Tovább nőhetnek a lakásárak: enyhe, de akár az inflációt meghaladó mértékű áremelkedésre is számítanak a magyarok

Előrelátni a lakásárak változását sosem egyszerű feladat, és még nyugodt környezetben is sokszor ellentétes vélemények találkoznak, de a jelenlegi bizonytalan külpolitikai helyzet, illetve az ebből következő gazdasági hatások még homályosabb jövőképet eredményeznek. Nem csoda, hogy az Olvasóinknak feltett kérdésre - miszerint csökkenést vagy növekedést várnak a hazai lakásárakban - nagyon hasonló arányban érkeztek mindkét lehetőségre a szavazatok. Valamivel azonban fölénybe kerültek azok, akik növekedésre sázmítanak:

A több mint 10 400 szavazó többsége, 53 százalék, úgy gondolja, hogy ebben az évben még növekedni fognak a lakóingatlan-árak.

Nőnek vagy csökkenneek, de mennyivel?

A növekedés/csökkenés mértékére, valamint arra is kíváncsiak voltunk, hogy az Olvasóink várnak-e eltérést az új és a használt lakáspiaci árakban. Például a két piac különböző kamatkörnyezete (az újaknál akár a 2,5%-os zöld hitel lehetőség él, a használtaknál viszont ennek több mint a duplája az átlagos piaci kamat) ellentétes erőkkel hathat erre a két piacra, így akár eltérő árváltozásra is számíthatnánk. A legtöbb szavazatot itt is a növekedés kapta, a 9950 válasz 18%-ában még az inflációt is meghaladó mértékű árnövekedésre számítanak.

A legtöbben - a szavazók 19%-a, azaz mintegy 1900-an - enyhe lakásár-növekedést jósolnak erre az évre.

A csökkenésre 16 százalék szavazott, és további 9 százalék sokkal drasztikusabb változást, a lakáspiac bezuhanását várja. Legkevesebben pedig arra az egyébként elég különös felállásra szavaztak, amely az új lakásoknál árcsökkenést/stagnálás, míg a használtaknál növekedést jövendöl.

Az elmúlt hetekben több cikkben is szó volt a lakásárak változásáról, sorra vettük a hazai lakáspiacra, konkrétan az árakra leginkább hatást gyakorló tényezőket, az inflációs környezetet, a magas hitelkamatokat, az elérhető támogatásokat, a lakáskínálatot, a lakosság jövedelmi helyzetet, az építőipart, a befektetői környezetet és még az általános (lelki)hangulatot is.

Legutóbb pedig a lakáspiaci szakértőket is megkérdeztük, hogy ők mire számítanak a jövőt illetően.

Címlapkép: Getty Images