahatékonyság példáiról beszélt. A cég fő célja, hogy az általuk gyártott burkolatot minél hosszabban lehessen használni és minél alacsonyabb költség mellett lehessen üzemeltetni. Emellett az új központjukban az edukációra is nagy hangsúlyt helyeznek. „Amit a környezetvédelemért tenni tudunk, hogy minél zöldebb technológiával, újrafelhasznált alapanyaggal gyártott termékeket állítunk elő, de legalább ilyen fontos a termékek életciklusának kitolása is.” – hangsúlyozta a szakértő.

Címlapkép forrása: Getty Images