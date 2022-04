Kik, mennyiért, milyen céllal vásárolnak lakást Budapesten?

Erős növekedés jellemezte az elmúlt évtizedet a hazai lakóingatlan-adásvételek számának tekintetében. Ha voltak is kisebb megtorpanások, mostanra több mint 80 százalékkal több lakás cserél gazdát, mint a válság legrosszabb éveiben, jóllehet a 2008 előtti időszaktól még mindig elmaradnak a számok. A két nagy ingatlanhálózat segítségével megnéztük, hogy kik, mennyiért és milyen céllal vásárolnak lakást.

Az idei év is jól indult a lakáseladások tekintetben, az első negyedévben a tavalyihoz hasonló számban cseréltek gazdát lakóingatlanok. A március kimondottan élénk hónap volt, az elmúlt bő egy évtized negyedik legmagasabb havi tranzakciószámával.

Érdemes viszont azt is megnézni, hogy kik, milyen céllal, milyen értékben vásároltak lakást. A legfrissebb Duna House Barométer szerint Budapesten emelkedett a 60 év feletti vevők aránya, noha a legtöbb vásárló még most is a 40-50 év közöttiek csoportjából kerül ki. A fővárosban vásárlók nagy része, több mint harmada vállalkozó, a beosztottként dolgozók aránya a tavalyi 49%-ról 31%-ra esett vissza. A legfőbb vevői motiváció pedig ismét a befektetési céllal történő vásárlás volt.

Ki, mennyit költött lakásra?

Lakásvásárlók Budapesten Kor Átlagár (millió Ft) Alapterület (m2) 20-30 53,6 78 30-40 36,5 51 40-50 56,0 92 50-60 58,1 83 60< 63,7 68 Státusz Átlagár (millió Ft) Alapterület (m2) Beosztott 34,8 54 Felsővezető 47,4 81 Középvezető 52,4 81 Nyugdíjas 47,6 61 Tanuló 30,5 46 Vállalkozó 72,0 93 Élethelyzet Átlagár (millió Ft) Alapterület (m2) Befektetés 52,0 67 Első lakás vásárlása 41,8 58 Generációk különválása 47,4 54 Generációk összeköltözése 94,0 160 Kisebbe költözés 31,6 42 Nagyobba költözés 75,8 102 Válás 45,9 53 Forrás: Duna House

A pontosabb képhez nézzük meg az Otthon Centrum tapasztalatait is, aki az egész országra vonatkozóan ismertette számait. A hálózat irodáin keresztül az előző hat hónapban az ügyfelek

37,7 százaléka vásárolt használt lakást,

34,9 százalékuk használt házat vett,

17,9 százalék a panelt vásárlók aránya,

9,6 százalék pedig új építésű lakás mellett döntött.

A különböző generációk különböző ingatlan-típusokat favorizálnak, de cég tapasztalata szerint a döntést nagyban befolyásolja a család anyagi helyzete is.

A 30 évesnél fiatalabb korosztály nagyobb arányban vásárolt használt házat (39 százalék), illetve panelt (20,5 százalék) és kisebb arányban téglaépítésű lakást.

A közép generációk országos átlagban gyakrabban vásárolnak új építésű lakást, ennek aránya 10-12 százalék. Az életkor előrehaladtával azonban egyre inkább a használt tégla és panel válik favorittá. Az 1951 előtt születettek 75 százaléka, az 1961 előtt születettek 65 százaléka már ezt az ingatlantípust választja.

A választás legtöbbször anyagi lehetőség kérdése.

Ezt támasztja alá, hogy - bár a Duna House budapesti adatai alapján nem ezt látjuk - országosan a 30 évesnél fiatalabb generáció költ legkevesebbet ingatlanra, átlagosan 28,8 millió forintot, szemben az országos átlaggal, amely 35,2 millió forint volt. A 30-50 év közötti generáció tagjai költenek a legtöbbet ingatlanra, átlagosan 37-38 millió forintért vásárolnak, míg 50 éves kor felett a megvett ingatlan értéke szintén csökken.

A hitellel és állami támogatásokkal leginkább a fiatalabb generációk élnek, míg az életkor előrehaladtával egyre inkább a készpénz válik meghatározóvá. Állami támogatást a 30 évesnél fiatalabb korcsoportok 23,5 százaléka vett igénybe lakásvásárláshoz, mindez a 40-50 év közötti korosztályban már csak az 5 százalékot éri el, míg 50 év felett csak elvétve akadnak olyanok, akik élnének ezzel a lehetőséggel.

A piaci hitelből vásárlók esetében hasonló mintázat figyelhető meg. Arányuk a fiatal korosztály esetében a legmagasabb, 36,5 százalék és ennek aránya az életkor emelkedésével folyamatosan csökken. Az életkor előrehaladtával a készpénz válik egyre inkább döntővé.

Ötven éves kor felett 80 százalék, hatvan éves kor felett több mint 90 százalék a készpénzes vásárlók aránya.

Az elemzésből az is kiderül, hogy az említett korosztályok milyen településeket, vagy Budapest esetében milyen városrészeket választanak leginkább. Pest megyét a legnagyobb arányban a 40 évesnél fiatalabbak választják, a korosztály 17 százaléka. Budapest belvárosában, valamint az 5 ezer főnél kisebb településeken, elsősorban a nagyvárosok közelében 15 százalékuk vásárol ingatlant.

A 30 évesnél fiatalabb lakásvásárlók aránya Budapesten a VII. és XIII. kerületben kiemelkedő,

a korosztály 30 százaléka választja lakóhelyül ezt a két kerületet. A generáció tagjai jellemzően a belvárosi kerületeket favorizálják, a peremkerületeket kevésbé kedvelik, Buda pedig drágább árfekvése miatt nem annyira népszerű. A 40-60 évesek körében Budapest belvárosa bír nagy vonzerővel: a korosztály 17 százaléka vásárol itt. 60 éves kor felett azonban a belvárost választók aránya jelentősen csökken és 18 százalékkal már a külső pesti kerületek válnak a legnépszerűbb városrészekké, ahogy a megyei jogú városokban szintén ez a generáció a legdominánsabb korcsoport, 14 százalékkal.

