Hatalmas összegű hitelmegállapodást kötött a Futureal és az Unicredit Bank

Portfolio 2022. április 27. 11:19

A Futureal és az UniCredit Bank összesen 79,5 millió euró (mintegy 29 milliárd forint) értékű hitelszerződést írt alá a Corvin Innovation Campus irodaház kivitelezési munkáinak és hosszú távú üzemeltetésének a finanszírozására. A komplexum első üteme év végére készül el, így jövő év elején be is költözhetnek az első bérlők. A második ütem kivitelezése is terv szerint halad, nyáron eléri a szerkezetkész állapotot.