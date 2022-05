Felére eshetnek vissza a lakásépítések, jöhet az 1,6 milliós négyzetméterár a lakáspiacon

Nem volt hiány az erős kijelentésekből a szombat délutáni Portfolio Lakás Klub programon, ahol a lakáspiac prominens szereplői fogalmaztak meg erősebbnél erősebb véleményeket. A Takarékbank elemzője szerint a Balatonon ma már drágábban lehet lakást venni mint Horvátországban vagy Görögországban, a hazai lakáspiacon pedig év végére akár már 1,6-1,8 milliós átlagos négyzetméterárral lesz érdemes számolni, köszönhetően részben a felére visszazuhanó új kínálatnak is. Ennek ellenére volt aki szerint jó helyzetben vannak most a vevők.

Innovatív megoldások, Zöld Otthon Program és brutálisan drága Balaton

„Véget ért a fényképes ingatlanhirdetések kora és megérett az idő arra, hogy sokkal modernebb eszközöket vezessünk be az ingatlanhirdetések világába” – kezdte előadását a Zoomlla képviselője a Portfolio Lakáskiállításának szakmai programján, a Lakás Klubon. A cég a magabiztos állítását arra az innovatív megoldására alapozza, melyben az érdeklődők már nem képekről, hanem interaktív, digitális "bejárással" tudják megtekinteni a lakást. A Zoomlla programja alapján 3D-s modelleket készít minden eladásra kínált lakásról, melynek minden pontját online lehet bejárni. Mindeközben az érdeklődő és az ingatlanközvetítő videóhívásban tarthatja a kapcsolatot. "Korábban a nagy lépés az újsából az internetre való költözés volt - most ez az újabb lépcsőfok" - húzta alá a cég vezérigazgatója, Mordechai Segal.

A szót ezután Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező Kft. ügyvezető igazgatója vette át, aki a már épp kifutott Zöld Otthon Programról adott beszámolót. "A keretösszeg ugyan elfogyott, de hatalmas a várakozás, hogy lesz-e folytatás, ugyanis vevői oldalon ez lehet a lakáspiac motorja" - kezdte. Azok után, hogy a program keretösszege a hatalmas érdeklődés után viszonylag hamar kifutott, adódik a kérdés, hogy mire kell számítani akkor, ha folytatódik. "Továbbra is új lakásokra, és továbbra is csak BB energetikai besorolásra lehet majd fölvenni, de az energetikai követelmények minden bizonnyal szigorodni fognak - például nem lesz már elég egy 80 kwh/nm2/év-es fogyasztás, annál alacsonyabbra lesz majd szükség. Bizonyára a 70 milliós felső határ is alacsonyabb lesz, hiszen az átlagos felvett összeg csak 45 millió volt" - mondta. Kiss Gábor zárásul még egyszer hangsúlyozta,

a vásárlóerő fenntartásához szükség van a ZOP-ra, főleg az emelkedő kamatok mellett. Így is túl kevés új lakás épül, ha nincs ZOP, akkor nem fogunk tudni többet építeni.

A főszerep ezután a balatoni lakáspiacé lett, melynek kapcsán Molnár Zsolt, a Takarék Jelzálogbank HB Érték Megállapítási Központjának a vezetője tartott előadást. A Takarék Jelzálogbankkal együttműködő ELTINGA 2022 első negyedévre vonatkozó adatai szerint az új lakások települések szerinti átlagos árszintjei és fajlagos négyzetméterárai is jelentős különbségeket mutatnak: míg Zánkán átlagosan 723 ezer forint egy új építésű lakás négyzetméterenkénti ára, Balatonakarattyán a kínált projektek jellemzői miatt – mind vízparti – ez az összeg a kétmillió forintot is meghaladja. Az átlagos árszint Balatonszemesen volt a legmagasabb majdnem 280 millió forinttal, de a vizsgált 17 település csaknem felén több mint 100 millió forint volt.

A vízparti lakások átlagos négyzetméterára 1,5 millió forint körül alakult.

A parthoz közeli (250 méteren belül fekvő) lakások négyzetmétere hozzávetőleg 200 ezer forinttal volt olcsóbb, míg a parttól 250 méternél távolabbi ingatlanok esetében már átlagosan 1,1 millió forintra mérséklődött ez az érték. Az új lakások áránál azonban fontos figyelembe venni, hogy itt elsősorban újépítésű lakó és villaparkokban épülnek ezek a lakások. Molnár Zsolt a lakásépítések kapcsán még kiemelte, hogy a Balaton körül épülő 3000 új lakásból 1000 siófokon épül (a következő a sorban Balatonlelle a maga körülbelül 300 új lakásával. Ennek kapcsán fontos kiemelni, hogy a Balaton-parton 3-szor magasabb a megújulási ráta, mint Budapesten. Mindent egybevetve, a nagy odaköltözési hullámnak is köszönhetően

drágábban lehet ma ingatlant vásárolni a Balatonon, mint Horvátországban vagy Görögországban.

A színpadot ezután Fröhlich Péter vette át a Gránit Bank képviseletében a digitális banki megoldásokról beszélve. "Igenis van alternatívája a klasszikus hitelezésnek – amit meg lehet tenni digitálisan azt tegyük is meg digitálisan" - mondta. A bankfiókokra szerinte természetesen továbbra is szükség lesz, de sokkal kevesebbre, hiszen az ő felmérésük szerint az emberek 40%-a ma már csak digitálisan intézi a pénzügyeit. Megállapította továbbá, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben ma már egyre gyakrabban váltanak bankot az emberek.

1,6 milliós négyzetméterár, felére visszaeső új kínálat

"Milyen tényezők szólhatnak a további áremelkedés mellett illetve ellene? Az állami ösztönzőknek a fejlesztőket vagy a vásárolókat kellene támogatniuk? A vásárlók mennyire várják el a modern enrgetikai megoldásokat?" - szegezte neki a kérdést a panelbeszélgetésen részt vevő kollégáinak Futó Péter, a Portfolio ingatlandivíziójának elemzője.

"1,3 millió forint már a budapesti újlakások átlagos négyzetméterára. A háború és a nemzetközi inflációs helyzet csak hab a tortán az áremelkedések tekintetében – még a telekárak is emelkedtek. Hogy egy kis megnyugtatással is szolgáljunk, nem csak az újépítésű lakások ára emelkedik, de a használt lakások sem veszítenek az értékükből - az ingatlan mindig stabilan tartja az értékét. Ez nem csak a befektetőknek, de az egyszeri lakástulajdonos számára is fontos szempont lehet" - mondta Szörcsök Gabriella, az Atenor lakóingatlanfejlesztési üzletágának értékesítési menedzsere. A támogatások kapcsán kiemelte, hogy nagyon fontos lenne a használt lakások felújításának támogatása is, hiszen aki újat vesz, annak már bizonyára van egy használtja és nem mindegy, hogy azt milyen áron tudja majd eladni. A fenntarthatóság tekintetében még hozzátette, fejlesztőként nagy felelősség nyomja a vállukat, hogy a lehető legzöldebb megoldásokat almalmazzák. Mindent egybevetve a végén azzal zárt, hogy szerinte azért jó helyzetben vannak most a vevők a piacon.

"Ősszel még minden a Covidról szólt most pedig még egy annál is szörnyűbb helyzetről, a háborúról - ennél rosszabb pillanatban nem is tarthatjuk ezt a mai beszélgetést. Egy éve még csak téma sem volt az infláció, most mindenki erről beszél. Minden drágul, a jegybank is védekezik és folyamatosan kamatot emel. A kamatemelkedés hatásait ugyanakkor egyelőre még nem is látjuk a kamatstop miatt, illetve a háború kimenetelét sem látjuk még. Egy légüres térben vagyunk az elmúlt időszak felfűtött mivoltához képest.

Minden abba az irányba hat, hogy a lakásárak tovább emelkednek, ahogy mind a bekerülési értékük, mind a finanszírozás is egyre csak drágul

- vázolta a borús képet Görög Áron Konstantin, a Cordia értékesítési Igazgatója. "Mindezek mellett azt látjuk, hogy csökkent Budapesten az eladásra kínált lakások száma - az elmúlt negyedévben mindössze 700 lakásépítés indult el elsősorban a várakozó álláspont és a hétről-hétre emelkedő árak miatt.

Egy olyan piaci állapotban vagyunk, hogy szinte nincsenek Budapesten újépítésű lakások – év végére teljesen el is fogyhatnak.

Ez az előbbiekhez hasonlóan ugyan úgy felfelé nyomja majd az árakat - húzta alá.

"Az előttem szólókhoz hasonlóan, nagyon erős költségoldali nyomást érzékelünk az árakban. Olyan problémák ezek, amik kisebb cégek esetén nem feltétlenül kezelhetőek – több olyat is láttunk az elmúlt 1-2 hónapban, hogy fejlesztések állnak le. Ez azt jelenti, hogy még kivitelezési oldalról is akadozások vannak. Mindent egybevetve elmondható, hogy

az év végére az 1,6-1,8 millió forintos négyzetméterárak jöhetnek az új lakások piacán

- kezdte Kricsfalussy Tamás, a Metrodom értékesítési igazgatója. A magas árak nyomán kiemelte, hogy szerintük is csökkenni fog a kereslet, de nagy kérdés, hogy az állam hogy fog erre lépni - a ZOP-ot például jó lenne visszahozni (esetükben a 2023-as átadású projektekben a program elindítása óta az új szerződések 80%-át zöld otthon programmal finanszírozták a vásárlók). Az energetikai tudatosság terén elmondta, tapasztalataik szerint egyre többen nézik tudatosan, hogy milyen műszaki tartalmat is kapnak a pénzükért. Persze csak azután, hogy az alapvető követelményeket sikerült megugrani. A többi innovatív megoldásokat tekintve (pl. okos-otthon) 15-20%-a az ügyfeleiknek kifejezetten keresi ezeket a megoldásokat, illetve feltűnt egy új szempont is: az elektromos gépkocsik töltésének lehetősége.

"Mindenben egyet értek az előttem szólókkal, de annyit még hozzátennék, hogy az elmúlt évek negatív hatásai mellett rengeteg pozitív esemény is történt az ingatlanpiacon - ilyen volt a CSOK és a ZOP bevezetése, az adóvisszatérítések és egyéb támogatások. Ezek mind felhajtották az árakat és így míg a vevők még megijedtek a 1 millió forintos négyzetméterártól, addig ma már az 1,3 is elfogadott - kezdte Balla Ákos, a Bayer Property Zrt. munkatársa. Az alapanyagárak és a kamatok emelkedésére reflektálva hangsúlyozta, szerinte

idén legalább fele annyi lakás fog épülni, mint tavaly, miközben a kereslet is jelentősen visszaesik majd a magas árak miatt.

Az energetikai kérdés kapcsán kifejtette, a használt lakásoknál nagyon rossz a helyzet ilyen téren, hiszen még a vásárlók se nagyon várják el a jó energiahatékonyságot. Az újépítésű piacon sokkal tudatosabbak a vásárlók – ezt a ZOP is aláhúzta. A vásárlók helyzetére kitérve még elmondta, mindenki olcsón akar vásárolni rugalmas fejlesztőtől - ezt azonban a mai helyzetben el kell engedni. Ma egyszerűen nem tud teljesülni az a vevői igény, hogy olcsón, gyorsan, jó minőséget.

Címlapkép forrása: Kaiser Ákos/Portfolio