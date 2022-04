Hatalmas összegek várnak arra, hogy befektessék az ingatlanpiacon

Dél-Európa minden idők legerősebb évkezdését élte meg. Spanyolország, Olaszország és Portugália különösen élénk volt, 155%-os, 123%-os és 105%-os növekedéssel az előző év azonos időszakához képest. Olaszországban és Spanyolországban is rekordot döntött a volumen.

A legtöbb európai piacon magasabb volt az első negyedéves volumen az előző évhez képest, ideértve Németországot (51%) és a Benelux államokat (27%). A volumen fellendülése azonban nem volt általános, 2022 első negyedévében a forgalom több piacon is visszaesett a 2021-es szinthez képest, köztük Franciaországban (-41%), Írországban (-39%) és Lengyelországban (-26%).

A skandináv országokban vegyesebb volt a kép: Norvégiában rekordnagyságúak az első negyedéves befektetések (104%), Dániában viszont csökkenő tendencia mutatkozott.

Tarol az ipari szegmens

Az ipari ingatlanok piaca minden idők legerősebb első negyedévét érte e, a beruházások volumene 2021 első negyedévéhez képest 39%-kal, 2020 első negyedévéhez képest pedig 52%-kal nőtt.

Az ipari szegmens különösen erős volt Norvégiában (993%), és Spanyolországban (402%), de Németországban (112%) és Olaszországban (93%) is erős volt a növekedés.

A befektetők érdeklődését a bérleti díjak növekedésével kapcsolatos várakozások támasztják alá, amelyek az alacsony üresedési rátákból és a továbbra is élénk bérlői keresletből adódnak, amelyet nagyrészt az e-kereskedelmi tevékenység táplál.

Az iroda is erősödött

Az irodapiaci befektetések szintén erősebbek voltak, mint az elmúlt két évben, 78%-kal nőttek 2021 első negyedévéhez képest, és 5%-kal 2020 első negyedévéhez képest. Az irodai befektetések a valaha volt legmagasabb értékre emelkedtek a Csehországban, Szlovákiában, Olaszországban és Lengyelországban.

A befektetők a fenntartható, minőségi eszközökre összpontosítanak, melyekért továbbra is nagy a verseny, a gyengébb minőségű eszközök jelenleg kevésbé keresettek, miután a felújítás a korábbiaknál nehézkesebb folyamattá vált.

Egyéb ágazatok

A kiskereskedelmi és a szállodai szektorban továbbra is a fellendülés jelei mutatkoztak, 63%-os, illetve 3%-os növekedéssel 2021 első negyedévével összevetve. Franciaországban, Norvégiában és Spanyolországban is új rekordok születtek a kiskereskedelembe történő befektetési volumenben. Ahogy a covid hatásai mérséklődnek, a fogyasztói kiadások és az utazások ismét erősödnek, ami fellendítette a befektetői hangulatot a szállodai ágazat iránt is.

Egyedül a lakóingatlanpiac és az egészségügy ágazataiban volt mérhető visszaesés, (-21% 2021 első negyedévéhez képest és -14% 2020 első negyedévéhez képest). Noha mindkét szektor iránt továbbra is erős az érdeklődés, a beruházási aktivitást nagymértékben lassítja a termékek elérhetőségének hiánya.

„Az idei negyedév teljesítménye ismét rávilágít arra, hogy az intézményi tőke továbbra is az európai ingatlanpiacra összpontosít. A hozamokat azonban egyre inkább a bérleti díjak mértéke határozza meg, szemben az adott eszköz jövőben várható felértékelődésével.” – mondta el Chris Brett, a CBRE EMEA tőkepiaci részlegének vezetője.

Címlapkép forrása: Getty Images