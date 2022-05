Reszkethetnek a külföldi tulajdonú építőipari vállalkozások? - Lázár Jánost küldik a piac megregulázására

Nagy álma válik valóra az építőiparnak miután kiderült, a terület külön minisztériumot kap. A ma megjelent hivatalos kormányalakítási közlemény értelmében ugyanis létrejön az Építési és Beruházási Minisztérium, melynek élére Orbán Viktor Lázár Jánost kérte fel. A kormányba 2018 után visszatérő miniszter korábban a Portfolio-nak adott interjújában még az élelmiszer-kiskereskedelemből akarta kiűzni a multikat, az építőiparban a szakmabeliek pedig hasonlót szeretnének látni az alapanyaggyártás terén is.

Várták már a külön minisztériumot

Sok éves kívánsága teljesül az Építőiparnak miután kiderült, külön minisztériumot kap az ágazat. A szakmabeliek a Portfolio legutóbbi, Építőipar 2022 konferenciáján is szóvá tették, hogy az ágazat számára külön minisztériumra lenne szükség. Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója egészen konkrétan úgy fogalmazott,

szerencsés lenne, ha az építésgazdasági szabályozás egy körbe, egy államtitkár alá tartozna.

A konferencia résztvevői ezen túlmenően azt is hangsúlyozták, az ágazatnak vannak olyan területei, ahol túl alacsony a magyar tulajdonú cégek aránya, ezen pedig változtatni kellene. Gyutai Csaba, kormánybiztos, az ÉMI Nonprofit Kft. vezérigazgatója előadásában konkrétan az építőanyaggyártás területét nevezte meg, ahol a hazai tulajdonú cégek aránya mindössze 10%. Ennek kapcsán nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy Lázár János korábban az élelmiszer-kiskereskedelem kapcsán mondta el a Portfolio-nak adott interjújában, szeretné, ha a magyar cégek nagyobb arányban képviseltetnék magukat a szektorban.

A Lázár János vezetésével felálló hivatal jogkörei még nem tisztázottak, ez csak később fog majd kiderülni, de az iparág számára mindenképp biztató a fejlemény. A parlament oldalára feltöltött hivatalos törvényjavaslat szerint az Építési és Beruházási Minisztérium a Miniszterelnökségből történő kiválással jön létre.

Piaci reakciók

A hír kapcsán megkérdeztünk néhány fontosabb szereplőt is, hogy mit gondolnak Lázár János kinevezéséről és a külön minisztérium létrehozásáról, illetve, hogy szerintük így mi várható a piacon magyar kontra külföldi tulajdonviszonyok tekintetében?

A fentebb már idézett Scheer Sándor így üdvözölte a hírt: "Nagyon örülünk, hogy hosszú idő után a beruházás és az építőipar egy önálló minisztériumi irányítást kap. A Miniszter személye előre vetíti az alapos, szakszerű munkát, melynek segítségével minden esélye meg van az iparág strukturáltabb működésének, a hatékonyság növelésének és a helyes arányok, az optimális árak elérésének" - válaszolta.

Koji László, az ÉVOSZ elnöke úgy fogalmazott, "az építésgazdasági értéklánc gazdasági súlya, a speciálisan egyedi működési-kapcsolódási rendje, az állami beruházási koordinációs igények és a számos más ágazati sajátosság indokolja az önálló minisztérium kialakítását - régóta vártuk, hogy ez megtörténjen". Lázár János kapcsán kiemelte, "személye a szakma oldaláról bizakodásra ad okot, hiszen korábbi minisztersége idején is a hozzá tartozó súlyponti ügyekben mindig kikérdezte a szakma véleményét és megfontolta a javaslatainkat. Partnerséget és bizalmat várunk".

Más minisztériumokra is figyelni kell

Az építőipar a ma megjelent KSH közlemény szerint a havi visszaeséshez képest továbbra is erősen teljesít, továbbra is a 2019-es korábbi csúcsév fölött van a teljesítménye. Az ágazat ugyanakkor hatalmas megpróbáltatásokkal néz szembe, hiszen az alapanyagárak brutális, már-már heti szintű drágulása rettentően megnehezíti az így is feszített helyzetet.

További problémát okozhat a szektor számára, hogy a kormány az idei évben a deficitcsökkentés jegyében bizonyára további beruházásokat fog elhalasztani, ahogy azt eddig már két ízben is megtette, összesen 1100 milliárd forint értékben. Lesz tehát bőven dolga az újonnan felálló minisztériumnak.

Az ingatlanpiac szempontjából további fontos fejlemény, hogy két másik minisztérium munkája is hatással lesz rá: egyfelől az Ipari Minisztérium, melyhez az ATV szerint az állami infrastruktúra-beruházások, bányászati ügyek, építésgazdaság, építő- és építőanyagipar, építésügyi szabályozás és építéshatósági ügyek tartoznak majd, de a hivatal lehet felelős a közúti, légi, vasúti, vízi közlekedés, lakásgazdálkodás és lakáspolitika, rozsdaövezeti ügyek, védelmi-ipari fejlesztésekért is.

Az ingatlanszektor és az építőipar számára ezen felül a Területfejlesztési Minisztérium is fontos lehet, hiszen ide tartozik majd a budapesti és fővárosi agglomeráció fejlesztése, az európai uniós források, a területfejlesztés és a településrendezés is.

