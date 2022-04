Fordulat jöhet a nyaralók piacán: a Balatonnál és a Velencei-tónál is visszaesett a kereslet

Tavasszal hagyományosan élénkül a nyaralók iránti kereslet és idén sincs ez másként, azonban kérdéses, hogy a tavaly tapasztalt, robbanásszerű növekedés meddig tarthat még. A Balaton parti települések továbbra is a figyelem központjában állnak, azonban a Tisza-tavat is egyre többen fedezik fel maguknak, a Velencei-tóról pedig elmondható, hogy gyakorlatilag Budapest agglomerációjának részévé vált - írja az OTP Ingatlanpont.

Két partvidék, két trend a Balatonnál

Míg tavaly a megszokottnál korábban és gyakorlatilag minden vízparti településen egyszerre indult be a nyaralópiaci szezon, addig idén szemmel láthatóan óvatosabbak az ingatlankeresők, amit a továbbra is kitartó áremelkedés, az orosz-ukrán fegyveres konfliktus okozta bizonytalanság és az ennek következtében is romló kamatkörnyezet indokolnak.

Az egyik legszembetűnőbb változás, hogy a Balaton északi partján a tavalyi évhez képest valamelyest visszaesett a nyaralók iránti kereslet.

Az OTP Ingatlanpont szerint ennek hátterében az ingatlanárak folyamatos emelkedése áll. Ma a közkedvelt turisztikai célpontokban a közvetlen vízkapcsolatos nyaralók átlagára eléri a 100 millió forintot és a tóparttól távolabb eső települések pincenyaralóinak ára is 15-20 millió forint között mozog.

Még mindig a home office hatásának tudható be, hogy egyre többen választják otthonteremtés céljából is a Balaton északi partját, azonban a tóparti települések városiasodó környezete és beépítettsége miatt a hosszú távra ideköltözők körében nőtt a távolabbi, kisebb települések népszerűsége, ahol még el lehet vonulni a nagyváros zajától. Az ingatlanpont elemzője szerint az északi parton ugyan minimálisan csökkent a kereslet az év elején, azonban a szezon indulásával egyértelmű növekedés várható. Elmondása szerint az árak most körülbelül a tavalyi szinten mozognak és az idei évben, ameddig a kereslet irányítja a piacot, nem is lehet jelentős csökkenésre számítani. A déli parton mindeközben márciusban már növekedni tudott a kereslet, ez az értékesítések számában mutatkozik meg.

A közlemény szerint az idei évben további ingatlanár emelkedésre lehet számítani. A drágulásban a korábbi költségnövekedő tényezők (alapanyagárak emelkedése, munkaerőhiány) mellett a külföldi befektetők visszatérése is szerepet játszik. A kínálati oldalról felhajtott árak mellett viszont

a keresleti oldalon már idén bekövetkezhet egy akár jelentős csökkenés is, annak ellenére, hogy az most még bőven meghaladja a kínálatot.

A déli parton már most is megfigyelhető, hogy bővül az ingatlankeresők által preferált települések listája és ez a jelenség még jellemzőbb lesz az idei év folyamán. A Balaton partjától távolabb, akár 10-15 kilométerre fekvő településeken is megjelentek a nyaralóvásárlás céljával érkező keresők, és azzal, hogy ezek a falvak turisztikai szempontból felértékelődnek, a befektetési célú vásárlók érdeklődését is felkelhetik.

Csökkent a kereslet a Velencei-tónál

Nem csak a Balatonnál indul lassabban az év - a Velencei-tó környékén is sokkal megfontoltabbak lettek a lakásvásárlók, ami az év eleji alacsonyabb nyaraló-keresletben is megmutatkozik. Az OTP munkatársának tapasztalatai alapján a legnépszerűbbek az 50 millió forint alatti árkategóriába eső ingatlanok, ezek jellemző képviselői az 50-70 négyzetméter alapterületű, nyaraló besorolású, felújítandó állapotú családi házak.

Az év elején tapasztalt keresletcsökkenés ellenére a tavalyi évhez képest átlagosan körülbelül 20%-os áremelkedés jellemzi a Velencei-tó lakáspiacát. További jelentős áremelkedés ugyanakkor már nem valószínűsíthető. A forgalomnövekedést támasztja alá az a tény is, hogy a Velencei-tó továbbra is a Budapestről érkező nyaraló- és lakásvásárlók kedvenc célpontja

és mára elmondható, hogy ha nem is hivatalosan, de a Velencei-tó Budapest agglomerációjának részévé vált.

Élénk a Tisza-tó piaca is

A kereslet továbbra is élénk, ennek következtében egyértelműen emelkedtek az ingatlanárak, a frekventáltabb településeken, mint például Tiszafüreden, egy év alatt meg is kétszereződtek.Továbbra is igaz, hogy az épület jellegétől, állapotától, a vízpart közelségétől és a településtől függően nagy a szórás az árakban. Felújítandó házakat átlagosan 350 ezer forintos, igényesen felújított családi házat kisebb telekkel 500 ezer forintos négyzetméteráron lehet találni, míg egy kívül-belül modern, minden ízlésnek megfelelő, nagy kerttel rendelkező családi ház négyzetméterára a 700 ezer forintot is meghaladhatja.

Ugyan a drágulás mértéke jelentős a Tisza-tó környékén, azonban még a folyamatosan növekvő érdeklődés és a turisztikai potenciál ellenére sem valószínű, hogy a térség megelőzné a Balatont. A környék lakáspiaca így titkos favorit maradhat azok számára, akik akik megfizethetőbb áron keresnek vízparti nyaralóingatlant, akár saját részre, akár befektetési szándékkal.

