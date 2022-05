Újabb beruházás a Balatonnál: a nemzeti park területére építenének lakókomplexumot

Három épületből álló lakókomplexum épülhet az egykori tihanyi kenderföldön - írja az Építészfórum a Veszprém Megyei Kormányhivatal közleményére hivatkozva. A közlemény szerint most indul a projekt környezeti hatástanulmánya, amire szükség is lesz, hiszen a beruházás védett területen valósulna meg.

A dokumentáció szerint a megrendelő Korner Klub Kft. a tihanyi Kenderföld u. 10. szám alatti tervezési területen egy 3 épületből álló vegyes rendeltetésű épületegyüttes megvalósítását tervezi. A vegyes rendeltetés annyit jelent, hogy a vendéglátás mellett állandó lakhatási funkciója is lesz a komplexumnak. A rendelkezésre álló terület nagysága 11 352 négyzetméter, melyből 1656,24 négyzetméter kerül beépítésre.

A projekt tervdokumentációja részletesen is ír az épületegyüttesről: a tervek szerint mind a három épület az A épület földszintjét kivéve teljesen megegyező lesz, mindegyikben egy lépcsőház kerül kialakításra, illetve mindhárom zöldtetőt kap majd. A különböző funkcióknak megfelelően parkolásra és kerékpár elhelyezésére is lesz lehetőség. Ezeken túl a külsőt illetően a Az épület fő homlokzatát az enyhén ívelő, megjelenő konzolos erkélyek határozzák meg a hozzá finoman párosuló erkélymellvéddel, korlátelemekkel. Hozzáteszik, az épület modern kialakítású, teljesen eltér a helyben szokásos, hagyományos építészeti formáktól.

A kiszemelt telek a régi szennyvíztelep mellett található, korábban egy mély fekvésű, vizenyős terület volt (kenderföldként hasznosították, a helyiek lápként emlegetik), melyet időközben feltöltöttek. A dokumentáció szerint most nagyjából a felén különféle építőanyag és törmelék anyagdepóniák, zöldhulladék-kupacok, lerakatok, gépek által kijárt útvonalak, gépparkoló van, illetve korábbi épületek nyomai, alapjai is felfedezhetők helyenként. A terület fennmaradó része erősen bolygatott állapotú növényzettel borított - ezek között vannak fák is, melyekből négyet terveznek kivágni.

A projekttel nagy probléma lehet, hogy az annak helyet adó telek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéhez tartozó, országos jelentőségű védett természeti területet,

így a törvényben foglalt táj- és természetvédelmi szabályokat figyelembe kell venni a megvalósítás során. A terület övezeti besorolása ugyanakkor különleges - szabadidő központ terület, azaz a rendezési terv alapján az épület létesítésének nincs akadálya itt. Illetve a beruházás a tervdokumentációk szerint a helyi építési szabályoknak is megfelel - innentől kezdve a fejlesztés csak társadalmi ellenállás miatt hasalhat el.

