A falusi CSOK megtette hatását - Ennyibe kerülnek most a lakások a falvakban

Portfolio 2022. május 17. 06:00

2021-ben valamennyi településkategóriában emelkedett az eladott használt lakások száma. Budapesten a forgalom a 2020-as sokk után visszaállt, a korábbi szintre, a 2019-eset meg is előzte, de a korábbi csúcsévek számai még odább vannak - derül ki a KSH korábban kiadott lakáspiaci jelentéséből. Mindeközben erősen pörög tovább a vidéki lakáspiac is, ahol a legtöbb településtípusban további jelentős áremelkedés volt megfigyelhető a használt lakásokban. Kiemelten jól teljesítettek a falusi CSOK által érintett községek is, jobban mint a támogatásból kimaradó társaik.