Egy év alatt 45%-ot emelkedtek a kivitelezési költségek az ingatlanpiac legvonzóbb szegmensében

A tavalyi év közepe óta 45%-kal emelkedtek a kivitelezési költségek a logisztikai piacon, így már nem az a kérdés, hogy elértük-e az 5 euró/négyzetméteres bérleti díjat, hanem az, hogy lesz-e ez 6 euró - mondta Nemes Rudolf, a HelloParks vezérigazgatója a cég maglódi raktárépület bejárásán. Nagy kérdés szerinte ugyanakkor, hogy az elmúlt években jellemző erős kereslet még meddig lesz fenntartható. A bizonytalanság ellenére (mely most minden szektort elural) a cég tovább fejleszti meglévő területeit és év végéig még három raktárcsarnok átadását tervezik összesen 130 millió euróból.

Hogy áll az ingatlanpiac legvonzóbb szegmense?

"Az elmúlt egy-két évben több dolog is megrázta a logisztikai piacot Covidtól kezdve egészen a háborúig, ezalatt azonban a HelloParks három telket is megvásárolt, ahol közel 1 millió négyzetméternyi hasznos alapterületet tud fejleszteni. Az építkezések mind a maglódi, a pátyi és a fóti telkeken zajlanak - Maglódon az első épület már üzemel is - és azt tapasztaljuk, hogy a korábbi terveinkkel ellentétben 12-13%-kal magasabb bérleti díjon tudjuk bérbe adni az épületeket" - kezdte Nemes Rudolf. A logisztikai szektor kapcsán még hozzátette, szerinte ez most a legvonzóbb üzletág az ingatlanpiacon belül (amire korábban szerinte még nem volt példa), ugyanakkor sok a bizonytalanság is az ágazatban.

Egyfelől kérdéses, hogy a jelenlegi igen erős kereslet még meddig tartható fenn, illetve hogy mi lesz az elszálló kivitelezési költségekkel. Szerintem azok idővel mérséklődni fognak, de ez még fél-egy év kérdése

- vélte. Utóbbi kapcsán Pozderka István, a HelloParks üzletfejlesztési igazgatója később még elmondta, szerinte a háború előtt megkezdett fejlesztések még mindenképp befejeződnek, így az idei év is rekordot hozhat a logisztikai fejlesztések terén, azonban nehéz megmondani, hogy később hogyan fognak alakulni a számok.

A kivitelezési költségek mindenesetre 45%-kal emelkedtek tavaly márciusa óta, így már nem az a kérdés, hogy elérjük-e az 5 eurós bérleti díjat, hanem az, hogy lesz-e 6 euró.

"Összességében elmondható, nem egyértelmű, hogy merre tart most a raktárpiac, de azt is érezzük, hogy ha most nem fejlesztünk raktárakat, akkor nem csak mi, de Magyarország is egy hatalmas lehetőség elől zárja el magát" - húzta alá Nemes Rudolf.

Mit csinál a fejlesztő egy ilyen éles helyzetben?

A HelloParks idén például három raktárcsarnok átadását is tervezi Maglódon és Fóton, ezek fejlesztési értéke meghaladja a 130 millió eurót. Előbbi településen már zajlanak a második épület (MG3) munkálatai - ennek keretében egy 45 000 négyzetméteres raktár kerül átadásra az év végéig. Maglódon egyébiránt az első (MG1) épület BREEAM Excellent minősítést kapott New Construction kategóriában, ezt a cég azonban a későbbi épületeinél még feljebb akarja tornászni és megcélozzák az "outstanding" kategóriát is.

Ezzel párhuzamosan Fóton is folynak a kivitelezési munkák, ahol az átadás előtti utolsó simítások zajlanak az első (FT1) csarnok körül. Közben megkezdődtek a fóti telep második épületének, a 26 000 négyzetméteres FT6-os épület földmunkái is. Ez lesz a HelloParks első City Flex típusú épülete, amely a nagyobb Big Box csarnokokhoz hasonlóan szintén rendelkezik dokkoló és drive-in kapukkal, de azokhoz képest alacsonyabb a belmagassága és kisebb a mérete, így akár az 1000 négyzetméteres bérleti igényeket is képes kielégíteni.

Mind a fóti, mind a maglódi ipari park okos megoldásokkal és különböző szolgáltatásokkal támogatja a bérlőket. A közös területeken például okoslámpák világítanak, a tetőkre napelemparkot telepítenek, amelynek mérete a tényleges bérlői igény ismeretében bővíthető, emellett pedig gépészeti oldalon is energiahatékony rendszereket alkalmaznak. A beruházó elektromosautó-töltőket is kiépített az épületek előtti parkolókban.

A cég továbbá mobilapplikációt is fejlesztett a bérlői számára, amelynek segítségével az ügyfelek maguk gazdálkodhatnak az energiával. Az alkalmazáson keresztül elérhető a csarnokokba épített épületfelügyeleti rendszer, a bérlők így hozzáférnek az általuk bérelt területek műszaki adataihoz, hogy folyamatosan felügyelhessék a fogyasztásukat. A cégek továbbá bármikor módosíthatják fűtési, szellőztetési vagy világítási beállításaikat, időprogramokat hozhatnak létre, vagy éppen ellenőrizhetik, minden villanyt lekapcsolt-e a rendszer.

Az alkalmazással mindezek mellett lehetőség van az adott bérleményhez kapcsolódó dokumentációk elérésére és letöltésére, mint például az alaprajzok, tűzvédelmi dokumentumok, használati útmutatók vagy a házirend.

