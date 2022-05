Rendkívüli mértékben drágultak az épületeink üzemeltetési költségei

Megjelent a LEO FM Benchmarking IV., "Létesítménygazdálkodási mérőszámok" kiadvány, ami a legátfogóbb szinten tartalmazza az épületüzemeltetési szakma mérőszámait, hasznos információkat adva az ingatlanfejlesztőktől kezdve, az épületek tulajdonosain át az üzemeltetők és a bérlők számára. Ennek alapján az alábbiakban az irodaházak és az egyéb kereskedelmi épületek üzemeltetési költségeinek alakulását hasonlítottuk össze.

Nagymértékben emelkedtek egy év alatt az épületüzemeltetési díjak. Míg a LEO FM legutóbbi felmérésében az irodaházak üzemeltetésének átlagos havi költsége négyzetméterenként 1095 forint volt, addig a mostani kutatásban már 1393 forint volt ugyanez. A 27 százalékos drágulás elsősorban a műszaki üzemeltetés díjemelkedésének volt köszönhető, ami 47 százalékkal lett magasabb. A közművek tekintetében lényeges változás nem volt tapasztalható, míg a takarítás, a recepció és a biztonsági őrzés díja egyaránt 20 százalékkal emelkedett.

Az egy négyzetméterre vetített díjtételek közül az irodaházaknál a takarítás a legmagasabb, 425 forint havonta, míg a műszaki üzemeltetés 379, a közmű, hulladék 374, a recepció és a biztonsági őrzés hajszál híján 200 forintot tesz ki. A külső területek fenntartása mindössze 16 forintot tesz ki.

A különböző kereskedelmi egységek fajlagos díjtételeit nézve továbbra is a bankfiókoké a legmagasabb összeg, havonta több mint 2300 forint négyzetméterenként. Ezt a Strip Mall-ok, a bevásárlóközpontok és az egyéb kereskedelmi egységek díjai követik.

Minél kisebb egy üzemeltetendő létesítmény, fajlagosan annál drágább a működtetése. A bevásárlóközpontoknál viszont az üzemeltetés komplexitása, valamint az épület felülreprezentáltsága befolyásolja a díjakat.

„A most megjelent FM Benchmarking IV. könyv megjelenése azért fontos a LEO számára, mert ez a kiadvány teljeskörű összefoglalót ad a létesítménygazdálkodási szakma aktuális helyzetéről és arról a teljesítményről, ami az összesen több mint 10 millió négyzetméternyi – az irodaházak mellett többek között gyárakat, üzemeket, logisztikai központokat is magába foglaló – ingatlanvagyon kezeléséhez kötődik. Az ezernél is több ingatlan adattábláit tartalmazó könyv nemcsak a szűken vett szakma, hanem mellette az ingatlantulajdonosok, vállalatvezetők, létesítménygazdák, gazdasági vezetők, FM és Property menedzserek számára is rendkívül értékes és hasznos információkat kínál” – fejtette ki a 2013-ban alakult, 43 tagvállalatot tömörítő LEO elnöke, Schmidt József.

Címlapkép forrása: Getty Images