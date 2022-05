Van egy országrész, ahol valósággal kilőttek a lakásépítések

Az idei év első három hónapjában Közép-Magyarország részesedése volt a legmagasabb a megkezdett kivitelezési munkákból, míg Nyugat-Magyarország részesedése közel a felére esett. Egyelőre az új társasházi projektek indítását mérsékelt ütem jellemzi, az év első három hónapjában a tavalyi év utolsó negyedévéhez képest csökkent a megkezdett társasházi kivitelezések összértéke, ahogy a tavalyi első negyedévtől is elmaradtak a számok. A Nyugat-Dunántúlon induló építőipari kivitelezésekben azonban bővülés volt megfigyelhető, a társasházi lakásépítések esetén az elmúlt két év legmagasabb Aktivitás-Kezdés mutatóját produkálta a régió - derül ki az EBI legfrissebb Építésaktivitási Jelentéséből

Az idei év első három hónapjában Közép-Magyarország részesedése volt a legmagasabb a megkezdett kivitelezési munkákból, 46 százalék, ami több százalékpontos növekedést jelent a korábbi éveket jellemző arányhoz képest. Az építési fázisba lépő projektek összértékének 38 százaléka jutott Kelet-Magyarországra. Ezekkel párhuzamosan Nyugat-Magyarország részesedése közel a felére esett, csupán 16 százalékot tett ki, szemben a 2014-21 közötti időszakra jellemző 29 százalékos értékkel.

Az elmúlt egy évet tekintve az összes régió közül a Dél-Alföldön és Budapesten volt a legmagasabb az elindult beruházások összértéke. A Nyugat-Dunántúlhoz a kivitelezések összegének 6 százaléka tartozott.

Országosan mérsékelt maradt a társasházi lakásépítés-indítás

Egyelőre az új társasházi projektek indítását mérsékelt ütem jellemzi, az év első három hónapjában a tavalyi év utolsó negyedévéhez képest csökkent a megkezdett társasházi kivitelezések összértéke, ahogy a tavalyi első negyedévtől is elmaradtak a számok. Idén január és március között 85 milliárd forintot tett ki a társasházi Aktivitás-Kezdés. A fejlesztőket az óvatosság jellemzi a beruházások elindítását illetően. A piaci bizonytalanságok, mint az építőanyag jelentős, és előre nehezen megjósolható ütemű drágulása és az ellátási láncokkal kapcsolatos problémák nehezítik a projektek tervezhetőségét, illetve a dráguló finanszírozás miatt a kereslettel kapcsolatos kockázatok is a lassabb indításra ösztönözhetik a beruházókat.

2022 első negyedévének legnagyobb elindult projektjei közé több budapesti építkezés tartozott, ilyen a BudaPart társasház BRG épületének építése a VI. ütem keretében a XI. kerületben, illetve a Le Jardin társasház I üteme és a BLU lakópark komplexum a XIII. kerületben.

A 2022 januárja és márciusa között befejezett projektek összértéke valamivel 40 milliárd forint felett alakult, ami az elmúlt évek legalacsonyabb Aktivitás-Befejezési mutatója. Mindemellett az előrejelzések szerint az idei év során rekordközeli átadás várható a társasházi lakásépítésekben. Hozzá kell azonban tenni, hogy a korábban említett problémák, mint a szállítási láncok megszakadása lassíthatják a beruházások átadását, ami miatt egyes projektek az előzetesen tervezettel szemben jövőre csúszhatnak át.

A megindult társasházi építkezések régiók közötti megoszlása meglehetősen egyenlőtlen volt 2022 első negyedévében. A kivitelezési fázisba lépő lakásépítések összértékének 72 százaléka Közép-Magyarországon koncentrálódott, Budapesten 71%, ami több, mint 10 százalékponttal meghaladja a 2014-2021 között jellemző arányt. Kelet- és Nyugat-Magyarország súlya eközben csökkent, az előbbi Aktivitás-Kezdés mutatóból való részesedése csupán 12 százalékot tett ki.

Erősödő Nyugat-Dunántúl

Az idei év első negyedévében bővülés volt megfigyelhető a Nyugat-Dunántúlon induló építőipari kivitelezésekben, még úgy is, hogy az első negyedév számait jelentősen feljebb tornászó két gigaprojekt nem ehhez a területhez kötődött, így érdemes ezt a régiót alaposabban is megvizsgálni.

Az Aktivitás-Kezdés mutató értéke a Nyugat-Dunántúlon a 90 milliárd forintot közelítette, ami magasabb, mint 2021 bármelyik negyedévében volt.

Az első negyedév javuló számai még kevésbé látszottak a legutóbbi 4 negyedéves értékeken a gyenge 2021-es számok miatt, az elmúlt egy évben a magasépítések esetében az Aktivitás-Kezdés 150 milliárd forint alatt maradt. A mélyépítéseknél az elmúlt 4 negyedévben valamivel több mint 70 milliárd forintos összegben indultak el kivitelezések. A kezdődő építőipari munkálatok összértékét tekintve egyébként a csúcsévnek 2018 számított a Nyugat-Dunántúlon, amikor az M85-ös út munkálatai jelentősen felfelé lökték az Aktivitás-Kezdés mutatót, de ekkor indult el például az M8-as Körmend-Rábafüzes szakaszának kivitelezése is.

Elkezdett és befejezett építőipari projektek összértéke, és a teljesítmény, vagyis az adott időszakban építésre fordított összeg Nyugat-Dunántúlon, folyóáron, legutóbbi 4 negyedév adatai összesen. (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2022. 1. negyedév)

A társasházi lakásépítések esetén az elmúlt két év legmagasabb Aktivitás-Kezdés mutatóját produkálta a Nyugat-Dunántúl 2022 első negyedévében.

Ebben a régióban 2016-18 között volt a csúcson az induló társasházi lakásépítési projektek összértéke, ezután csökkenésnek indult, azóta pedig az éves összegek stagnáltak. 2017 és 2018 között több nagyobb összegű projekt kivitelezése kezdődött meg a régióban, például a City House lakópark Mosonmagyaróváron, vagy a Rakpart22 társasház és a Vénusz Garden társasház Győrben. Bár 2020-21-ben alacsonyabb volt az Aktivitás-Kezdés, ekkor is indultak beruházások, mint a Márta Rezidencia idősek otthona Nagycenken, illetve a Keszthely Bay Resort lakópark I üteme Keszthelyen. Az idei első negyedévben a legnagyobb projektek között kezdődött meg a Hattyú utcai társasházak építése Győrben.

A KSH számai szerint az utóbbi két évben 2020 és 2021-ben lényegesen kevesebb lakásépítési engedélyt adtak ki a Nyugat-Dunántúlon, mint 2016-2019 között. Különösen alacsonyabb volt a nem egylakásos épületben helyet kapó otthonokra kiadott engedélyek száma. Azon társasházi projektek azonban, melyek az idei évben még megszerzik az építési engedélyt, 2026 végéig 5 százalékos áfa mellett értékesíthetik lakásaikat, tehát az engedélyeztetés idén még növekedhet is akár, ami már látszott az első negyedévben is. Ezek a beruházások azonban várhatóan csak akkor indulnak majd el, ha azt a piaci környezet is lehetővé teszi.

A nem lakáscélú magasépítéseknél 2020 és 2021 kimagasló Aktivitás-Kezdést hozott a Nyugat-Dunántúlon. Az ekkor indult projektek között olyan beruházásokat találhatunk, mint a Port Hotel Medical & Spa szálloda Hévízen, a Mindszenty József Múzeum beruházás, vagy a Nestlé Purina állateledelgyártó üzem T4 üteme Bükön. A 2021-ben kezdődött legnagyobb nem lakáscélú magasépítési projektek között említendő a Vízi Élménypark élményfürdő Győrben, valamint a Nestlé Balaton üzemépülete Bükön.

A nem lakáscélú magasépítések esetében az idei év sem indult rosszul, a kiugróan magas számokat hozó 2020 utolsó és 2021 első negyedéve után az utóbbi hat év harmadik legmagasabb Aktivitás-Kezdése jellemezte a régiót. 2022 februárjában indult el például a kőszegi Kutató-Fejlesztő Központ és Campus felsőoktatási épület építése.

A Nyugat-Dunántúlon 2018 hozta messze a legmagasabb mélyépítési Aktivitás-Kezdést, ami az M85 gyorsforgalmi út különböző szakaszainak építésének köszönhető, de ekkor indult az M15 autóút M1 autópálya-Rajka közötti szakaszának beruházása, valamit a már említett M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet-Rábafüzes közötti szakaszának építése is. A 2018 utáni években 1-1 nagyobb projekt indulása kapcsán ugrott meg a mélyépítések esetében az Aktivitás-Kezdés mutató, mint például az M85 gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont- Sopron országhatár szakasz építése volt 2019 Q3-ban, vagy a 83. főút Győr és Tét közötti két szakaszának beruházásai 2020 Q3-ban.

A régióban megkezdett mélyépítési munkák összege 2022 első három hónapjában kiemelkedően nagy volt a 2021-es év bármelyik negyedévéhez viszonyítva, szinte közelítette a tavalyi teljes év Aktivitás-Kezdés értékét.

