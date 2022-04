Itt a bizonyíték, hogy mekkora pofont jelent a bizonytalan gazdasági és szabályozási környezet a lakásépítéseknél

Már lehetett rá számítani, hogy a 2020-as év bizonytalan gazdasági környezete és az átmenetileg megváltozott áfakörnyezet idővel az elkészült új lakások és házak számának is odavág. A konkrét számokat látva ez 2021-re, illetve egyes épülettípusok esetén majd még 2022 elejére érhet ide. A KSH teljes 2021-es adatai megmutatták, hogy tavaly közel 30%-os visszaesés volt az egész országban elkészült új lakóingatlanok számában: vagyis, még 20 ezer új otthon sem épült fel tavaly Magyarországon.

A lakásépítések száma országosan egy közel 5 éves időszakon keresztül folyamatosan növekedni tudott, egészen pontosan 2016 II. negyedévétől 2021. I. negyedévéig. A jelentősebb növekedés után azonban a következő negyedévekben egyre nagyobb ütemű csökkenésbe váltott a használatba vett lakások száma.

Az átadások egy-két éves csúszással tudnak reagálni az éppen aktuális szabályozási környezetre, illetve a lakásépítési ösztönzőkre, így a 2021-es visszaesés abból a szempontból nem meglepő, hogy 2020-ra volt jellemző az átmeneti 5%-ról 27%-ra visszaemelt áfa (amit utána ismét 5%-ra csökkentettek), illetve a koronavírus is biztosan hozzájárult ahhoz, hogy kevesebb építés indult el 2020 körül, ami a 2021-es átadások számában végül lecsapódott.

Számszerűsítve ennek a következménye, hogy 2021-ben az egy évvel korábbi magas bázisnál 29%-kal kevesebb, mintegy 20 ezer új lakóingatlan épült az egész országban.

Az áfa átmeneti változtatása főként az értékesítésre szánt újlakás-állomány visszaesésében, míg a vírushelyzetből adódó bizonytalanság, a fizikai akadályok és az építési kedv visszaesése, többnyire a saját célra épített házak alacsonyabb számában csapódott le. Az elmúlt két év adatai alapján tehát konkrét számokat is láthattunk arra, hogy mekkora csökkenést okoz a szabályozás, illetve egy bizonytalan környezet. A jövőre nézve ez jó becslés lehet arra, hogy egy kevésbé dübörgő gazdaságban milyen visszaesésre lehet számítani a lakáspiacon - az építéseket tekintve.

A 20 ezer új lakás harmadát vitte Budapest

A 19 898 új otthonból Budapest több mint 7 ezret, vagyis 35%-ot képviselt. Összehasonlítva a 2020-as számokkal, ez 11%-os növekedést jelent. Érdemes azonban hozzátenni, hogy mivel egy társasházépítés körülbelül két év alatt fejeződik be, a 2020-ban megváltozott áfakörnyezet valószínűleg még a későbbi adatokban fogja éreztetni a hatását, így 2022 első negyedéveiben már nem várható növekedés az új átadások számában. Utóbbit támasztja alá a Budapesti Lakáspiaci Riport adatbázisa is, mintegy 4600 új lakás tervezett átadásával lehet számolni 2022 első 9 hónapja alatt, ami az esetleges csúszások miatt még kisebb szám is lehet. 2021 első 9 hónapjában Budapesten az értékesítésre szánt új lakások száma is alulról súrolta a 4600-at.

A fővárosi magáncélú, illetve értékesítésre épített lakóépületek arányát tekintve nem meglepő eredmény, hogy Budapesten a legtöbb új lakóegység - mintegy 89,5 százalék - értékesítési céllal épült fel.

A KSH méretekre vonatkozó adataiból kitűnik, hogy bár 2021-ben 11%-kal több új lakást adtak át a 2020-as évhez képest, a 4 és többszobás, tipikusan nagycsaládos új otthonok száma csökkent: 2020-ban 1734 ilyet, 2021-ben pedig 1524 nagy alapterületű lakás átadását regisztrálták.

Épített lakások száma 2020-ban és 2021-ben Budapesten (negyedéves aggregált adatok) Időszak Épített lakás 4 és több szobás értékesítés céljából saját használatra 2020. I. negyedév 1 184 331 1 062 104 I. félév 1 657 483 1 525 114 I–III. negyedév 2 420 629 2 263 130 I–IV. negyedév 6 341 1 734 5 519 747 2021. I. negyedév 2 708 457 2 601 103 I. félév 4 532 874 4 220 294 I–III. negyedév 5 044 1 042 4 587 391 I–IV. negyedév 7 038 1 524 6 334 638 Forrás: KSH

A negyedéves bontásból a szezonalitás is könnyen kiolvasható, 2020-ban, illetve tavaly is a nagyobb átadási hajrá az év elejére, illetve a végére összpontosul, míg a nyári időszakban, a második és harmadik negyedévben, kevesebb új otthon átadására került sor.

A vidéki átadások megbicsaklottak 2021-ben

Vidéken már számottevően is visszaesett az építések száma 2021-ben,

a megyei jogú városokban az előző évi magas bázisnál 47, a többi városban 33, a községekben 45%-kal kevesebb otthon épült 2021-ben.

Budapesten és mindössze 3 megyében (Fejér, Borsod-Abaúj-Zemplén és Tolna) tudott emelkedni az elkészült új otthonok száma, minden további megyében viszont már kevesebb lakóingatlan készült el. Elsősorban a jelentős lakáspiaci súllyal rendelkező megyéknél tapasztalt visszaesés fordította hazánk lakásépítési piacát negatív irányba.

A megyénkénti bontásokból legutóbb - amikor még csak 2021 harmadik negyedéves adatai álltak rendelkezésre - kiderült, hogy néhány megyénkben alig több tíz új lakást adtak át 9 hónap leforgása alatt:

Azóta a teljes 2021-es évi számok már jobb képet festettek a tavalyi vidéki újlakás-állományról, csupán Nógrád megyére volt igaz, hogy nem érte el a 100-at a 2021-ben átadott új lakóingatlanok száma. Egy egész évre, egy teljes megyében történő új lakásszámnál a 100-as nagyságrend persze kifejezetten kevés, az első 9 hónap sokkoló adataihoz képest viszont - ahol havi 2-3 lakás épphogy elkészült egy egész megye területén - némi fellélegzést adhat.

A részletes megyei bontásokról, illetve az új otthonok épülettípusonkénti megoszlásáról a következő összefoglalónkban lesz szó.

